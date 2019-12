Onko tässä maailman rikkain lemmikki? Instagramin seuratuimman kissan omistajat tienaavat käsittämättömiä summia

Instagramin seuratuin kissa Nala Cat tuo valtavat tienestit omistajilleen.

Instagramin seuratuimman kissan omistajat Shannon Ellis ja Varisiri Methachittipha tienaavat huimia summia rahaa julkaisemalla kuvia Nala-kissastaan, uutisoi Hollywood Reporter.

Nala Cat -kissan Instagram-tiliä seuraa 4,3 miljoonaa käyttäjää. Nala-kissan seuraajat ovat ihastuneet sen hieman kieroihin silmiin, pörröiseen turkkiin ja raidalliseen väritykseen.

Methachittiphan otti Nalan suojiinsa löytöeläintalosta, kun kissa oli viiden kuukauden ikäinen. Hän loi Nala-kissalle Instagram tilin vuonna 2012. Tarkoituksena oli jakaa kuvia kissanpennusta perheenjäsenten ja ystävien kanssa, sillä naisen sukulaiset asuvat Thaimaassa. Nalan ihastuttavat kuvat kuitenkin kiinnostivat myös muita ja suosio lähti nousuun.

Pian Methachittiphan jätti työnsä huvipuistossa ja alkoi keskittyä Nala-kissan Instagram-tilin ylläpitoon ja kasvattamiseen. Avuksi hänelle tarjoutui hänen kumppaninsa Ellis. Yhdessä he ovat kasvattaneet Nala-kissan ympärille huikean bisneksen, johon kuuluu Instagram-tili, verkkosivusto, oheistuotteita ja yhteistöitä.

Kaksikko myös koordinoi kokonaista joukkoa sosiaalisen median eläinvaikuttajia. Nala-kissan ”sisaruksiin” kuuluvat White Coffee -kissa (2 miljoonaa seuraajaa), Luna Rose -kissa (581 000 seuraajaa), Stella ja Steve -kissat (118 000 seuraajaa) ja Spencer-koira (86 600 seuraajaa).

Nala-kissalla on oma kissanruokabrändi ja huhtikuussa 9-vuotiaasta Nalasta julkaistaan ensimmäinen kirja Living Your Best Life According to Nala Cat. Nala-kissa tuottaa omistajilleen vuosittain seitsennumeroisia summia rahaa.

Omistajien arvioidaan tienaavan jokaisesta Instagram-päivityksestä yli 15 000 euroa.

Tällä hetkellä Methachittiphan ja Ellis keskittyvät yhä vähemmän yksittäisten kuvien julkaisuun ja ottavat kasvavissa määrin vastaan pitkäaikaisia yhteistöitä sellaisten yritysten kanssa, joiden tuotteisiin he uskovat.

Myös Nalan nimellä brändättyjen tuotteiden määrä kasvaa kokoajan ja omistajat haaveilevat siitä, että eläinkauppojen hyllyillä nähtäisiin tulevaisuudessa kissanruoan lisäksi kaulapantoja ja leluja. Omistajat toivovat myös, että Nala-kissasta tehtäisiin sarjakuva- tai piirroshahmo.

– Meidän tavoitteemme on tarjota jokaiselle jotakin, Ellis sanoi Hollywood reporterille.

– Love, Nala -tuotemerkki on asia, josta tulevat sukupolvet voivat nauttia, Ellis lisää.

Methachittiphan ja Ellis haluavat varmistaa, että myös muilla kissoilla olisi mahdollisuus samaan kuin Nalalla. He ovat hiljattain muun muassa lahjoittaneet 5 000 kissanruoka-annosta Los Angelesissa sijaitsevalle löytöeläintalolle ja lähettäneet 55 000 annosta kissanruokaa Daisy Hope Foundation -eläinsuojelujärjestölle.

Myös Nala on luonnollisesti hyötynyt sosiaalisen median vaikuttajan asemastaan, sillä se elää tällä hetkellä parhaita kissanpäiviään. Hienoista leluista ja asuintiloista huolimatta Nala-kissalla on silti jalat maassa, eikä se diivaile.

– Se menee aina ensimmäiseksi tyhjään pahvilaatikkoon, Ellis kertoi lehdelle nauraen.

– Muovikelmu on sen suosikkiasia ja tyhjät vessapaperirullat suorastaan elämä, omistajat kertoivat.