Meksikolainen tv-juontaja järkyttyi muutettuaan Pietarsaareen – kulttuurishokki iski vasten kasvoja kesken viikonlopun

Suomi on tehnyt meksikolaistähti Yuli Floresiin suuren vaikutuksen, mutta aivan kaikki tavat eivät ole olleet naisen mieleen.

Juttu on julkaistu alun perin Ilta-Sanomissa 14.07.2019. IS julkaisee joulupyhien aikaan uudelleen vuoden suosituimpia juttuja.

Meksikolainen tv-juontaja ja laulaja Yuli Flores muutti helmikuussa Pietarsaareen. Pohjois-Meksikon miljoonakaupungissa Monterreyssa kasvanut Flores muutti alkuvuodesta 3-vuotiaan Dárvin-poikansa kanssa Suomeen. Samalla taakse jäi hektinen päivätyö suositun Multimedios-televisiokanavan juontajana.

Syynä muuttoon oli Floresin aviomies Dárvin Chávez, joka pelaa toista kauttaan jalkapallon Ykköstä Pietarsaaren Jarossa.

Flores on sopeutunut Suomeen hyvin, mutta pienen Pohjoismaan elämänmeno on myös hämmästyttänyt naista. Naisen kasvoilla on leveä hymy, kun hän käy läpi, mitkä kaikki asiat Suomessa ovat yllättäneet.

Kun Flores valmisteli Meksikossa lähtöä Pietarsaareen, hän pakkasi laukkuihin kosolti flunssalääkkeitä.

– Olin varma, että sairastuisimme kylmyyden vuoksi. Mutta kävikin päinvastoin – emme ole olleet kipeinä kertaakaan saapumisemme jälkeen. Monterreyssa sairastelimme usein, mikä johtui varmaan saasteista. Siellä sairastumisaalto alkaa heti, kun sateet tulevat.

Puhtaan ilman lisäksi Suomen turvallisuus on tehnyt vaikutuksen.

– Joskus vuosia sitten pistoolimiehet tulivat Monterreyssa ystäväni autolle, heittivät meidät ulos ja ajoivat autolla tiehensä. Sen lisäksi minulle ei ole koskaan tapahtunut Meksikossa mitään, mutta pelko on aina läsnä, Flores kertoo.

– Kuulemme koko ajan väkivallasta ja murhista. Minulla ei ole turvallinen olo, kun lähden ulos. Sen sijaan täällä menen joka aamu metsään lenkille tai muuten vain ulos. Voin olla rauhallisin mielin.

Talvitakissa kesäkuussakin viihtyvä Flores sanoo, että vaikeinta on ollut tottua pohjoisen maan ilmastoon.

– Haluaisin viettää kesällä paljon aikaa rannalla, mutta se on mahdotonta. Aurinko paistaa, mutta tuuli on kylmä. Ikävöin hellettä, yli 40 asteen lämpötilaan kotikaupungissaan tottunut Flores hymyilee.

Flores on miljoonakaupunki Monterreyssa julkkis. Vajaan 20000 asukkaan Pietarsaaressa fanaattisuudestaan tunnetut meksikolaisihailijat ovat vaihtuneet täydelliseen rauhaan.

Välillä rauhaa on ollut liikaa. Flores muistelee nauraen ensijärkytystään, kun pikkukaupungin kadut ammottivat sunnuntaina tyhjyyttään.

– Meksikossa sunnuntait ovat päiviä, kun perheet ja ystävät käyvät ulkona ja viettävät aikaa kaupungilla. Silloin tapahtuu yhtä jos toista. Kun Dárvin kertoi, että täällä kaikki paikat ovat sunnuntaisin kiinni, en uskonut häntä.

– Rakastan shoppailua. Minulle oli kova paikka, että jopa H&M on sunnuntaina kiinni.