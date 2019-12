Flopiksi haukutun Cats-elokuvan syöksykierre jatkuu – Hollywood-tähti laukoi musikaalista kylmäävän arvion: ”Kamalin asia, mitä olen ikinä nähnyt”

Evan Rachel Wood totesi Catsin olevan kenties kamalin elokuva, mitä hän on ikinä nähnyt.

Cats-elokuva on saanut tyrmäävän vastaanoton ympäri maailman. Nyt arvostelijoiden joukkoon on liittynyt myös näyttelijä Evan Rachel Wood.

Andrew Lloyd Webberin menestysmusikaaliin pohjautuva Cats-elokuva sai hiljattain ensi-iltansa Yhdysvalloissa. Vaikka musikaali on ollut vuosikymmenien ajan maailmanlaajuinen menestys, sai elokuva täystyrmäyksen niin katsojilta kuin kriitikoiltakin.

Muun muassa The Guardianin Peter Bradshaw antoi elokuvalle vain yhden tähden, kun taas Varietyn Peter Debrudge totesi elokuvan sattuvan katsojaa silmiin ja korviin sekä tekevän tahran siinä nähtävien näyttelijöiden ansioluetteloon.

Nyt elokuvan arvostelijoihin on liittynyt myös näyttelijä Evan Rachel Wood. Muun muassa Westworld-hittisarjaa sekä Frozen 2 -elokuvaa tähdittävä Wood totesi elokuvan nähtyään, että Cats oli jopa huonompi kuin hän etukäteen arvostelujen perusteella odotti, kertoo Metro.

– Cats on oikeastaan huonompi kuin ajattelin ja ajattelin sen olevan kamala, Wood totesi Instagramin Stories -osiossaan elokuvan nähtyään.

– Olen yksinkertaisesti sanaton, hän lisäsi.

Evan Rachel Wood on tähdittänyt muun muassa kriitikoiden ylistämää Westworld-sarjaa.

Cats-elokuvaa tähdittävät monet eturivin Hollywood-näyttelijät aina Judi Denchista Idris Elbaan ja Ian McKelleniin. Lisäksi elokuvassa nähdään muun muassa Oscar-voittaja Jennifer Hudson, laulaja Taylor Swift sekä koomikko James Corden.

Wood kiirehtikin Instagram-päivityksessään puolustamaan elokuvassa mukana olevia kollegoitaan. Hän myös totesi elokuvan olevan loukkaus alkuperäisen Cats-musikaalin faneille.

– Se ei ole kissojen vika. Mutta se on ehkä kamalin asia, mitä olen ikinä nähnyt, nainen tylytti.

– Se on loukkaus valtavirtakatsojille sekä alkuperäisen musikaalin ystäville. Kenelle tämä elokuva oikein on tehty, hän ihmetteli.

Cats-musikaalin tähtikaartiin lukeutuu monia Hollywoodin eturivin näyttelijöitä.

95 miljoonan dollarin budjetilla tehty Cats on tähän mennessä tuottanut lipputuloja vain 6,5 miljoonaa dollaria. Kaiken kritiikin ja murska-arvioiden seurauksena elokuvastudio Universal päätyi poikkeukselliseen ratkaisuun ja muokkasi ohjaaja Tom Hooperin vaatimuksesta elokuvan erikoistehosteita jälkikäteen.

Cats-musikaali sai ensi-iltansa vuonna 1980. Musikaalia on esitetty yli 20 kielellä ja se on nähty myös Suomessa useampaan kertaan. Musikaalin tunnetuimpia kappaleita ovat Jellicle Songs for Jellicle Cats sekä Memory.