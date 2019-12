Näyttelijä Liz Hurleyn ja Damian-pojan yhteiskuva sai Instagram-seuraajat hieraisemaan silmiään

Näyttelijä Elizabeth Hurleyn ja hänen Damian-poikansa yhdennäköisyys hämmästytti Instagramissa.

Näyttelijä Elizabeth Hurleyn, 54, Damian-poika julkaisi hiljattain Instagram-tilillään kuvan, jossa poseeraa yhdessä äitinsä kanssa. Tapaninpäivänä napatussa kuvassa kaksikko hymyilee kameralle ja Damianin, 17, päätä koristaa jouluisa päähine.

– Hyvää joulua, Damian toivotteli kuvatekstissään.

Kuvassa Damianin Instagram-seuraajien huomio ei kuitenkaan kiinnittynyt hänen päässään keikkuviin porosarviin, vaan kaksikon silmiinpistävään yhdennäköisyyteen. Elizabeth ja Damian näyttävät nimittäin lähes identtisiltä, mikä ei jäänyt miehen tuhansilta seuraajilta huomaamatta.

– Te olette kuin kaksoset. Mitä ihmettä, ihmetteli eräs Damianin seuraajista.

– Kuin kaksoset! Niin kauniita, hehkutti toinen.

– Te olette kuin kaksi marjaa, kommentoi kolmas.

– Tyttäresi näyttää aivan sinulta! Olette niin kauniita, eräs seuraajista vitsaili.

Tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun Liz Hurleyn ja Damian-pojan yhteiskuvat hämmentävät sosiaalisessa mediassa. Huhtikuussa 2018 Liz julkaisi kuvan kaksikosta omalla Instagram-tilillään.

Tuolloin kuva ei kerännyt pelkästään positiivisia kommentteja, sillä naisen asua pidettiin aivan liian avoimena tuolloin 16-vuotiaan Damianin syntymäpäiville, joista kyseinen kuva oli napattu.

Damian Hurley on Lizin ja liikemies Steve Bingin lapsi. Vanhemmilla ei koskaan ollut keskenään rakkaussuhdetta, vaan lyhyt seksisuhde. Kun Hurley kertoi julkisuudessa olevansa raskaana ja Bingin olevan isä, mies kiisti väitteet aluksi tiukasti. DNA-testi kuitenkin todisti Hurleyn olevan oikeassa.

Damianin ja Hurleyn äiti-poika-suhde on ollut aiemminkin otsikoissa. Kesällä 2016 kuohuntaa aiheutti somessa levinnyt kuva, jossa Damian poseerasi äitinsä vierellä. Lehdet selvittivät, että tuolloin vasta 15-vuotiaalla Damianilla oli kuvanottohetkellä kädessään samppanjalasi, mutta se oli muokattu jälkikäteen pois otoksesta Photoshop-ohjelman avulla.

Hurley ponnahti pinnalle suhteestaan Hollywood-komistus Hugh Grantin kanssa 90-luvulla. Monet tunnistavat hänet Estée Lauder -brändin hajuvesimainoksista, joissa hän on poseerannut useita kertoja. Viime vuosina nainen on tähdittänyt muun muassa The Royals sekä Runaways -hittisarjoja.