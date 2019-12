Tähän voi moni samaistua: kirjailija Juha Vuorinen lihoi joulunpyhinä 5 kiloa – ”Olen ollut ahkera poika ruokapöydässä”

Joulu oli kirjailija Juha Vuoriselle herkuttelun aikaa.

Kirjailija Juha Vuorinen kirjoittaa Instagramissaan nauttineensa joulupöydän antimista täysin rinnoin. Vuorinen julkaisi Instagram-tilillään meemikuvan, jolla hän kuvastaa missä merkeissä hänen joulunsa sujui.

Kirjailija paljastaa, että hänen painonsa on noussut joulun aikana peräti viisi kiloa.

– Oma tulos 107 kilosta 112 kiloon? Entäs sulla? ”Kulta sinusta on tullut sika” -hashtagin kuvaan lisännyt Vuorinen kysyy someseuraajiltaan.

– Espanjan lähtöpaino ja nykyinen. Tiedän, olen ollut ahkera poika. Ruokapöydässä. Kuinkahan paljon tuosta ihan pelkkää lihasta, Vuorinen naureskelee.

Kirjailijan julkaisu on innostanut muita kertomaan miten heidän painonsa on muuttunut joulunpyhinä.

– Paras tulos jouluna 2001 vaakapaino ennen ja jälkeen jouluaterian 4,5kg... Pintahengitys oli ainoa tapa selviytyä seuraavaan päivään. Voitin, kirjailijan Instagramissa naureskellaan.

Kommenteissa kerrotaan, että myös lemmikit ovat herkutelleet jouluna.

– En oo viettänyt joulua, mutta koira oli exällä kaksi päivää joulukylässä: 13, kilosta 14, 2 kiloon, Vuorisen Instagramissa kommentoidaan.

Juha Vuorinen on monille tuttu Hyvät ja huonot uutiset -ohjelmasta ja suosituista kirjoistaan. Hän on kirjoittanut menestysteos Juoppohullun päiväkirjan, josta on tehty myös samanniminen elokuva. Vuorinen on julkaissut lukuisia teoksia läpimurtonsa jälkeen. Hän on toiminut myös radiotoimittajana ja kustantajana.

Vuorinen on asunut perheensä kanssa Maltalla ja Espanjassa. Vuorinen on ollut naimisissa Tuija-puolisonsa kanssa vuodesta 1996.