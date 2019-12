Sabaton tulistui Suomen valtiolle, kun sen Talvisota-video katosi Youtubesta – nyt valituksen tehnyt virkamies sanoo suorat sanat ruotsalaisille

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti teki valituksen ruotsalaisyhtyeen videosta, joka käsitteli Talvisotaa. Nyt virasto kertoo IS:lle, miksi se teki niin.

Ruotsalainen Sabaton-yhtye julkaisi viikonloppuna YouTube-tilillään videon, jossa yhtyeen jäsenet syyttävät Suomen valtion sensuroineen heidän videotaan.

Yhtyeen mukaan heidän Talvisotaa käsittelevästä videostaan tehtiin valitus, jonka vuoksi Youtube poisti sen. Sabatonin laulaja Joakim Brodénin ja hänen kanssaan videolla esiintyneen historioitsija Indy Neidellin mukaan heillä oli oikeudet kaikkeen videolla nähtyyn materiaaliin ja he penäsivät vastauksia videosta valituksen tehneeltä KAVIlta.

– Perukaa valituksenne. Emme ole mielestämme tehneet virhettä, ehkä te olette tehneet virheen. Tavoitteemme on sama. Perukaa se v***n valitus, Brodén jyrisee Youtubeen ladatulla videolla.

KAVI eli Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto, joka huolehtii elokuvien ja televisio- ja radio-ohjelmien säilyttämisestä. KAVIn apulaisjohtaja Mikko Kuutti kertoo IS:lle, että hän teki Youtubelle ilmoituksen Sabatonin videosta, sillä siinä oli hänen mukaansa käytetty materiaalia, johon yhtyeellä ei väitteistään huolimatta ollut lupaa.

– Suomen valtio omistaa kaiken, mikä on ollut Puolustusvoimien tuotantoa, kaikki elokuvat, uutiskatsaukset sota-ajalta ja muuta materiaalia. Meidän velvollisuutemme on pitää niistä huolta ja ne on meidän haltuumme annettu. Olen poistattanut videon siitä syystä. He (Sabaton) olivat käyttäneet sitä materiaalia luvatta ja nyt nostaneet hirveän metakan siitä, että ne on poistettu, Kuutti selittää.

Kuutti kertoo tehneensä viime viikkoina ja kuukausina satoja vastaavia poistopyyntöjä Youtubelle videoista, jotka ovat sisältäneet vastaavaa materiaalia.

– Youtube on ollut pullollaan tällaista materiaalia ja olen vähitellen käynyt niitä läpi ja todennut, että tuo on Puolustusvoimien katsaus ja sitten poistattanut sen.

– Se on pyyntö ja Youtubella on olemassa kanava, jonka kautta he voivat lähettää vastineen ja kertoa, että tämä pyyntö on perusteeton, mutta mitään tämmöistä pyyntöä tämä yhtye ei ole tehnyt. He ovat vain lähteneet suoraan melskaamaan julkisuuteen ottamatta selvää, mistä on kysymys, Kuutti sanoo harmissaan.

Sabaton Hartwall-areenassa marraskuussa.

Kuutin mukaan hän on saanut jonkin verran yhteydenottoja poistettujen videoiden lataajilta, joista suurin osa on ymmärtänyt, että poistaminen on johtunut tekijänoikeusrikkomuksesta.

– Vain harvat eivät ole ymmärtäneet sitä, että he ovat käyttäneet luvatta sitä materiaalia.

Sabaton-yhtye ihmetteli julkaisemallaan videolla, miksei kukaan ollut heihin yhteydessä ennen videon poistamista. Kuutti kertoo, että koska hän tekee poistopyyntöjä satoja, ei hän voi ottaa erikseen yhteyttä videoiden lataajiin ja ilmoittaa heille tekijänoikeusrikkomuksesta.

Kuutin mukaan on täysin normaalia, että prosessi etenee Youtuben kautta, joka sitten ilmoittaa tekijänoikeusrikkomuksesta videon lataajalle. Kuutti kuitenkin päätti ottaa yhteyttä Sabatoniin, kun he nostivat asian esille uudelle videollaan.

– Lähetin juuri viestiä yhtyeelle. Laitoin siihen, että siihen on käytetty luvatta Puolustusvoimien materiaalia ja jos haluatte käyttää sitä luvallisesti, olkaa minuun yhteydessä.

KAVIn suojelemia materiaaleja voi saada käyttöönsä lunastamalla lisenssin niihin ja Kuutin mukaan Sabaton voi niin tehdä, mikäli haluaa.

– Tyypillisesti materiaali maksaa jotain, mutta jos kyse on muutamista sekunneista, puhutaan muutamista kympeistä. Kyse ei ole mistään rahastuksesta, vaan siitä, että meidän tehtävämme on valvoa näiden käyttöä ja kohdella kaikkia samalla tavalla.

– Kyse ei myöskään ole Suomen valtion pikkumaisuudesta, vaan siitä, että se on tekijänoikeuden alaista materiaalia, Kuutti päättä.