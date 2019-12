Räppäri Cardi B bongattiin viime viikonloppuna Miamissa varsin eri näköisenä, kuin millaisena hänet on julkisuudessa totuttu näkemään.

Raptähti Cardi B, 27, on totuttu näkemään julkisuudessa aina varsin huoliteltuna. Muun muassa I Like It, Money sekä Please Me hiteistään tunnettu laulaja tallentui kuitenkin viime viikonloppuna useiden paparazzien kuviin, eikä naista ole tunnistaa tuoreista otoksista.

Miamissa sijaitsevassa Aventura-ostoskeskuksessa napatuissa kuvissa Cardi B, oikealta nimeltään Belcalis Marlenis Almánzar, on liikenteessä varsin tavanomaisessa asussa. Huomio ei kuvissa kiinnity kuitenkaan laulajan vaatteisiin, vaan tämän kasvoihin.

Cardi B bongattiin ostosreissulla hyvin erinäköisenä kuin yleensä.

Cardi B:tä nähdään julkisuudessa vain harvoin ilman meikkiä. Ostosreissulleen nainen oli kuitenkin lähtenyt vailla meikin hiventäkään ja näyttää näin ollen varsin erilaiselta kuin esimerkiksi tuhatpäisille yleisömassoille esiintyessään tai punaisella matolla poseeratessaan.

Päähänsä Cardi oli sitonut huivista tehdyn turbaanin. Yllään hänellä oli lyhyt, sähkönsininen mekko ja jalassaan mustat sandaalit. Hän liikkui ostoskeskuksessa yhdessä henkivartijansa kanssa.

Artisti liikkui miamilaisessa ostoskeskuksessa yhdessä henkivartijansa kanssa.

Cardi B on totuttu näkemään punaisilla matoilla yleensä hyvin paljastavissa asuissa ja hän on vuosien varrella räväyttänyt erikoisilla asuillaan. Cardi B lukeutuu tällä hetkellä maailman suosituimpiin artisteihin. Hänen oli määrä esiintyä viime kesänä Helsingissä Flow-festivaaleilla, mutta tähti peruutti esiintymisensä alle kuukautta ennen tapahtumaa.

Kesällä uutisoitiin, että räppäri peruutti keikkojaan kauneusleikkauksiensa vuoksi. Hän kävi keväällä kauneusleikkauksissa, joista aiheutui hänelle komplikaatioita. Lehtitietojen mukaan räppärille tehtiin tuolloin rasvaimu ja rintaleikkaus.

Tällaisena Cardi B on totuttu julkisuudessa näkemään.

Cardi B lukeutuu tämän hetken tunnetuimpiin rap-artisteihin.

Cardi B on naimisissa niin ikään räppärinä tunnetun Offsetin kanssa. Offset tunnetaan menestyneen rap-trio Migosin jäsenenä. Pariskunta meni naimisiin syyskuussa 2017. Heidän yhteinen tyttärensä Kulture syntyi viime heinäkuussa.