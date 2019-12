Sabatonin Talvisota-videon poistaminen aiheutti valtavan myrskyn – suomalaisviraston työntekijöille alkoi tulvia uhkauksia: ”Olin yhteydessä poliisiin”

KAVIn apulaisjohtaja kertoo, että asia on nyt saatu sovittua ruotsalaisyhtyeen kanssa ja selvitykset jatkuvat pyhien jälkeen.

Ruotsalainen metalliyhtye Sabaton julkaisi viikonloppuna Youtubessa videon, jolla se ihmetteli ärsyyntyneenä Talvisotaa käsittelevän videonsa poistamista Youtubesta. Yhtye syytti tapahtuneesta Suomen valtiota, sillä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI oli tehnyt videosta valituksen tekijänoikeusrikkomuksen vuoksi.

KAVIn apulaisjohtaja Mikko Kuutti kertoi IS:lle, että videolla oli käytetty sodanaikaisia uutiskatsauksia, joita hallinnoi KAVI. Sen vuoksi Kuutti teki videosta ilmoituksen, kuten sadoista muistakin Youtubesta löytyvistä videoista.

Sabaton puolestaan väitti, että heillä oli oikeus kaikkeen materiaaliin, joka videolla nähtiin.

Nyt Kuutti kertoo IS:lle, että yhtyeen julkaiseman videon jälkeen homma lähti niin sanotusti käsistä. KAVIn työntekijöille alkoi hänen mukaansa tulvia epäasiallisia ja uhkaavia viestejä ruotsalaisbändin faneilta, jotka suivaantuivat suosikkibändinsä videon poistumisesta.

– Tämä kulminoitui siihen, että rupesi tulemaan asiattomia viestejä meidän työntekijöillemme.

– Niissä oli sellaista, että kannattaisi itse mennä ja lopettaa päivänsä. Kyllä minä olin yhteydessä poliisiin ja kysyin, mitä tässä pitäisi tehdä. Kyllä tämä vakavaksi meni. Vakavammaksi kuin mitä yhtyekään odotti, Kuutti kertoo harmissaan.

Myös Youtubessa Sabatonin videon kommenttiosiossa lehahti keskustelu, jossa KAVIa ja sen työntekijöitä solvattiin. Kuutti kertoo, että Sabaton otti lopulta yhteyttä häneen, kun hän kertoi asiattomista viesteistä Youtubessa.

Sabaton Tuska-festareilla Suvilahdessa kesällä 2017.

Kävi ilmi, että yhtye sai materiaalit käyttöön uutistoimisto Reutersilta, jonka kanssa heillä oli yhteistyösopimus. Toistaiseksi on vielä epäselvää, oliko Reutersilla oikeus luovuttaa materiaaleja eteenpäin.

– Me selvittelemme tätä asiaa, kun joulun pyhät ovat ohi. Tämä ei ole yhtään tavatonta, sillä kyseessä on uutiskatsausaineisto, jota on vaihdettu silloin 30- ja 40-luvuilla, Kuutti sanoo.

– Nyt vaan on käynyt niin, että joku joka on saanut materiaalia Suomesta, on alkanut myydä sitä kolmansille osapuolille. Minun käsittääkseni siihen ei pitäisi olla oikeutta, mutta selvittelen sitä sitten ihan virkani puolesta, kun uusi vuosi alkaa.

Kuutin mukaan hän perui Talvisota-videon poistopyynnön sen jälkeen, kun yhtye otti häneen yhteyttä. Alkuperäinen video palannee palveluun pian ja saa olla esillä siellä niin kauan, kunnes materiaalin alkuperä ja tekijänoikeusasiat on selvitetty.

Sabaton jyrähti maanantaina Youtubessa ja pyysi fanejaan käyttäytymään asiallisesti, sillä kyse oli ainoastaan tekijänoikeusasiasta. Yhtye kertoi, että asiassa edetään niin, että se saadaan selvitettyä.

– Me olemme iloisia, että olemme löytäneet tavan edetä asiassa. Me emme ole niin iloisia muutaman mädän omenan käytöksestä yhteisössä. Uhkailu ja villien syytösten tekeminen ei ole cool ja voi olla rikollinen teko. Joten lopettajaa se paska! Olkaa sen sijaan sankareita – sankarit taistelevat arvojensa puolesta, eivät ihmisiä vastaan, yhtye kehottaa Youtubessa.

Joakim Brodén on Sabatonin solisti.

Myös Kuutti toivoo, että tilanne rauhoittuisi pian ja että kaikki pääsisivät viettämään rauhallista joulua. Hän sanoo, että Sabaton on selvittänyt tilannetta hyvin asiallisesti, mutta harmittelee myrskyä, joka asiasta nousi Sabatonin tuotua sen julki.

– Tämä asia olisi voitu hoitaa ilman, että siitä olisi tullut tällaista haloota tai ilman, että olisi lietsottu tuhansien ihmisten raivoa, Kuutti sanoo.

– Nykyajan someaika on ihmeellistä, kun pienikin sytyke riittää siihen, että ihmiset ovat heti uhkailemassa toisiaan. Varsinkin joulun alla ei oikein istu kenenkään ihmiskuvaan tai elämänkatsomukseen, että tämä olisi mitenkään hyväksyttävää.

Sabaton on vuonna 1999 perustettu ruotsalainen power metal -yhtye, joka käsittelee musiikissaan sotia ja konflikteja. Yhtyeellä on Youtubessa erillinen historiakanava, jolla se ruotii asiantuntijoiden kanssa kuuluisia sotatapahtumia. Talvisota-video ja sen poistumista käsittelevä video julkaistiin kyseisellä tilillä viime viikolla.