Huiman elämänmuutoksen tehnyt Minttu Kaulanen julkaisi alusasukuvan – kehopositiivinen otos kirvoitti Sampo-mieheltä tyhjentävän kommentin

Minttu Kaulanen esittelee muodonmuutostaan Instagram-tilillään.

Suurin pudottaja -ohjelmaan hiljattain osallistunut Michele ”Minttu” Murphy-Kaulanen peräänkuuluttaa somessa kehopositiivisuutta. Minttu on aiemmin kertonut ohjelman toimineen merkittävänä sykäyksenä elämänmuutokselle.

Kyläkauppias Sampo Kaulasen vaimo julkaisi itsestään lauantaina sarjan kuvia, joista ensimmäisessä hän poseeraa pelkissä alusvaatteissa ja korkokengissä. Minttu kertoo inspiroituneensa Katri Haapasen julkaisusta, jossa muistutettiin itsensä rakastamisesta ja arvostamisesta.

– Olkoon minulle myös vuosi 2020 sellainen vähemmän itseäni sättivä, enemmän itseäni arvostava ja juurikin omaa kehoa kuunteleva, Kaulanen kirjoittaa kuvatekstissä.

– Olen tehnyt kovasti työtä oppiakseni edes liikkumaan ja nyt pitäis löytää tasapaino siihen että ei joka kerta nyypähdä vaikka pakosta tulis taukoa. Kuvakulmat valehtelee ja joskus osuu nappiin, mitä sitten? Se oman pääni sisäinen dialogi on edelleen kauheaa kuunneltavaa välillä ja en ikinä puhuisi ystävälleni niin.

– Eli vaikka 2019 oli ulkoisesti muutoksen vuosi, olkoon 2020 se sisäisen muutoksen vuosi!

Kuva on kerännyt muutamassa tunnissa yli 4000 tykkäystä ja yli sata kommenttia. Ensimmäisten kommentoijien joukossa oli Sampo Kaulanen.

– Uujea. en kerro mitä teen sulle tänään, Kaulanen kirjoittaa kommentissaan vihjailevasti sydänten kera.

Myös muut ovat ihastelleet Mintun muodonmuutosta.

– Voi ihana, kaunis ja seksikäs sinä. Olkoon vuosi 2020 tasapainon vuosi jokaiselle itseään hakevalle naiselle ja miehelle. Ihanaa päivää sinne, Katri Haapanen kommentoi julkaisua.

– Kiitos itsellesi esimerkistä, kuinka voi onnistua. Ja VAU mikä muutos!

– Mie en kestä mite hyvält sie näytät!

– Ihana oot. Juuri tuollaisena.

Minttu julkaisi marraskuussa paljonpuhuvan kuvaparin, jossa esitteli muodonmuutostaan. Kuvaparin kuvat on otettu kolmen kuukauden välein ja niissä näkyy selkeä muutos Mintun vartalossa. Kaulanen painoi 92,5 kiloa, kun Suurin pudottaja -kuvaukset alkoivat. Hän kertoi tuolloin ongelmistaan huomata edistystään, vaikka muutos oli silmiinpistävä.

– Näiden kuvien välillä on aikaa kolmisen kuukautta. Omassa päässäni isoin ero on lyhyemmät legginssit ja jälkeen-kuvassa kaulakoru ja huulipunan puute. Järki toki tietää et kilolukemat on erit ja vaatekoot myös, mutta visuaalinen kapasiteetti ei erota näitä, Kaulanen kirjoittaa.

Kaulanen kertoo kuvatekstissä, että toisen kuvan jälkeen hän pudottanut painoa vielä lisää ja hänen ulkonäkönsä on muuttunut jälleen.

– Ja sitten kun tullaan tuosta ”jälkeen kuvasta” vielä nykypäivään, josta on jälleen kulunut pari kuukautta, niin onhan se kroppa muuttunut. Tiedän sen, vaan en tajua.