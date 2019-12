Harvinainen video julki: Leevi and the Leavings esiintyi livenä yhden ainoan kerran – 38 vuotta kateissa ollut tallenne löydettiin viimein

Leevi and the Leavings esiintyi livenä ainoastaan Suomen viisukarsinnoissa 1981.

Leevi and the Leavings -yhtyeen ainoa live-esiintyminen tapahtui Suomen viisukarsinnassa 1981.

Leevi and the Leavings -yhtye singahti nousukiitoon jo ensisinkun Mitä kuuluu Marja-Leena? menestyksen myötä. Vuonna 1978 perustettua yhtyettä voidaan pitää suomirockin outolintuna, sillä suosiosta huolimatta yhtye ei keikkaillut ollenkaan. Laulaja Gösta Sundqvist antoi harvoin haastatteluja ja puhui julkisuudessa vain musiikista.

Yhtye esiintyi livenä yhden ainoan kerran, Suomen viisukarsinnoissa 1981. Yhtye osallistui viisukarsintoihin kappaleella Sinisilmä mansikkasuu.

Videomateriaalia ainutlaatuisesta esiintymisestä ei ole ollut nähtävillä, mutta nyt Yle on julkaissut Elävässä arkistossa yhtyeen viisuesityksen.

Yle kertoo Elävän arkiston sivuilla kuvanauhan olleen kateissa 38 vuoden ajan. Kuvanauha oli 80-luvulla hyvin kallista ja siksi nauhat käytettiin usein uudelleen. Ylen mukaa näin on luultavasti käynyt myös Leevi and the Leavingsin esiintymisnauhalle.

Harvinaisuus löytyi lopulta yhtyeessä kitaraa ja bassoa soittaneen Risto Paanasen kotiarkistosta. Ylen mukaan tallenne oli esillä ensin Lahden radio- ja tv-museo Mastolassa ja näin se päätyi osaksi myös Ylen arkistoja.

Jos video ei näy selaimellasi, niin katso se tästä.

Leevi and the Leavings putosi viisukarsinnasta jo semifinaalissa. Suomi lähetti euroviisuihin lopulta Riki Sorsan kappaleellaan Reggae OK.

Miksi yhtye ei keikkaillut?

Gösta Sundqvistista elämäkerran kirjoittanut Timo Kalevi Forss on kertonut Ilta-Sanomien haastattelussa 2017, ettei yhtyeen live-esiintymisistä kieltäytyminen johtunut sitkeistä huhuista huolimatta esiintymispelosta.

– Ehkä kyse oli aluksi vitsistä, sitten ehdottomuudesta ja lopulta mahdottomuudesta, Forss totesi.

Leevi and the Leavings ei suostunut nousemaan keikkalavoille, vaikka yhtyeelle tarjottiin esiintymisistä hurjia summia.

Sundqvist perusteli päätöstä Soundi-lehden haastattelussa sillä, että hän on liian vanha keikkalavoille.

– Mä en tunne tarvetta keikkailla. Jos mä olisin 15-vuotias, niin kyllä musta olisi kivaa lähteä tuonne sauhuilemaan tyttöjen kanssa ja dokailemaan, mutta kun sitä on sen verran vanha äijä, niin ei sitä tuossa mielessä enää viitsi, tuolloin vasta 23-vuotias Gösta kertoi Soundi-lehdelle.

Bändiä ei saatu houkuteltua esiintymislavoille edes suurilla summilla.

– Heitä pyydettiin muun muassa Provinssirockin päälavalle ja Helsingin Juhlaviikoille, ja esiintymisistä olisi tarjottu huomattavia summia.

– Mutta jos bändi olisi aikanaan lähtenyt keikoille, olisi siitä varmasti kadonnut se tietty mysteeri, joka Leevingseihin nykyään liitetään. Ainakaan Leevi and the Leavings ei olisi se yhtye, joka siitä lopulta tuli, kirjailija Forss arvioi.

Yhtyeen keulahahmon Gösta Sundqvistin on kuvailtu olleen erakko, eikä hänen elämästään tiedetä kovinkaan paljoa. Sundqvist lopetti haastatteluiden antamisen kokonaan vuonna 1995.

– Vaikka Gösta kertoi radio-ohjelmissaan ja lauluissaan ulkomaanmatkoista, ei hän ollut koskaan käynyt edes ruotsinlaivalla. Kirjaa varten tehdyissä haastatteluissa kävi kuitenkin ilmi, että Gösta oli luonteeltaan vilkas ja sosiaalinen. Forss kuvaili IS:lle.

– Hän oli mestari imemään muiden juttuja, ja jalostamaan ne lauluteksteiksi tai radio-ohjelmiksi, Forss kertoi.