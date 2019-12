Britannian suurimman perheen joulu on uskomaton ponnistus: 21 lasta ahmii valtavan määrän ruokaa ja lahjoihin kuluu hurjia summia

Radfordien perheessä on 21, pian 22, lasta. Vuosi sitten koko perhe vieraili aamu-tv:ssä Britanniassa.

Sue Radford muisti jokaista lastaan samalla tavalla ja koristeli heidän huoneensa uuteen uskoon joulun kunniaksi.

Sue ja Noel Radfordin 21-lapsinen perhe on saanut medialta lempinimen Britannian suurin perhe. Pian pariskunnalle on jälleen odotettavissa perheenlisäystä, sillä lokakuussa Sue kertoi olevansa jälleen raskaana. Perheen lapsiluku on siis pian huikeat 22 lasta.

Sue, 44, pyörittää suosittua The Radford Family Youtube-kanavaa. Hiljattain nainen julkaisi kanavallaan videon, jossa hän kertoo perheensä joulunvietosta.

Videolla Sue kertoo haluavansa yllättää jokaisen lapsensa joulun kunniaksi. Niinpä lasten ollessa koulussa nainen päätti laittaa tuumasta toimeen ja koristella talon jokaisen lastenhuoneen. Pariskunnan 21 lapsesta 19 asuu edelleen kotona perheen 10 makuuhuonetta käsittävässä talossa Lancashiressa.

Joulukoristeiden ja joulukuusien täyttämässä talossa jokainen perheen lapsista saa Suen mukaan lahjaksi myös oman joulupyjaman, jotka yllään he voivat odottaa joulupukkia saapuvaksi. Vanhimpien lapsien makuuhuoneet Sue puolestaan paljasti koristelevansa myöhemmin sillä välin, kun he ovat koulussa.

– Lapset rakastivat sitä, kun he saivat tulla kotiin koristeltuihin huoneisiinsa. Se oli todella suloista, Sue hehkutti videolla.

Youtube-video on poikinut runsaasti kommentteja. Suurin osa kommentoijista hehkuttaa Sueta huikeaksi äidiksi, sillä vielä raskaana ollessaankin tämä jaksoi yllättää lapsensa ja koristella heidän huoneensa joulukuntoon.

– Sue, haluan vain sanoa kuinka huikea äiti olet. Lapsesi ovat niin onnekkaita, kun heillä on kaltaisesi äiti, eräs kommentoi.

– Lapsesi ovat niin onnekkaita, kun heillä on noin ihanat vanhemmat, komppasi toinen.

– Makuuhuoneet näyttävät ihanilta. Miten sinä oikein teet tämän kaiken, en ymmärrä, ihmetteli kolmas.

Sue ja Noel Radford vierailivat aamu-tv:ssä Britanniassa vuosi sitten.

Viime vuonna Radfordit kertoivat jouluvalmisteluistaan Daily Mailille. Sue kertoi tuolloin, että perheellä kuluu rahaa lasten joululahjoihin vuosittain noin 5500 euroa. Jouluperinteisiin kuuluu muun muassa kuningattaren joulupuheen seuraaminen televisiosta sekä jouluillallinen yhdessä perheen kanssa.

Radfordien tapaan valmistettu jouluateria sisältää muun muassa 10 kiloa perunaa, neljä kiloa porkkanoita, 80 nakkipiiloa ja 60 vanukasta. Sue kertoi Daily Mailille perheen säästävän joulua varten ympäri vuoden ja keräävänsä itse kuponkeja, joilla perhe saa alennusta ruokaostoksista.

Perheen vanhemmat Sue ja Noel ovat hankkineet kodiksi suuren talon, joka on aiemmin toiminut hoitokotina. Noin 280 000 euroa maksaneessa talossa on 10 makuuhuonetta, mutta silti tila ei meinaa riittää perheelle.

The Sunin mukaan kotona asuu nyt 19 lasta. Vanhimmat lapset, 30-vuotias Chris ja 25-vuotias Sophie ovat muuttaneet jo omilleen. Perheen kodissa asuvat sen sijaan Chloe, 23, Jack, 22, Daniel, 20, Luke, 18, Millie, 17, Katie, 16, James, 15, Ellie, 14, Aimee, 13, Josh, 12, Max, 11, Tillie, 9, Oscar, 7, Casper, 6, Hallie, 3, Phoebe, 2 ja Archie, 1, ja Bonnie, 10 kuukautta.