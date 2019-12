Sometähti Miisa huomasi poikaystävänsä käytöksessä yhtäkkiä muutoksen – sitten totuus lävähti päin kasvoja: ”Oon itkenyt enemmän kuin vuosiin”

Miisa Nuorgam kertoo asiasta Instagram-tilillään.

Diili-ohjelmastakin tuttu sometähti ja toimittaja Miisa Nuorgam kertoo Instagramissa, kuinka ajautui huomaamattaan onnettomaan parisuhteeseen.

– Oon ollut viimeiset pari viikkoa aivan rikki. Tai sitten viimeiset pari kuukautta, kuka näitä laskee. Oon itkenyt enemmän kuin olen vuosiin, oon kääntänyt päätä kun kaikki tuttavat, ystävät ja perhe sanoo, että en ansaitse tällaista. Oon ottanut vastaan toisen stressistä johtuvan vittuilun, vuorokausia kestävän mykkäkoulun ja välinpitämättömyyden.

– Oon perustellut tilannetta sillä, että enhän mäkään ole täydellinen, että kyllähän mäkin oon välillä ärsyttävä. Ja että ei suhteessa muuten mitään vikaa ole, että enhän mä nyt oikeesti antaisi kenenkään kohdella itseäni näin. Että tää on vaan satunnaista ja se on välillä tosi ihana.

Hän kertoo, kuinka suhde oli aluksi todella ihana: mies soitteli ja vieraili Nuorgamin luona Tampereella. Pikku hiljaa miehen käytös kuitenkin muuttui ja vieralut harvenivat.

– Läheiset puhuu jotain henkisestä väkivallasta, mutta enhän minä nyt sellaiseen suhteeseen. Ai jatkuva mykkäkouluko vallankäyttöä? Eikai nyt sentään, ehkä se ei vaan tiedä mitä sanoa. Päiväkausiin.

– Ehkä ne passiivisaggressiiviset viestit on vaan pahaa tuulta. Ja kyllähän sitä varmasti kiinnostaa, kun mä kerron, miten itken sen kylmyyden takia ja haluaisin vaan, että se selittää. Että se selittäisi, miksi se suuttui sen takia, että näin ystäviäni pitkästä aikaa. Että se kertoisi, miksi on yhtäkkiä vaihtanut Whatsappissa asetukset niin, ettei enää näe milloin se on lukenut viestit ja ollut viimeksi paikalla.

Nuorgam kirjoittaa, kuinka hänen oli vaikeaa päästää suhteestaan irti.

– Koska välillähän se on tosi ihana. Ehkä se taas kohta on. Jos mä vaan taas odotan tarpeeksi kauan tai sanon, että oon pahoillani enkä sittenkään tarkoittanut. Että kyllä mä ymmärrän, että on kiirettä, kun PoEssa alkoi uusi season, enkä tarkoittanut vihjailla, ettäkö se kohtelisi huonosti. Sehän sanoi, että mä vaan loukkaannun liian helposti.

– Eniten itkettää se, miten vaikeaa on päästää irti.

Päivitys on kerännyt hetkessä kymmeniä viestejä. Ihmiset ovat kertoneet myös omia kokemuksiaan samanlaisista tilanteista.

Vielä tammikuussa Nuorgam hehkutti IS:lle elämäntilannettaan. Hän kertoi tuolloin Diili-ohjelman luoneen hänelle lukuisia uusia mahdollisuuksia, kuten pestin Yle Kioski Gamingin uuden peliaiheisen ohjelman juontajana.

Nuorgam kertoi tuolloin myös menneensä kihloihin CS-ammattilainen Jesse ”KHRN” Grandellin kanssa. Miisa ei kuitenkaan kerro julkaisussaan, kenestä hän kirjoittaa.

Nuorgam on aiemminkin ottanut rohkeasti kantaa sosiaalisessa mediassa. Syyskuussa nainen kertoi, kuinka oli saanut Instagramin viestilaatikkoonsa kuvan tuntemattomalta pojalta. Poika oli lähettänyt hänelle dickpicin eli kuvan peniksestään.

Nuorgam ei kuitenkaan jäänyt epämiellyttävän viestin edessä toimettomaksi, vaan nainen kertoo viestipalvelu Twitterissä soittaneensa välittömästi kuvan lähettäneen pojan isälle.

– En tiedä kummalla on fyysisesti huonompi olo tällä hetkellä: minulla, jolle alaikäinen nuori lähetti dickpicin vai kyseisen nuoren isällä, jolle soitin asiasta, Nuorgam kirjoittaa päivityksessään.

– Toivottavasti isä pitää sanansa ja keskustelee nuoren kanssa, eikä asia jää vain puhelinkeskusteluun.