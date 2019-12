Lolita-elokuvan tähti on kuollut – 14-vuotiaana julkisuuteen ponnahtanut kaunotar jätti äkisti lupaavan Hollywood-uran ja katosi parrasvaloista

Sue Lyon muistetaan etenkin Stanley Kubrickin elokuvasta Lolita.

Näyttelijä Sue Lyon on kuollut 73-vuotiaana, kertoo New York Times. Lehti kertoo tähden kamppailleen pitkään terveysongelmien kanssa.

Lyon teki läpimurtonsa Hollywoodissa vain 14-vuotiaana, jolloin hän sai pääosan Stanley Kubrickin ohjaamasta Lolita-elokuvasta. Vladimir Nabokovin kirjaan perustuvassa seurataan keski-ikäistä miestä, joka hullaantuu naisystävänsä 12-vuotiaasta tyttärestä. Naisen kuoltua mies lähtee pakomatkalle teinitytön kanssa.

1962 julkaistu elokuva aiheutti aikanaan kohun seksuaalissävytteisen teemansa vuoksi. Variety-lehti kuitenkin huomauttaa, että elokuva oli huomattavasti riisutumpi versio Nabokovin romaanista, joka joutui heti julkaisun jälkeen kiellettyjen listalle.

Lolita oli Lyonin ensimmäinen elokuvarooli.

Elokuva teki teini-ikäisestä Lyonista tähden ja hän voitti roolistaan Golden Globe -palkinnon.

Kirjailija Vladimir Nabokov ylisti Lyonin tulkintaa Lolitasta vuolaasti ja kuvaili nuoren näyttelijän olevan ”täydellinen nymfette”. Kirjassa ja elokuvassa päähenkilö Humbert kutsuu esiteini-ikäisiä tyttöjä nymfeteiksi.

Ohjaaja Stanley Kubrick muisteli haastatteluissa median mielenkiinnon Lyonia kohtaan olleen valtaisa. Kubrick ja tuottaja James Harris halusivat kuitenkin varjella tyttöä julkisuudelta ennen elokuvan ensi-iltaa. 800 tyttöä oli käynyt koekuvauksissa Lolitan roolia varten ja lopulta Kubrick valitsi rooliin Sue Lyonin.

– Minä ja James olimme löytäneet Suen, jossa oli valtavasti potentiaalia tulla tähdeksi. Hän on loistava näyttelijä ja hänessä on ihmisenä aitoa salaperäisyyttä, Kubrick ylisti nuorta tähteä Lolita Exhibitors Campaign Book -teoksessa.

Sue Lyon jätti Hollywoodin 80-luvun alussa, eikä enää koskaan esiintynyt tv:ssä tai elokuvissa.

Lolitan menestyksestä huolimatta Lyonin ura Hollywoodissa ei kestänyt pitkään. Lolitan jälkeen Lyon nähtiin teini-ikäisenä viettelijättärenä Liskojen yö -elokuvassa. Hänen viimeiseksi elokuvakseen jäi vuonna 1980 julkaistu Alligaattori.

Lyon oli naimisissa viisi kertaa ja etenkin suhde murhasta vankeustuomiota istuneeseen Cotton Adamsoniin nousi otsikoihin. Näyttelijän tytär Nona Harrison syntyi liitosta Roland Harrisonin kanssa.

Sue Lyon kuvattuna elokuvassa Liskojen yö Richard Burtonin kanssa. Lyon muisteli myöhemmin Burtonin haisseen koko kuvausten ajan niin voimakkaasti alkoholille, että yhteisten kohtausten kuvaaminen oli yhtä tuskaa.

Amerikkalaismedia kuvailee Lyonin kadonneen täysin julkisuudesta 80-luvun alussa. Hän luopui näyttelijänurastaan, eikä hänen viimeisistä vuosistaan tiedetä juuri mitään. Lyon oli ennen Hollywoodista lähtemistään kertonut julkisuudessa, että hänellä todettiin jo teini-ikäisenä kaksisuuntainen mielialahäiriö.

Tähden ainoa lapsi Nona Harrison julkaisi vuonna 2015 blogissaan kirjoituksen, jossa hän kuvaili Lyonin olleen etäinen äiti.

– Sen jälkeen kun täytin 12 vuotta, hän ei koskaan osoittanut minulle hellyyttä tai hymyillyt, Harrison kirjoitti ja kuvaili äitinsä hylänneen hänet.