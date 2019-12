Finnkinon verkkosivuja piinannut ongelma löydettiin – liput kannattaa silti lunastaa elokuvateatterissa

Finnkino on jouluna paininut teknisten ongelmien kanssa.

Verkkosivuilla on yhä käytössä jonotusjärjestelmä.

Elokuvateatteriketju Finnkinon verkkosivuja piinannut ongelma on paikallistettu ja tilanne on normalisoitumassa, yhtiö tiedottaa Facebookissa. Suuren asiakasmäärän vuoksi verkkosivulla on käytössä yhä jonotusjärjestelmä, joka kertoo asiakkaalle arvion jonotusajasta.

Finnkino suosittelee lunastamaan liput teatterin kassalta viimeistään 45 minuuttia ennen elokuvan alkamista, jos liput on varattuna tälle päivälle.

Finnkino kertoi aiemmin torstaina, että se oli joutunut vian takia sulkemaan verkkokauppansa ja puhelinsovelluksensa.

Finnkinon verkkosivuille oli jo joulupäivänä vaikea päästä ja, jos sivuille pääsi, tuloksena saattoi olla tuntien jonotus.

Ongelman ratkeamisesta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.