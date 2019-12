Kuningatar Elisabetin joulupotretissa pistää silmään heti yksi seikka – kohuja aiheuttaneet hovin jäsenet loistavat poissaolollaan

Oliko kuningatar Elisabetin joulupotretin etualalla tarkkaan harkittu yksityiskohta vai puhdas sattuma?

Kuningatar Elisabet, 93, pitää joka vuosi televisioidun joulupuheen. Ennakkoon nauhoitetun puheen sisällöstä on julkistettu etukäteen pieni osa. Puhe esitetään Britanniassa keskiviikkona eli joulupäivänä kello 15 paikallista aikaa.

Ennakkoon julkistettiin myös perinteinen joulukuva Elisabetista. Tänä vuonna Elisabet poseeraa kuvassa pöytänsä takana, sinisessä juhlamekossa ja helmet kaulassaan.

Kuvan etualan täyttävät kauniisti esille asetut perhepotretit. Huomio kiinnittyy kuitenkin välittömästi siihen, että hopeakehyksissä hymyilevät prinssi Charles ja herttuatar Camilla, prinssi Philip, prinssi William perheineen ja lapsineen sekä kuningattaren isä Yrjö VI.

Sen sijaan prinssi Harry, herttuatar Meghan sekä prinssi Andrew loistavat poissaoloillaan. Myös brittilehti Daily Mail kiinnitti asiaan huomiota.

Kuningatar Elisabetin joulukuva vuosimallia 2019.

Tänä vuonna pöydälle asetetut kuvat on vaihdettu vuoden takaisesta. Vuosi sitten pöydän keskellä lepäsi suuri kehystetty kuva prinssi Charlesin 70-vuotissyntymäpäiväjuhlallisuuksista.

Tässä kuvassa olivat mukana myös herttuatar Meghan sekä prinssi Harry.

Varmaa tietoa ei tietenkään ole siitä, miksi kuningattaren tuoreessa joulukuvassa oli juuri tällainen asetelma. Kuningatar otti kuitenkin etukäteen julkaistussa joulupuheessaan kantaa brittihovin ”töyssyiseen” vuoteen. Mediat ovat tulkinneet kuningattaren sanojen viittaavan sekä Britannian brexit-kamppailuun että paljon mediahuomiota saaneisiin tapahtumiin kuningasperheen sisällä.

Yleisradioyhtiö BBC:n analyysissä todetaan, että sanavalinta on omiaan synnyttämään spekulaatioita. Kuningatar puhuu samassa yhteydessä myös pitkään haudotuista erimielisyyksistä ja pienistä toivon askelista, joilla korjataan syvään juurtunutta jakautuneisuutta.

– Polku ei tietenkään aina ole helppo, ja on voinut hetkittäin tänä vuonna tuntua varsin töyssyiseltä, mutta pienillä askelilla voi olla suurta merkitystä, kuningatar muotoili.

Prinssi Andrew joutui astumaan syrjään ja luopumaan vuosittaisesta, muhkeasta palkastaan.

Britannian hovi joutui tänä vuonna skandaalin keskelle, kun kuningattaren poika prinssi Andrew yritti etäännyttää itsensä alaikäisiin tyttöihin kohdistuneista seksuaalirikoksista syytetystä yhdysvaltaisliikemies Jeffrey Epsteinista. Andrew antoi BBC:lle haastattelun, jossa hän yritti selitellä tekemisiään. Muun muassa brittimediat luonnehtivat haastattelua kuitenkin täydelliseksi katastrofiksi.

Andrew syrjäytettiin marraskuussa kaikista hovin virallisista edustustehtävistään, koska hänen ystävyytensä Epsteiniin on haitaksi kuninkaallisen perheen työlle.

Hovissa on tänä vuonna ollut muutoinkin kaoottinen vuosi. 98-vuotias prinssi Philip on ollut useita päiviä sairaalahoidossa. Brittilehtien mukaan Philip lennätettiin Sandringhamista Lontoossa sijaitsevaan sairaalaan perjantaina, sillä hänen terveytensä on reistaillut viime aikoina.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan menivät naimisiin toukokuussa 2018. Herttuatar on sen jälkeen ollut ahkerasti otsikoissa.

Myös herttuatar Meghanin ja prinssi Harryn elämän uudesta suunnasta on keskusteltu. Herttuapari on ottanut selvän askeleen pois julkisuuden valokeilasta. Tästä huolimatta muun muassa heidän yksityiskoneella lentäminen on ollut tänä vuonna otsikoissa, samoin kuin prinssi Philipin tammikuinen autokolari.