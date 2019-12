Lääkärin päätös pisti Kurre Westerlundin ja Kirsi-vaimon joulusuunnitelmat täysin uusiksi – matka Las Vegasiin oli peruttava

Nyt perheen joulu sujuukin mökillä. Tavoitteena on toteuttaa peruuntunut matka tulevaisuudessa, kun Kirsi-vaimon vointi sallii.

Laulaja Kurre Westerlundin ja hänen perheensä joulusuunnitelmat menivät uusiksi, koska Kirsi-vaimo ei voi nyt lentää.

– Koko perheen piti lähteä jouluksi Las Vegasiin. Kirsi ei saanut lääkäriltä lentolupaa, joten vietämme joulun tuttuun tapaan mökillämme, Kurre Westerlund kertoo.

Suunnitellulla matkalla oli tarkoitus korvata kahden vuoden takainen peruuntunut joulunvietto Vegasissa, koska Kirsin sairastuttua syöpään silloin piti perua varatut lennot, hotellit ja autot.

– Oli tarkoitus kokea se kaikki nyt, mutta matkaa oli nyt siirrettävä.

Pariskunta on kerran viettänyt joulun Vegasissa.

– Kirsi odotti silloin tytärtämme Bellaa. Se oli joulu 1999 eli tasan 20 vuotta sitten. Siitä jäi hieno muisto ja siksi olimme ajatelleet tehdä sen uudestaan.

Nyt ajatuksena on matkata Vegasiin yhdessä Kirsin kanssa maaliskuussa.

– Kaikki riippuu tietysti hänen voinnistaan, mutta tavoitteita on aina hyvä olla.

Kurre, 55, ja Kirsi, 50, tulivat kumpikin koko kansan tutuiksi 1990-luvun alussa. Jättihitti Jäit sateen taa nosti Kurren kovaan suosioon. Kirsi kruunattiin Miss Suomeksi vuonna 1992 tyttönimellään Syrjänen.

Las Vegasista innostunut Kurre on kuvannut yli kymmenen videota Vegasissa, ja siellä on kuvattu myös nyt jouluksi Youtubessa julkaistu Living For The Sun -kappaleen video. Kantribiisiin tehty video poikkeaa Kurren aiemmista Vegas-videoista.

Voit kuunnella kappaleen alla olevalta musiikkivideolta.

– Yleensä videoissani tapahtuu kaikenlaista, mutta tällä kertaa pysytään yhdessä paikassa.

Idea kuvata korkealla kattojen yläpuolella tuli Kurren suursuosikin Rod Stewartin videosta. Stewart teki muutama vuosi sitten videon Los Angelesissa sijaitsevan, erikoisesta ulkonäöstään tunnetun Capitol Records Buildingin katolla. Kurre halusi myös katolle, mutta itselleen rakkaassa Vegasissa.

– Katoille on hankalaa päästä kuvaamaan, joten vuokrasin kuulun MGM-hotellin kattohuoneiston isoine terasseineen.

Kurre halusi kuviin mukaan auringonlaskun, joka Vegasissa tapahtuu aina noin puoli seitsemältä illalla. Laulajasta tuntuu hyvältä, että hän on saanut tallennettua videoihinsa Vegasin maisemia.

– Las Vegas on intohimoni. Kuvaukset on suunniteltu ennalta ja jokainen käytetty dollari mietitty tarkkaan. Yhtään ei kaduta, että olen laittanut rahojani videoihin, sillä jokainen videoista on hintansa väärtti.

Living For The Sun on julkaistu aiemmin suomeksi Spotifyssä nimellä Kotiin päin. Tänä vuonna Kurrelta on ilmestynyt kaksi Kirsi-vaimolle omistettua uutta kappaletta Kosketus jää ja Ilonpisaraa. Ilonpisaraa-biisin englanninkieliseen versioon Your Love kuvattu video löytyy myös Youtubesta.

Kurre vieraili Las Vegasissa ensimmäistä kertaa vuonna 1980 ja tähän mennessä siellä on tullut käytyä 73 kertaa. Laulajalla on toinenkin matkailuun liittyvä harrastus, sillä hän kerää Älkää häiritkö/ Do Not Disturb -kylttejä. Niitä on nyt yli 600 erilaista. Niistä osa on kiinnitetty metallikehyksiin, joissa ne ovat lasin alla.

– Niistä olisi mukava järjestää joskus vielä näyttely, Kurre miettii.

Keräilyä on alkanut hidastaa uusien hotellien suuntaus korvata kyltti huoneen ovenpielessä olevilla värivaloilla, joissa eri väreillä kerrotaan halusta olla rauhassa tai saada huoneeseen siivous.

– Vielä on löydettävissä myös uusia kylttejä, yritysjohtajana jatkuvasti Yhdysvaltojen lisäksi myös Aasiassa ja Euroopassa matkustava Kurre huomauttaa.