”Huomenta paratiisista” – Suomalaiskaunottaret pakenivat harmaata joulua: Mailis Penttilä lennähti Thaimaahan, Sara Sieppi suuntasi Lappiin...

Useat suomalaiset lähtivät pakoon Etelä-Suomen harmaata ja koleaa joulusäätä.

Etelä-Suomessa ei tänäkään vuonna liene odotettavissa valkoista joulua. Siispä useat suomalaiset suuntaavat viettämään jouluaan pohjoiseen, jotkut jopa ulkomaille. Myös monet julkisuudesta tutut henkilöt ovat lähteneet pakoon erityisesti pääkaupunkiseudun kylmää ja koleaa säätä.

Miss Helsinki -kilpailusta sekä Koko Suomi leipoo -ohjelmasta aikanaan julkisuuteen noussut seurapiirikaunotar Mailis Penttilä pakeni joulun koleaa säätä Thaimaahan. Penttilä on julkaissut omalla Instagram-tilillään useita kuvia Thaimaan-lomaltaan, missä hän tuntuu nauttivan ajastaan auringossa ja lämmössä täysin siemauksin.

– Hankala olla hymyilemättä näissä maisemissa, nainen kirjoitti sunnuntaina julkaisemansa kuvan yhteyteen.

Penttilä toivotti seuraajilleen myös hyvää joulua Instagramin välityksellä. Hän toivoi seuraajiensa joulun olevan täynnä rakkautta, rauhaa ja onnellisuutta.

– Ihanaa joulun aikaa kaikille, nainen toivotteli kuvatekstissään.

Penttilä ei ole ainoa suomalainen julkisuudesta tuttu suomalainen, joka lähti pakoon harmaata joulua. Myös entinen Miss Suomi Sara Sieppi suuntasi jouluksi pois Helsingistä. Sieppi ei kuitenkaan lähtenyt Aasiaan asti, vaan matkusti Lappiin Leville.

Pohjois-Suomesta Torniosta kotoisin oleva Sieppi on niin ikään julkaissut runsaasti kuvia reissultaan sosiaalisessa mediassa. Siepin kuvista ei käy ilmi, aikooko hän viettää Levillä myös jouluaaton vai suuntaako hän kenties lapsuudenmaisemiinsa Tornioon.

– Huomenta paratiisista, Sieppi kirjoitti eräässä kuvatekstissään.

Myös hyvinvointivaikuttaja Martina Aitolehti on viettänyt joulun pyhänsä Levillä jo useamman vuoden ajan. Aitolehti kertookin Instagramissa suunnanneensa pohjoiseen myös tänä vuonna.

– Kaksi yötä jouluun ja täällä on valmistelut jo täydessä vauhdissa. Paketit paketoitu, kuusi koristeltu ja huomenna rupean tekemään laatikoita ja kakkuja. Ollut ihanaa, Aitolehti hehkutti Instagramissa.

Salatuista elämistä tuttu näyttelijä Kerttu Rissanen suuntasi jouluksi Penttilän tavoin Thaimaahan. Instagramissa Rissanen kertoo pyhittäneensä ensimmäiset lomapäivänsä lähinnä rentoutumiselle ja hyvälle ruualle.

Radiojuontaja Anni Hautala puolestaan suuntasi joulunviettoon Australiaan. Muun muassa Radio Suomipopin Aamulypsyä tähdittävä Hautala julkaisi Instagram-tilillään kuvan matkakumppaninsa kanssa.

– Joulujuhlissa, kirjoitti Hautala.

Myös entinen Miss Suomi Shirly Karvinen lähti ulkomaille joulunviettoon. Karvinen suuntasi Penttilän ja Rissasen tapaan Thaimaaseen. Nainen julkaisi maanantai-iltapäivänä Instagram-tilillään kuvan, jonka yhteydessä hän kertoi oman matkansa alkaneen hieman erilaisissa tunnelmissa.

– Well hello bangkok. Todellisuudessa aamu alkoi palohälytyksellä ja pelättiin, että luottokortti on kopioitu. Mutta loppu hyvin kaikki hyvin, Karvinen kirjoitti kuvatekstissään.