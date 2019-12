Jouluna kuolleen Ari Behnin tyttöystävä astui esiin: julkaisi paljonpuhuvan kirjoituksen rakkaastaan

Norjan prinsessa Märtha Louisen entinen puoliso löysi uuden rakkauden ennen kuolemaansa.

Norjalainen kuvataiteilija, kirjailija ja prinsessa Märtha Louisen entinen puoliso Ari Behn kuoli keskiviikkona 47-vuotiaana. Behnin manageri Geir Håkonsund vahvisti norjalaismedialle kuolinsyyksi itsemurhan.

Behn ehti löytää uuden rakkauden erottuaan Märtha Louisesta ennen kuolemaansa. Vuonna 2017 uutisoitiin, etät Behn ja norjalainen asianajaja Ebba Rysst Heilmann, 34, viihtyvät yhdessä.

Nyt Rysst Heilmann on rikkonut hiljaisuuden miesystävänsä kuolemasta Instagram-tilillään, jossa on aikaisemmin julkaissut vain kirjoituksia. Mustavalkoisessa otoksessa hän ja Behn hymyilevät kameralle onnellisina.

– Olet hulluin, kaunein, vahvin ja monipuolisin ihminen. Olen aina kanssasi, rakkain Ari. Ja tiedän, että sinä olet minun kanssani koko loppuelämäni ja huolehdit ja kannustat minua, kunnes tapaamme jälleen, Rysst Heilmann kirjoittaa.

– Tiedän, että pidit minusta huolta loppuun asti. Olen ikuisesti kiitollinen, että sain olla lähelläsi. Ikuisesti kiitollinen, että annoit minun huolehtia sinusta ja tuntea sydämesi lyövän joka ilta kaikkien päivien ajan. Nyt sydämelläsi on rauha, mutta se sykkii kehoani vasten ikuisesti. Onneksi tiesit tämän kaiken, koska kerroin sen sinulle joka ikinen päivä.

– Teen kaiken, mitä pyysit minua tekemään. Kuten uskoit, että pystyn. Kirjoitan niin, että muste ja kyyneleet roiskuvat. Kiitos kaikille, jotka ovat välittäneet minusta. Olen ikuisesti kiitollinen kaikesta tuesta, hän päätti.

Kuninkaallisen palatsin edusta täyttyi joulun päivinä kynttilöistä Ari Behnin muistoksi.

Behn puhui suhteestaan Ebbaan norjalaisen SVT-kanavan Skavlan-ohjelmassa vuonna 2018.

– Meidän suhteemme on ollut todella hyvä ja aikamme yhdessä on ollut erityinen. Hän on tukenut minua valtavasti, Behn sanoi ohjelmassa.

Vielä lokakuussa 2019 Behn puhui elämästään ja suhteestaan myös Verdens Gangille.

– Minulla on ollut hauskaa Ebban kanssa, Behn sanoi lehdelle.

Behnin elämän viimeiset vuodet olivat raskaita ja niitä varjostivat mielenterveysongelmat. Mies kertoi itse muun muassa paniikkikohtauksista, joita sai avioeronsa jälkeen.

– Ajattelin kuolevani. Se oli erittäin voimakas hetki. Fyysisesti tuntui siltä kuin minulla olisi ollut sydänkohtaus, aivohalvaus ja hengitysvaikeuksia samanaikaisesti, Behn kertoi Dagbladetin haastattelussa vuonna 2018.

Paniikkihäiriöiden lisäksi Behnillä oli korvassa kysta, joka aiheutti hänelle huimausta, kuulon heikkenemistä ja voimakasta kipua. Terveydellisten haasteiden kanssa mielenterveysongelmat olivat miehelle todella vaikea paikka.

– Se oli raskasta. Minun piti löytää uusi suunta. Se kävi mielenterveyden päälle ja minulla oli myös fyysisiä terveysongelmia, Behn kertoi lehdelle avioeron jälkeisestä ajasta.

– Tuntuu siltä kuin minulla olisi veitsi korvassa, Behn sanoi Svensk Damtidning -lehden haastattelussa vuonna 2018.

Elämänsä viimeisinä vuosina Behn keskittyi maalaamiseen ja järjesti pop-up-näyttelyitä ympäri Norjaa.