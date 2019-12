Joulupäivänä kuolleen Ari Behnin äiti rikkoi hiljaisuuden poikansa kuolemasta – julkaisi koskettavan kirjoituksen: ”Pimeys ei ottanut sinua”

Ari Behnin äiti Marianne Behn julkaisi koskettavan kirjoituksen.

Norjalainen kuvataiteilija, kirjailija ja prinsessa Märtha Louisen entinen puoliso Ari Behn kuoli keskiviikkona 47-vuotiaana. Nyt Behnin äiti, näyttelijä Marianne Behn, on julkaissut sosiaalisessa mediassa koskettavan kirjoituksen poikansa muistoksi.

Verdens Gang -lehden mukaan Behn teki itsemurhan. Asian vahvisti lehdelle omaisten puolesta Behnin manageri Geir Håkonsund.

Behn meni naimisiin prinsessa Märtha Louisen kanssa 24. toukokuuta 2002 . Pariskunta erosi vuonna 2016. Heillä on kolme tytärtä Maud Angelica, Leah Isadora ja Emma Tallulah.

Marianne Behn julkaisi julkisella Instagram-tilillään kuvan itsestään edesmenneen poikansa kanssa rannalla. Kuvassa äiti ja poika poseeraavat hymyilevinä.

– Pimeys ei ottanut sinua, vaan valo kohtasi sinut, Marianne Behn kirjoittaa julkaisussaan.

– Pimeys ei koskaan vienyt sinua... Se oli kirkkaana loistava valo, joka sulautui sinuun, äiti kirjoittaa.

Ari Behnin perhe on pyytänyt rauhaa käsitellä asiaa.

– Perhe on pyytänyt minua ilmoittamaan, että he ovat erittäin kiitollisia suuresta tuesta ja kaikista suruvalitteluista, joita he ovat saaneet tämä vaikean ajanjakson aikana. On hienoa nähdä, että Ari on merkinnyt niin paljon monille ihmisille, kirjoitti Behnin manageri perheen puolesta antamassaan lausunnossa.

Koko Norjan kuninkaallinen perhe suree Ari Behnin kuolemaa.

Myös ruotsalainen näyttelijä Mikael Persbrandt, joka oli Behnin läheinen ystävä, muisteli Behniä sosiaalisessa mediassa. Behnin kuolema pysäytti karskin miehen rooleistaan tunnetun näyttelijän.

– Lepää rauhassa. Rakas, rakas ystävä. Sinussa oli valo, muinainen hehku ja harvinainen lämpö, Persbrandt kirjoitti alunperin Instagramissa julkaistussa viestissään.

– Nyt olen ymmärtänyt, että pimeys otti valon. Se satuttaa minua niin paljon. Rukoilen puolestasi. Rukoilen lastesi ja perheesi puolesta. Rauha sielullesi, veli, Persbrandt kirjoitti.