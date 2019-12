Ramona, 31, kyllästyi kohujulkisuuteen ja vaihtoi Playboy-alastonkuvaukset politiikkaan – ”En halua olla ikinuori nakuilija”

Saksalainen Playboy-malli Ramona Bernhard haluaa mukaan politiikkaan.

Saksan Playboyn vuoden 2015 toukokuun Playmateksi valittu Ramona Bernhard kertoo saksalaismedialle uranvaihdoksestaan. Kotimaassaan menestyksekästä mallinuraa luonut Bernhard, 31, haluaa nyt käyttää julkisuutta hyvään tarkoitukseen.

Sairaanhoitajaksi kouluttautunut Bernhard sanoo Bild-lehdelle haluavansa tuoda esille etenkin terveydenhoitoalalla työskentelevien ihmisten huolenaiheita. Hän sanoo olevansa huolissaan siitä, että terveyskeskuksia lakkautetaan ja asukkaat joutuvat matkustamaan yhä kauemmaksi saadakseen hoitoa.

– Sairaanhoitajana olen omistautunut ihmisten hyvinvoinnin edistämiselle. Taistelen terveyskeskusten lakkauttamista vastaan. Hoitajat ovat lähellä sydäntäni. Meidän pitäisi arvostaa heitä paljon enemmän, Bernhard sanoo Bildille.

Augsburger Allgemaine -lehti kertoo Bernhardin haluavan keskittyä tulevaisuudessa tosissaan politiikkaan.

– Mielestäni politiikka ja mallimaailma sopivat hyvin yhteen. Monet tuntevat minut, eikä sillä ole mitään merkitystä tuntevatko ihmiset minut mallina vai pormestarina, hän sanoo lehdelle.

Augsburger Allgemaine nostaa esille mallintyöhön liittyvät ennakkoluulot ja sen, että kaikki eivät välttämättä usko Bernhardin pärjäävän politiikassa. Playboy-malli napauttaa, ettei ihmisten kannattaisi tehdä liian hätäisiä johtopäätöksiä.

– Ennakkoluuloja tulee olemaan aina. Se on ihan ok ja jokainen on oikeutettu mielipiteeseensä. Ehkä ihmisten kannattaisi kuitenkin katsoa asioita uudemman kerran ja tehdä vasta sitten johtopäätöksiä.

Bernhard sanoo työskentelevänsä edelleen sairaanhoitajana, vaikka mallintyöt ovatkin lohkaisseet ison osan kaunottaren ajasta. Hän sanoo joutuvansa usein todistelemaan ammattitaitoaan ihmisille, jotka eivät pidä malleja kovinkaan suuressa arvossa.

– Kanssani enemmän kuin kymmenen sanaa vaihtaneet ihmiset hoksaavat nopeasti millainen olen ja mihin pystyn. Olen kuullut, että monien mielestä mallit näyttävät hyvältä, mutta ovat muutoin typeriä, Bernhard sanoo ja kertoo jättävänsä ilkeät kommentit omaan arvoonsa.

Saksalaismalli valittiin vuonna 2015 Playboy-miestenlehden Playmateksi.

Bernhard sanoo lehdelle mallintöiden olevan hänen osaltaan nyt menneisyyttä, eikä hän aio enää poseerata miestenlehdissä.

– On naisia, jotka tekevät kuvauksia vielä viisikymppisenäkin ja se on ihan ok, Bernhard pohtii ja sanoo, että alastonkuvauksia tekevät pääasiassa kuitenkin huomattavasti nuoremmat naiset.

– Se päättyy tiettyyn ikään tullessa. En halua olla ikuisesti ikinuori nakuilija Ramona Bernhard, hän kuvailee.