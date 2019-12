Ari Behnin ja kunigatar Sonjan välit olivat lämpimät loppuun asti – avioero prinsessa Märtha Louisesta ei katkaissut yhteyttä Norjan kuningaspariin

Kuningatar Sonjan välit Ari Behniin säilyivät lämpiminä loppuun asti.

Norjalainen kuvataiteilija, kirjailija ja prinsessa Märtha Louisen entinen puoliso Ari Behn kuoli keskiviikkona 47-vuotiaana.

Verdens Gang -lehden mukaan Behn teki itsemurhan. Asian vahvisti lehdelle omaisten puolesta Behnin manageri Geir Håkonsund.

Behn meni naimisiin prinsessa Märtha Louisen kanssa 24. toukokuuta 2002 . Pariskunta erosi vuonna 2016. Heillä on kolme tytärtä Maud Angelica, Leah Isadora ja Emma Tallulah.

Ari Behn puhui jo vuonna 2009 haastattelussa masennuksestaan, yksinäisyydestään ja juomisestaan.

Behnillä oli myös avioeron läheiset välit Norjan kuningatar Sonjaan, kirjoittaa Expressen. 14 vuoden avioliiton tullessa tiensä päähän Märtha Louise ja Behn jatkoivat elämäänsä erillään. Behnin läheiset välit kuninkaallisen perheeseen kuitenkin säilyivät.

Kuningatar Sonjaa ja Ari Behniä yhdisti kiinnostus taiteeseen.

Kuusi kirjaa Norjan kuninkaallisista kirjoittanut kirjailija Trond Norén Isaksen kertoi Verdens Gangille, että Behn puhui usein kiintymyksestään kuningattareen.

– Hän sanoi, että kuningatar voi suhtautua häneen tiukasti ja asettaa hänelle rajoja, mutta heidän välinsä ovat läheiset ja heillä riittää puhuttavaa. He olivat todennäköisesti samalla aaltopituudella, sillä heitä yhdisti kiinnostus taiteeseen, Isaksen kertoi lehdelle.

Nuoripari vuonna 2002.

Verdends Gangin mukaan kuningatar ja Behn tapasivat useasti Behnin viimeisinä vuosina. Lehden mukaan kuningatar myös vieraili Behnin taidenäyttelyssä kesällä.

Behn kuvaili kuningatarta inspiroivaksi ja on sanonut heidän suhteensa olleen läheinen. Behnin erottua Märtha Louisesta he viettivät silti joulua yhdessä Norjan kuningasparin kanssa. Eron jälkeen kuningas Harald ja kuningatar Sonja kirjoittivat lehdistötiedotteessaan, että avioero vaikuttaa moniin syvästi.

Kuningatar Sonjan ja Ari Behnin välit olivat läheiset.

– Kuningaspari on hyväksynyt lastensa kumppanivalinnat, Isaksen sanoi.

Isaksenin mukaan hyväksyntä on Norjan kuningasparille tärkeä asia.

Prinsessa Märtha Louise ja Ari Behn vuonna 2001.

– Se on todennäköisesti seuraus siitä, että heidän itse täytyi odottaa avioliittoa yhdeksän vuotta. He ovat halunneet varmistaa, että heidän omat lapsensa saavat tehdä omat valintansa ja tukevat heitä riippumatta siitä, valitsevatko he kumppaneikseen kuninkaallisia, merimiehiä, kirjailijoita vai yksinhuoltajaäitejä.

Kuningaspari ei hyväksy vain lastensa kumppanivalintoja, vaan antoi tukensa myös Ari Behnin tekemille valinnoille.

– Ari Behn teki uraa taitelijana ja kirjailijana. Vaikka jotkut katsoivat, että Behn teki kuninkaallisille sopimattomia asioita, antoi kuningaspari hänelle vapauden tehdä taidetta ja päättää omasta urastaan, Isaksen sanoi lehdelle.

Koko kuninkaallinen perhe suri, kun tieto kuolemasta tuli.

Prinsessa Märtha Louise ja Ari Behn vuonna 2007.

– Monien vuosien ajan Ari oli tärkeä osa perhettämme ja meillä on lämpimiä muistoja hänestä. Olemme kiitollisia siitä, että saimme tuntea hänet, sanoi kuningaspari Ari Behnin kuoleman jälkeen antamassaan lausunnossa.