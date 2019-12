Näin julkkiset viettivät joulua – Antti Holman Emmanuel-puoliso hyppäsi miehensä reppuselkään, Kimi Räikkönen julkaisi lumisen perhekuvan...

Julkkisten jouluun kuului muun muassa kuusen koristelua, yhteislaulua ja lahjoja.

Moni suomalainen julkisuudesta tuttu kasvo on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvia joulunvietostaan. Useat julkisuudesta tutut henkilöt ovat pyhittäneet kuluneet päivät perheen, sukulaisten ja ystävien kanssa nauttimiseen.

Kimi ja Minttu Räikkönen ovat julkaisseet Instagramissa jouluisia kuvia lapsistaan. Mintun julkaisemassa kuvassa parin lapset Rianna ja Robin poseeraavat tonttulakkeihin sonnustautuneina hymyillen. Taustalla näkyy koristeltu joulukuusi ja takka.

– Anna joulun ihmeen täyttää sydämesi ilolla, Minttu kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Kimi puolestaan julkaisi vauhdikkaan kuvan lumisista maisemista.

Mikko Leppilampi puolestaan julkaisi Instagramissa jouluisen yhteislauluvideon.

– Terkkui meijän joulunvietosta! Siihen kuuluu aina perhe, ystävät ja yhteislaulu, Mikko kirjoittaa kuvatekstissä.

Antti Holman jouluisessa Instagram-kuvassa Antti on nostanut puolisonsa Emmanuel Ceyssonin reppuselkäänsä. Kuvassa näyttää olevan kuusen koristelu käynnissä, sillä Emmanuelin käsi kurottaa kohti kuusen latvaa. Lahjojakin Antin joulunviettoon näyttää kuuluneen, sillä kuusen alla odottaa useampi paketti.

– Hyvää joulua, toivottaa Antti kuvatekstissä.

Jukka Hilden ja hänen puolisonsa Chachi Gonzales ovat viettäneet ensimmäistä jouluaan marraskuun lopulla syntyneen tyttärensä Sophian kanssa. Chachi on julkaissut Instagramissa kuvan, jossa hän ja Jukka istuvat lähekkäin tonttulakit ja oloasut yllään. Chachi pitää sylissään pikku-Sophiaa.

– Minun jouluni minun perheeltäni teille, Chachi kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Entinen kilpauimari ja nykyinen esteratsastaja Emilia Bottas puolestaan on julkaissut Instagram-tilillään jouluisen kuvan, jossa näkyy taustalla joulukuusi paketteineen. Kuvassa Emilia poseeraa hymyillen vierellään koiransa Fanni.

– Hyvää joulua, toivottaa Emilia seuraajilleen kuvatekstissä.

Susanna Laineen jouluisessa Instagram-julkaisussa nähdään Susanna poseeraamassa koiran kanssa innostuneen odottava ilme kasvoillaan. Taustalla näkyy valkoinen joulukuusi.

– Odotamme joulupukkia. Ihanaa joulua kaikille, Susanna toivottaa kuvan yhteydessä.

Myös näyttelijä Joonas Suotamo on intoutunut tunnelmoimaan joulua Instagramissa. Miehen julkaisemassa kuvassa nähdään Joonas poseeramassa joulukuusen edustalla.

– Toivotan kaikille iloisia juhlapyhiä, Joonas toivottaa kuvatekstissä.

Janna on julkaissut Instagram-tilillään jouluisia kuvia pienen Noah-poikansa kanssa. Kuvissa Noahilla on jouluinen tonttuasu yllään, kun taas Janna-äiti on pukeutunut punaiseen mekkoon ja katsoo poikaansa rakastavasti.

– Hyvää joulua meiltä, Janna kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Jenni Vartiainen tunnelmoi joulua Instagram-julkaisussaan, jossa nainen nähdään joulukuusen edustalla muhkea joulutähti sylissään. Taustalla näkyy takanreunus joulusukkineen ja joululahjat on aseteltu asianmukaisesti kuusen alle.

Olavi Uusivirran julkaisema joulukuva paljastaa, että joulusaunassa on käyty. Kuvassa Olavi nimittäin poseeraa saunanraikkaana pyyhe yllään.

– Joulurauhaa, ystävät, toivottaa Olavi seuraajilleen.

Juha Tapion julkaisemassa jouluisessa kuvassa nähdään kaksi kookasta joulukuusta jouluvaloineen. Mies itse poseeraa kuusien välissä tummiin vaatteisiin pukeutuneena.

– Joulurauhaa joka ikiselle, Juha kirjoittaa kuvatekstissä.

Erika Vikman on myös viettänyt joulua perheen parissa ja julkaissut Instagram-tilillään kuvan siskonsa kanssa. Kuvassa Erika ja hänen siskonsa Jennika poseeraavat vierekkäin.

– Hyvää joulua toivottaa Vikman-sistas, Erika kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Sofia Belórf julkaisi Instagram-tilillään jouluisen kuvan, jossa poseeraa Bambi-koiransa kanssa tummaan oloasuun pukeutuneena. Taustalla näkyy joulukuusi.

– Minun jouluvauvani. Ihanaa joulua kaikille, Sofia kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Haloo Helsingin laulaja Elli Haloon julkaisemassa Instagram-kuvassa nähdään joulukuusi ja kissa. Vaaleanpunaiseen tonttulakkiin sonnustautunut Elli pitää kuvassa kissaa sylissään.

– Rauhaa mieliin, kirjoittaa Elli kuvatekstissä.

Niko Nousiaisen jouluisessa Instagram-julkaisussa mies poseeraa koiransa kanssa hymy huulillaan. Taustalla on koristeltu joulukuusi.

– Rauhallista joulua! Muistakaa levätä ja nauttia, Niko kirjoittaa kuvatekstissä.

Tanssii tähtien kanssa -kilpailun voittanut näyttelijä Christoffer Strandberg poseeraa hänkin jouluisessa Instagram-kuvassaan koira sylissään. Miehen vierellä kuvassa nähdään joulukuusi joululahjoineen.

– Rakkautta, rauhaa ja iloa teille kaikille, Christoffer toivottaa kuvatekstissä.