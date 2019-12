Mike Tindall paljastaa, miten kuninkaallinen perhe oikeasti juhlii joulua – yksi tv-sarja on kuningatar Elisabetinkin suosikki

Zara Tindallin puolison Mike Tindallin mukaan kuninkaallisessa perheessä juhlitaan joulua aivan kuten missä tahansa muussakin perheessä.

Joulu on yksi brittihovin suurista juhlista ja koko kuninkaallinen perhe matkustaa Sandringhamiin, Norfolkiin, joulunviettoon. Perhe kokoontuu joulupöydän ääreen kuningatar Elisabetin johdolla ja joulun pyhille on suunniteltu monia eri aktiviteetteja joulukirkosta fasaanin metsästykseen.

Kuningatar Elisabetin tyttärentyttären Zara Tindallin (os. Phillips) aviomies Mike Tindall antoi House of Rugby -ohjelmassa harvinaisen intiimin kurkistuksen hovin jouluun, kun häneltä kysyttiin, kuinka yksi maailman tunnetuimmista perheistä viettää joulua.

Tindall kertoi ohjelmassa jouluaaton olevan tärkeä päivä perheelle.

– Joulupäivänä on vähän hiljaisempaa, sillä silloin tarjolla ei ole lämpimiä aterioita. Henkilökunnalle on annettu lomapäivä, Tindall sanoi.

Jouluaattona monissa brittikodeissa keräännytään katsomaan tv:stä kuningatar Elisabetin puhetta. Näin tekee myös kuninkaallinen perhe.

– Katsomme kuningattaren puhetta ja nautimme pienen lasillisen.

Mike Tindallin mukaan erityisesti yksi ohjelma on ollut kuninkaallisen perheen suuri suosikki viime vuosina. Downton Abbey on liimannut kuninkaalliset tv:n ääreen ja jopa kuningatar Elisabetin kerrotaan olevan sarjan fani.

– Minä en sitä katso, mutta monet muut perheestä katsovat, Tindall totesi.

Zara ja Mike Tindall viettävät joulut kuninkaallisen perheen kanssa Sandringhamin kartanossa.

Hän kuvailee kuningatar Elisabetin arvostavan henkilökuntaansa hyvin paljon ja siksi monarkki on pitänyt huolen siitä, että mahdollisimman moni saisi lomailla jouluna.

Britanniassa joululahjat avataan perinteisesti vasta joulupäivän aamuna, mutta kuninkaallisessa perheessä lahjoja vaihdetaan jo aattoiltana. Perinteen aloitti aikoinaan kuningatar Viktorian saksalainen puoliso prinssi Albert.

Tindallin perheessä Zara hoitaa lahjaostokset.

– Vaimoni on uskomattoman taitava ostamaan joululahjoja. Se on hämmästyttävää.

– Hän ostaa lahjan jokaiselle perheenjäsenelle Sandringhamissa ja niitä kertyy ehkä 50-55 kappaletta.

Zara Tindall on prinsessa Annen tytär. Hän avioitui rugbytähti Mike Tindallin kanssa vuonna 2011. Parilla on kaksi lasta, vuonna 2014 syntynyt Mia-tytär ja kesällä 2018 syntynyt tytär Lena.

Perhe pitää vitsikkäistä lahjoista

Kuninkaallinen perhe ei törsää omaisuuksia joululahjoihin, Sandringham: The Queen at Christmas -uutuusdokumentissa kerrotaan.

Sen sijaan, että he ostaisivat suuria ja kalliita tavaroita toisilleen, keskittyvät he tarkoituksella mauttomiin ja hölmöihin lahjoihin. Kuudelta aattoiltana perhe kokoontuu yhteen ja antaa toisilleen huolella valikoituja lahjoja. Mitä vitsikkäämpi esine, sen parempi.

Uutuusdokumentti paljastaa, että eräänä vuonna prinssi Harry antoi veljelleen prinssi Williamille lahjaksi kamman alleviivatakseen tämän hiustenlähtöä. Herttuatar Catherine puolestaan pisti jekun kiertämään ja antoi Harrylle lahjaksi ”kasvata oma tyttöystäväsi” -paketin. Tuolloin Harry ei ollut vielä tavannut puolisoaan herttuatar Meghania.

Prinsessa Dianalle kävi kerran köpelösti lahjojen kanssa, sillä hän ei tiennyt, että perheessä on tapana antaa lähinnä pilailulahjoja. Diana osti prinsessa Annelle lahjaksi kauniin kashmirneuleen, Anne antoi Dianalle vessapaperitelineen.

Kuningatar Elisabet matkusti junalla Norfolkiin joulunviettoon perjantaina.

Aattoillan juhlallisuudet potkaistaan käyntiin klo kahdeksalta illalla, kun prinssi Philip on perinteisesti tarjoillut tujuja cocktaileta. Tänä vuonna Philip ei välttämättä pääse tarjoilemaan drinkkejä, sillä hän on ollut jo useita päiviä sairaalahoidossa.

Lautapelit kuuluvat olennaisena osana perheen jouluun, mutta Monopoli on pannassa.

– Prinssi Andrew sanoi kerran, etteivät he pelaa Monopolia, sillä se menee liian häijyksi, kun kaikki ovat niin kilpailuhenkisiä, kuninkaallinen kirjailija Claudia Joseph kertoo Sandringham: The Queen at Christmas -dokumentissa.