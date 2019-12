Kauniit ja rohkeat -pahis lomailee Lapissa – ylistää Suomea estottomasti: ”Tämän maan kauneus on sanoinkuvaamatonta!”

Sofer esittää sarjassa Quinn Fulleria.

Kauniit ja rohkeat -sarjaa tähdittävä Rena Sofer lomailee parhaillaan Lapissa yhdessä perheensä kanssa.

Soferin, hänen puolisonsa Sanford Bookstaverin ja pariskunnan lasten Lapin loman ohjelmaan on kuulunut muun muassa muun muassa moottorikelkoilla ja koiravaljakoilla ajelua, lumikengillä kävelyä, Joulupukin tapaaminen ja revontulten metsästystä. Soferilla on kolme tytärtä, joista kaksi on hänen edellisestä liitostaan.

Sofer kertoo Instagram-tililleen lataamissa kuvissa ja videoissa ihastuneensa Lappiin ikihyviksi.

– Tämän maan kauneus on sanoinkuvaamatonta. Vaikka päivänvaloa on vain kolme tuntia, se mitä saat on taianomaista, Sofer kirjoittaa ja painottaa sanomaansa useilla huutomerkeillä.

51-vuotias Sofer on näytellyt Kauniissa ja rohkeissa vuodesta 2013 alkaen. Hän esittää sarjassa korusuunnittelija Quinn Fulleria, joka avioituu Eric Forresterin, yhden sarjassa pisimpään mukana olleen hahmon, kanssa. Hahmon kuvaillaan olevan mysteerinen ja jopa yksi sarjan juonittelijoista.

Ennen Kauniita ja rohkeita Sofer näytteli muun muassa General Hospital -saippuasarjassa, josta hän voitti Emmy-palkinnon.