Playboy-kaunotar keimailee alusvaatteissa Rovaniemen lumisissa maisemissa – jalkapalloilija-rakas yllätti faninsa suomenkielisellä tervehdyksellä

Jalkapallotähti Pierluigi Gollini ja Playboy-malli Giulia Provvedi viihtyivät Rovaniemellä.

Ammattilaisjalkapalloilija Pierluigi Gollini ja hänen puolisonsa, italialaislaulaja ja Playboy-malli Giulia Provvedi ovat viettivät joulun Rovaniemen lumisia maisemia ihastellen.

Pari kertonut sosiaalisessa mediassa käyneensä muun muassa moottorikelkkasafarilla ja intoutuipa Giulia ottamaan yhteiskuvan joulupukin kanssa. Playboy-kaunotar hehkuttaa Instagramissaan Suomen talven tehneen häneen suuren vaikutuksen.

– Menimme tutustumaan luontoon poron vetämän perinteisen suomalaisen reen kyydissä. Taivaan värit syöpyivät mieleeni. Tämä oli ainutlaatuinen kokemus, jota suosittelen ja en koskaan unohda, Giulia kujertaa Instagramissa.

Pari on yöpynyt Rovaniemen-matkallaan Arctic TreeHouse-hotellissa, jossa ovat yöpyneet monet muutkin ulkomaalaiset tähdet. Samaisessa luksushotellissa yöpyi alkuvuodesta tosi-tv-tähti Kourtney Kardashian.

Pari on viettänyt öitään myös Apukka Resortin lasi-iglussa, jossa he ovat päässeet ihastelemaan aamuaurinkoa. Giulia on julkaissut iglun sisältä useita kuvia, joissa he herkistelevät Pierluigi Gollinin kanssa.

Eräässä kuvassa pariskunta katselee kaihoisasti taivaalle alusvaatteisillaan. Pierluigi on vetäissyt olkapäilleen turkin.

– Herätys, jota emme koskaan unohda, Giulia Provvedi hehkuttaa Instagramissa.

Jalkapallotähti puolestaan tervehtii seuraajiaan Instagramissa selvällä suomenkielellä.

– Hyvää huomenta, Pierluigi toivottaa.

Parin Suomen-loma on kuitenkin tullut nyt päätökseensä, sillä Giulia on julkaissut Instagramissaan alusvaatekuvan, jossa hän jättää jäähyväiset Suomelle. Pierluigi Gollinin Instagram Storiesin perusteella pari on matkustanut kotiin Italiaan eilen illalla.

– Heippa Suomi, Giulia kirjoittaa Instagramissa.

Italialaismedia on seurannut parin lomailua Suomessa ja esimerkiksi Italian Sky Sport on julkaissut sivuillaan useita kuvia parin matkasta.

– Dubai, Malediivit? Liian arkipäiväistä. Atalanta-maalivahti Pierluigi Gollini ja puoliso Giulia Provvedi ovat päättäneet lomailla jouluystävällisimmässä paikassa, Lapin pääkaupungissa, Rovaniemellä, Sky Sport esittelee sivuillaan.