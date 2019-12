Laulajatähti Adele julkaisi itsestään huolettomia kuvia, jotka saivat fanit tyrmistymään – ”Kuka h*lvetti tämä on?”

Adelen uusin julkaisu on hämmentänyt faneja. He eivät meinaa tunnistaa laulajaa otoksesta.

Laulajatähti Adele julkaisi jouluna kuvia, jotka ovat keränneet merkittävää huomiota sosiaalisessa mediassa. 31-vuotias laulaja ja lauluntekijä poseerasi Instagramissa julkaisemissaan jouluteemaisessa otoksissa The Grinch -elokuvasta tutun hahmon kanssa.

Ensimmäisessä kuvassa tähti poseeraa vakavana. Toisessa sen sijaa hän hymyilee leveästi kameralle.

– Yritimme pilata joulun, mutta sitten molempien sydämet heltyivät. Grinch, kiitos, että tulit juhliini ja sait meidät tuntemaan olomme lapsiksi jälleen. Hyvää joulua kaikille, laulaja kirjoittaa kuvatekstissä.

Kuvat on kerännyt muutamassa päivässä yli kaksi miljoonaa tykkäystä ja 17 000 kommenttia. Näyttävät otokset ovat kuitenkin saaneet laulajan fanit hämmentymään ja keskittymään aivan muuhun kuin jouluiseen teemaan.

– Kuka h*lvetti tämä on? Missä on Adele, yksi fani kysyy. Kommentti on kerännyt yli 2000 tykkäystä.

– Ajattelin juuri samaa, toiset komppaavat.

– Hän ei edes muistuta itseään.

– Jopa hänen leukakuoppansa on poissa.

– Mitä ihmettä. Adele ei näytä enää Adelelta.

Toiset fanit kiirehtivät kuitenkin puolustamaan laulajaa, jonka tiedetään pudottaneen painoaan elämänmuutoksen myötä.

– Sitä kutsutaan painonpudotukseksi, eräs fani puolustaa.

– Meidän ei pitäisi välittää siitä, miltä hän näyttää, vaan siitä, miltä hänestä tuntuu. Hän vaikuttaa onnelliselta.

– Näytät upealta! Joulun kuningatar.

– Oikea eronjälkeinen hehku!

Adelen viime vuodet ovat olleet vaikeita yksityiselämän puolella. Tähden avioero Simon Koneckista vuoti julkisuuteen huhtikuussa. Todellisuudessa parin avioliitto oli ajautunut karille jo vuosia aiemmin.

The Sunin tietojen mukaan Adelen muuttuneen ulkomuodon salaisuutena on muutama yksinkertainen niksi. Tärkein niistä on ollut sokerin jättäminen pois ruokavaliosta. Hoikistuneen ulkomuodon takana on myös uusi harrastus. Adelen kerrotaan hurahtaneen pilatekseen, jota hän harrastaa nyt säännöllisesti.

– Hän kerta kaikkiaan rakastaa uutta kunto-ohjelmaansa! Se todella toimii hänelle. On iso bonus, että hän pudottaa samalla painoaan, lähipiiristä kuiskutellaan.

– Hän on nauttinut elämästään ja itsestään. Hän näkee itsensä nyt tärkeimpänä asiana, tietysti sen lisäksi, että hän on äiti, lähipiiristä kerrotaan.

Täytettyään 31 vuotta Adele julkaisi harvinaisen rehellisen kirjoituksen elämästään.

– 31 vuotta... Luojan kiitos. 30 koetteli minua kovin, mutta olen päässyt niskan päälle ja totuttelen parhaillaan sen tuomiin muutoksiin. Elämän pituudesta huolimatta kohtaamme vaikeita ja haastavia aikoja. Olen muuttunut merkittävästi viimeisten parin vuoden aikana ja aion jatkaa muuttumista, hän kirjoitti toukokuussa.

– Tästä vuodesta tulee suuri ja aion keskittyä itseeni. Ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen minusta tuntuu, että olen valmis katselemaan maailmaa ympärilläni

Adelella ja hänen ex-miehellään on kouluikäinen Angelo-poika.

Avioero koetteli Adelea paljon. Lähipiiristä kerrottiin tällöin brittilehdille, että Adele ja hänen toimitusjohtajana työskentelevä ex-miehensä Simon olisivat eläneet ”erillisiä elämiä” jo vuosia.

– Heidän lähimmät ystävänsä tiesivät hyvin, että tällä kertaa he eivät saa välejään selvitettyä, lähde kertoi The Sunille.

– He yrittivät vuosia, mutta lopulta täytyy hyväksyä se, että joku asia ei vain toimi.

Adele on ollut varsin tarkka yksityisyydestään. Vuonna 2016 Adelen ja Simonin avioitumisesta ehdittiin spekuloida kuukausia, ennenkuin Adele vihjaisi naimisiinmenostaan Grammy-gaalassa. On edelleen mysteeri, miten ex-aviopari on jakanut omaisuutensa, sillä pariskunnan yhteenlasketuksi omaisuudeksi arvioitiin noin 162 miljoonaa euroa.