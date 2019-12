Hollywood-tähti kiisti pettämisen viimeiseen asti – karmea totuus paljastui raskaana olevalle vaimolle viestillä kesken aamiaisen

Kevin Hartin vaimo kertoo avoimesti, kuinka sai tietää miehensä pettäneen häntä.

Kaksi vuotta sitten koomikko ja näyttelijä Kevin Hart myönsi pettäneensä tuolloin viimeisillään raskaana ollutta vaimoaan Eniko Parrishia. Hart kielsi aluksi kaikki huhut valeeksi, mutta joutui lopulta tunnustamaan pettämisensä.

Nyt lukuisissa suuren budjetin Hollywood-tuotannoissa esiintyneestä Hartista on julkaistu Netflixissä moniosainen kiertuedokumentti Kevin Hart: Don’t F**k This Up (vapaasti suomennettuna: Kevin Hart: Älä pilaa tätä).

– Sain tietää siitä yksityisviestin välityksellä. En tiedä, keneltä se oli, Parrish kertoo kolmannessa jaksossa.

– He lähettivät minulle editoidun videon Kevinistä ja, no, toisesta naisesta, hän jatkaa.

Dokumentissa kerrotaan myös, kuinka Hartin entinen ystävä yritti aluksi kiristää tähteä pettämisvideolla. Parrish oli tuolloin viimeisillään raskaana.

– Olin seitsemännellä tai kahdeksannella kuulla. Söin aamiaista kun avasin puhelimeni ja menin täysin suunniltani. Soitin hänelle itkien ja raivoissani. Tivasin häneltä vain, että ”kuinka v*tussa sinä annoit tämän tapahtua? Sinä nöyryytit minua julkisesti. Kaikki on Instagramissa, kaikki on sosiaalisessa mediassa. Se oli jatkuva taistelu”, hän kertoo.

– Kyseenalaistin häntä jatkuvasti. Sanoin, että jos tämä on sitä, mitä hän haluaa tehdä, en halua olla mukana.

Kevin Hart ja Eniko Parrish olivat yhdessä kaksi vuotta, kun Hart oli vielä naimisissa. Nyt yhteisiä vuosia on kertynyt yhdeksän.

Lopulta Parrish antoi miehelleen anteeksi, sillä kertoo uskovansa toisiin mahdollisuuksiin. Hän kertoi pysyneensä suhteessa heidän vielä tuolloin syntymättömän lapsensa vuoksi. Parin Kenzo-poika syntyi muutama kuukausi kohun jälkeen.

– Olen tavallaan iloinen, että se tapahtui. Mutta muutun tunteelliseksi aina, kun joudun puhumaan siitä. Hän mokasi. Hän mokasi todella pahasti. Mutta takana on yhdeksän vuotta, joten uskon, että asiat tulevat olemaan paremmin, hän pohtii kyynelsilmin.

– En ollut valmis luopumaan perheestäni. Halusin, että Kenzo tuntee isänsä kasvaessaan.

Kevin Hart on itse sarjan vastaava tuottaja. Se on aiheuttanut soraääniä siitä, että hän esittää asiat dokumentissa juuri sillä tavalla kuin itse haluaa. Hän itse kertoo dokumentissa kohun vaikeimman osuuden olleen juuri pettämisestä kertominen hänen vaimolleen.

– Se keskustelu ei ollut helppo. Pahinta oli tajuta, kuinka sain hänet tuntemaan. Tällä oli valtava vaikutus lähimmäisiini ja niihin, ketä rakastan eniten. Kun näin Enikon ensi kertaa kaiken jälkeen, se oli musertavaa. Se repi minut kappaleiksi, mies tarinoi selityksekseen.

– Se oli varmasti pohjakosketus elämässäni. Tiesin, että olin vastuussa kaikesta.

Hart ja Parrish tapasivat vuonna 2009 ja menivät naimisiin elokuussa 2016. Hart on joutunut pettämiskohujen kohteeksi aiemminkin.

Viime elokuussa Parrish kirjoitti Instagramissa parin olleen yhdessä kahdeksan vuotta. Seuraajat kuitenkin pian huomauttivat, että Hart oli eronnut ex-vaimostaan vasta kuusi vuotta sitten.

Kevin Hartilla on kaksi lasta, Heaven ja Hendrix Hart edellisestä avioliitostaan.

Parrish kuitenkin kiisti sittemmin poistetussa viestissä olleensa eron syy.

– Heidän avioliittonsa oli rikki jo ennen kuin astuin kuvaan...He elivät erillisiä elämiä eri kodeissa. En koskaan ollut salaisuus, nainen kirjoitti The Washington Postin mukaan.

Hartin ex-vaimo Torrei Hart kertoi myöhemmin Inside Edition -televisio-ohjelmassa ”valheiden ja uskottomuuden” olleen syy avioliiton hajoamiseen. Kevin ja Torrei Hartilla on kaksi yhteistä lasta.