HS: Mira Luoti lukittautui vessaan itkemään, kun häntä verrattiin Paula Vesalaan – ”Sattuu ihan hirvittävästi, että laitetaan kilpailuasetelmaan”

Mira Luoti sanoo Helsingin Sanomille vertausten Paula Vesalaan satuttaneen häntä.

Laulaja Mira Luoti muistelee uransa alkutaipaleita Helsingin Sanomien haastattelussa. Luoti ponnahti julkisuuteen Paula Vesalan kanssa PMMP-yhtyeestä. Yhtye pisti pillit pussiin vuonna 2013 ja molemmat naiset ovat nyt keskittyneet soolouriinsa.

Luoti kertoo Helsingin Sanomille tietävänsä, etteivät hänen kappaleensa soi radiossa yhtä tiheästi kuin PMMP:n tuotanto aikoinaan soi. Hän kuulee myös vertauksia muihin naisartisteihin. Tätä hän on käsitellyt myös kappaleissaan. Syksyllä julkaistussa Haureuden valtatiel -albumilla hän laulaa, miten hänet sekoitetaan usein Paula Vesalaan, Eriniin tai Kaija Koohon.

Laulaja nostaa HS:n haastattelussa esille kesän 2016, jolloin he molemmat esiintyivät sooloartisteina Ruisrockissa. Helsingin Sanomat kirjoitti tuolloin, ettei PMMP:n taiasta ole enää mitään jäljellä. Ilta-Sanomat arvioi Ruisrockin keikan osoittaneen, miten eri suuntiin naisten urat olivat kehittymässä.

– Johtuiko se sitten hittibiisien puutteesta (yrityksen puutteesta ei taatusti) vai mistä, mutta Ruisrockia vuosimallia 2016 ei tulla muistamaan Mira Luodin soolosetistä, IS kirjoitti tuolloin.

Paula Vesala kuvattuna Ruisrockissa 2016.

Luoti sanoo HS:lle hämmentyneensä vastakkainasettelusta.

– Se suhtautuminen tuli täytenä yllätyksenä. Omasta mielestäni olin tehnyt vaativan ja tyylikkään albumin, mutta siihen ei keskityttykään, vaan verrattiin aiempaan. Levyn julkaisun jälkeen tuli sellainen olo, että meitsiä on nyt työnnetty alas aika paljon. Valehtelisin, jos väittäisin, ettei se sattuisi.

Mira Luoti kuvattuna esiintymässä Ruisrockissa 2016.

Lokakuussa 2019 Vesala-taiteilijanimellä musiikkia tekevä Paula Vesala esiintyi loppuunmyydyllä Hartwall Arenalla. Samaan aikaan Luoti oli keikalla Porissa Punainen kukko -yökerhossa.

Keikkapaikkojen eroavaisuus ja yleisömäärä nostettiin esille mediassa ja Luoti kuvailee HS:lle lukittautuneensa vessaan itkemään nähtyään vertaukset Vesalaan.

Laulaja oli häkeltynyt, että naisten välille luotiin kilpailuasetelmaa.

Luoti kirjoitti asiasta tuolloin oman näkemyksensä Facebook-sivuilleen.

– Ensinnäkin mua sattuu ihan hirvittävästi, että minut ja minulle tärkeä ja rakas ihminen laitetaan kilpailuasetelmaan, hän kirjoitti Facebookissa.

– Harmitti tietenkin etten päässyt Hartsulle, mutta työt on tehtävä ja tämä työ on minulle erittäin rakas, hän totesi kirjoituksessaan.

Paula Vesala ja Mira Luoti muodostivat huippusuositun PMMP-yhtyeen.

Luoti kertoo Helsingin Sanomille tekevänsä musiikkia ennen kaikkea tekemisen ilosta.

– Ei ole tullut sellaista oloa, että voimat loppuisivat ja etten jaksaisi enää. Päinvastoin, opin tästä koko ajan enemmän ja saan itsevarmuutta jatkaa. Toisille suosiota tulee nopeammin kuin toisille, hän sanoo Helsingin Sanomille.

Vuonna 2016 ensimmäisen soololevynsä julkaissut Luoti on kertonut Ilta-Sanomille keikkailun olevan nyt sooloartistina hyvin erilaista kuin PMMP-yhtyeen aikoina.

– On naispuolinen kosketinsoittaja-laulaja. Eroja on paljon. Menemme nyt keikoille Mersulla, jossa jokaiselle on oma paikka. Aikaisemmin meillä oli monitori-miksaaja-Vesan rakentama bussi, jossa jokaisella oli omat sängyt. Eipä siinä mitään. Tässä on tavallaan paluu juurille, hän kertoi IS:lle 2016.

Mira Luoti oli mukana suositun Vain elämää -ohjelman kahdeksannella tuotantokaudella.

Hän kuvaili uran ja perhe-elämän yhdistämisen vaativan välillä tasapainottelua.

– Koitan ottaa myös rennosti ja viettää perheen kanssa laatuaikaa, kun olen kotona. Semmoista yhdistelemistä, työnteon, arjen ja loman kanssa. On siinä aikamoista palikkojen rakentelua, mutta se tuntuu kivalta, Luoti sanoi.