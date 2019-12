”Tinderin suosituin mies” Stefan, 29, erosi vain muutama kuukausi suhteen julkistamisen jälkeen – on etsinyt rakkautta jo yli viiden vuoden ajan

Stefan-Pierre Tomlin on Tinderin suosituin mies.

Tinderin suosituimmaksi mieheksi tituleerattu Stefan-Pierre Tomlin on jälleen vapailla markkinoilla.

29-vuotias Stefan-Pierre Tomlin sai vuonna 2017 huikean tittelin, kun hänet julistettiin deittisovellus Tinderin tykätyimmmäksi mieheksi.

Pian ”Tinderin suosituin mies” -tittelin jälkeen Tomlinin inbox suorastaan räjähti, sillä hän alkoi saada päivittäisiä matcheja jo reilusti yli 40. Mies laittoi lopulta ilmoitukset pois päältä kyllästyttyään puhelimensa jatkuvaan piippaamisen.

Sittemmin Tomlin löysi Tinderistä rakkauden ja oli jonkin aikaa onnellisesti parisuhteessa Tinderissä tapaamansa Gemman kanssa, kunnes romanssi hiipui pois ja mies kertoi elokuussa seurustelevansa Britannian X Factor -kilpailussa nähdyn Natasha Boonin kanssa. Boon ja Tomlin tapasivat perinteisellä tavalla yhteisten ystävien kautta.

Boonin tavatessaan Tomlin oli ehtinyt etsiä rakkautta deittisovelluksista viiden vuoden ajan. Vientiä miehellä riittääkin, sillä hän työskentelee mallina ja tv-juontajana. Tomlin uskoo, että monia naisia kiinnostaa hänen julkinen statuksensa persoonan sijaan.

– Mr. Tinder -huuman jälkeen ajattelin, että universumi varmaan auttaa minua nyt löytämään sen oikean internetin ulkopuolelta, ja näin kävi, Stefan sanoi Metro UK -lehdelle elokuussa 2019, jolloin suhde Booniin tuli julki.

Nyt Tomlinilla on kuitenkin Tinderin naisille hyviä uutisia: mies on jälleen sinkku!

Kokeneena Tinderin käyttäjänä Tomlin paljasti vuonna 2018 Independent-lehdelle parhaat vinkkinä deittisovelluksen käyttöön ja rakkauden löytämiseen sieltä.

Stefan-Pierre Tomlin ja Natasha Boon julkistivat suhteensa elokuussa. Pari asui hetken yhdessä, mutta he ovat nyt eronneet.

– Yritä olla hauska tai kiehtova niin, että se houkuttelee ihmisiä avoimeen keskusteluun, mies kertoi Independentille.

Tomlinin mukaan Tinderissä on ensiarvoisen tärkeää, että profiilissa on lyhyt ja iskevä kuvaus itsestä.

– Naiset rakastavat hauskoja miehiä, joten sisällytä mukaan huumoria ja se varmasti parantaa profiiliasi.

Tomlinin muistutti, että on äärimmäisen tärkeää, että kuva, jonka toinen käyttäjä näkee ensimmäisenä, on onnistunut ja kutsuva.

– Ruokaa suussasi on iso ei. Vältä ryhmäkuvia ensimmäisissä kolmessa kuvassa äläkä pelkää lisätä mukaan kuvia lemmikkien kanssa. Jotkut pitävät niitä suloisina!

Deittiekspertin mukaan on tärkeää, että kuvia on erilaisista tilanteista ja tilaisuuksista. Hänen mielestään pelkät bilekuvat tai matkakuvat eivät anna kokonaisvaltaista kuvaa elämästäsi, vaan niiden avulla vaikutat ainoastaan pelkältä bilehirmulta tai levottomalta vaeltajalta.

Profiiliin on Tomlinin mukaan kannattavaa yhdistää sekä rennompia ja hauskoja kuvia että virallisempia ja fiksumpia otoksia.

Tomlin tutkii matchiensa profiilit läpi tarkkaan löytääkseen yhteisiä kiinnostuksen kohteita tai harrastuksia. Hänen mielestään onkin tärkeää, millaisen kuvan elämästään ja sen eri osa-alueista välittää profiilinsa avulla.

Kun profiili on käyty läpi, on tärkeää pitäytyä myös sopivassa keskustelussa. Tomlinilla on tärkeä vinkki viestittelyn varalle.

– Älä koskaan puhu existäsi. Tai paikoista, joissa olet käynyt exiesi kanssa, hän sanoi.

Tomlinin mielestä on kannattavaa, että kiinnostavat ihmiset tapaa oikeassa elämässä mahdollisimman pian.

– Jos keskustelu etenee, yritä järjestää tapaaminen heti kuin voit, tai perhoset vatsassa saattavat kadota. Muutaman päivän aikana pitäisi selviä, onko henkilö sellainen, jossa näet potentiaalia. Viikko on liian pitkä aika.

Independentin mukaan Tinderiä käyttää maailmanlaajuisesti yli 50 miljoonaa käyttäjää. Yksi Tomlinin vinkki onkin ylitse muiden: ole oma itsesi.

Stefan-Pierre Tomlin ja Natasha Boon elokuussa 2019.

– Yritä olla ainutlaatuinen ja keksiä tapoja erottautua miljoonista muista, hän totesi.

Vuonna 2017 Tinder ja Cosmopolitan paljastivat deittisovelluksen 13 suosituinta henkilöä. Tuohon aikaan 20 matchia päivässä saava Tomlin oli yksi heistä. Tinder julkisti tuolloin, että mies oli saanut yhteensä 14 600 tykkäystä palvelussa kahden vuoden aikana.