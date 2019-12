Suomalaisjulkkisten joulunvietto alkoi: umpirakastunut Sami Hedberg julkaisi heti romanttisen yhteiskuvan aattoaamulta

Useat suomalaisille tutut tv-kasvot ja julkkikset vetäytyvät joulunviettoon rakkaidensa kanssa.

Moni keskittyy joulunpyhinä kaikkein tärkeimpään: läheisten kanssa olemiseen. Myös useat julkisuudesta tutut henkilöt paljastivat Instagramissa pyhittävänsä seuraavat päivät perheen, sukulaisten ja ystävien kanssa nauttimiseen.

Rakastunut pari Sami Hedberg ja Saija Tuupanen julkaisivat yhteiskuvan aattoaamun kävelystään. Koomikko ja tangokuningatar hymyilivät kuvassa onnellisen näköisinä.

– Jouluaamu. Julmorgonen. Christmasmorning. Le manana de Navidad. La mattina di Natale. Le matin de Noël. Weinachtsmorgen und Рождественское утро, Hedberg sanaili eri kielillä.

Hedberg ja Tuupanen ovat puhuneet viime aikoina julkisuudessa avoimesti onnentäyteisestä suhteestaan. Helsingin Ullanlinnaan muuttanut pari kertoi Me Naisille elävänsä ”omassa rakkausmaailmassaan”.

Hiljattain F1-tähti Jari-Matti Latvalasta eronnut Maisa Torppa kertoo juhlivansa joulua pitkästä aikaa Suomessa suuren sukulaisjoukon kanssa.

– Pitkästä aikaa joulu Helsingissä. Perhekeskeisinä ihmisinä vietetään sitä 16 sukulaisen voimin. Hyvää joulua kaikille! Nauttikaa ja rentoutukaa! Merry christmas to all of you!

Juontaja Mikko Leppilampi jakoi videon joulunvietostaan, johon kuuluu musisointia läheisten kesken. Videolla laulaa muun muassa näyttelijä Maria Ylipää.

– Terkkui meijän joulunvietosta! Siihen kuuluu aina perhe, ystävät ja yhteislaulu... Leppilampi paljasti.

Miss Suomi 211 Sara Sieppi puolestaan suuntasi Lapin lumisiin maisemiin.

– Etsimässä minttukaakaota, Sieppi tunnelmoi.

Duudsoneista tuttu HP Parviainen näyttää tunnelmoivan joulua perinteisen kaavan mukaan, sillä hän julkaisi joulutervehdyksensä muhkean kuusen edustalta.

Rap-artisti Elastinen ottaa joulun puhtaasti rentoutumisen kannalta.

– Jouluks himaan. Nyt alkaa muutaman päivän maksimaalinen rauhoittuminen ja chillailu. Nauttikaa.

Rocktähti Michael Monroe julkaisi joulun alkamisen kunniaksi harvinaisen yhteiskuvan vaimonsa Johanna Fagerholmin kanssa. Pari on ollut yhdessä vuodesta 2003.

– Lämmintä joulua, he toivottivat.

Rita Niemi-Mannisen ja Aki Mannisen perheessä vietetään ensimmäistä joulua pienen Donna-tyttären kanssa.

– Näin joulun alla ollaan vietetty aikaa ystävien ja läheisten kanssa tavallista tiiviimmin. Jutusteltu, naurettu ja päivitetty kuulumisia kasvotusten ilman kiirettä kahvi- ja glögikupposten äärellä. On aina ihana avata ovi rakkaille, toivottaa tervetulleeksi ja halata. Tää on mun mielestä se joulun ydin. Läheisyys ja rakkaus, välittäminen ja yhdessäolo. Jokainen tarvitsee sitä.