Legendaarisen Lumiukko-kappaleen laulaja paljastaa, paljonko hän nettosi hittibiisistä – ”Jos olisin saanut rojalteja, olisin rikas mies”

Peter Auty valikoitui 13-vuotiaana kuoropoikana laulamaan miljoonien rakastaman jouluklassikon. Nykyään hän on maailmanluokan tenori.

Juttu on julkaistu alunperin 10.11.2016. Ilta-Sanomat julkaisee joulunpyhien kunniaksi kuluneiden vuosien parhaita paloja.

Helsingin tuomiokirkon holvit täyttyvät pehmeän miestenorin äänestä, kun brittilaulaja Peter Auty antaa näytteen kappaleesta, joka teki hänen äänestään maailmankuulun vuonna 1982.

Auty on se St. Paulin poikakuoron 13-vuotias poika, jonka musiikin säveltänyt Howard Blake valitsi laulamaan kappaleen Walking in the Air. Animaation pohjanahan oli Raymond Briggsin kuvakirja Lumiukko.

– Meillä oli jokin tauko harjoituksissa ja kuoronjohtaja osoitti meistä kolmea ja sanoi: sinä, sinä ja sinä. Eli hän valitsi meistä 38:sta kolme mielestään sopivinta ääntä koelauluun.

Voit katsoa videolta, kuinka Peter Auty laulaa Walking in the Airin Helsingin Tuomiokirkossa marraskuussa 2016.

Peter Autyn nimi tuli maailmalle tunnetuksi tästä roolista vasta 2002, kun elokuvasta tehtiin dvd. Siihen asti monet luulivat laulajaa Aled Jonesiksi, joka oli tehnyt siitä levyn 1985. Elokuvan tekovaiheessa Autyn nimi oli nimittäin jäänyt kokonaan pois lopputeksteistä.

– Sain nauhoituksesta 55 puntaa, mikä vastaa nykyrahassa noin 100 euroa, mutta kun ensimmäinen versio oli tuhoutunut, niin sain sitten toisesta nauhoituksesta tuplat. Ja ohjaaja antoi sitten säälistä minulle vielä 150 puntaa eli yhteensä siitä tuli kertakorvausta 300 puntaa, nauraa Auty Helsingin tuomiokirkossa.

– Jos olisin saanut rojalteja myynnin mukaan, niin olisinkin rikas mies.

– Hauskinta laulun nauhoituksessa oli se, että sen ajaksi pääsi pois koulusta.

– En nähnyt Lumiukkoa ennen kuin jouluna 1982. Olimme perheen kanssa television ääressä ja odotimme sitten sitä laulua, Auty muistelee.

St. Paulin poikakuoron jälkeen Auty jatkoi lauluharrastustaan ja alkoi harjoittaa lauluopintoja.

– Olin ensi alkuun baritoni, mutta sitten myöhemmin laulunopettajan opastuksella minusta kehittyi tenori. Olen laulanut kuta kuinkin kaikkia tenoriäänen perusteoksia eikä mieleeni tule tällä hetkellä yhtään sellaista toteutumatonta unelmateosta, jota en olisi jo esittänyt.

Auty vieraili Suomessa 2016 esiintyäkseen Edward Elgarin suuroratoriossa Gerontiuksen uni (The Dream of Gerontius). Tuo massiivinen kolmen kuoron, kolmen solistin ja sinfoniaorkesterin teos esitettiin 19. marraskuuta 2016 Olarin kirkossa ja 20. marraskuuta 2016 Helsingin tuomiokirkossa. Kolmessa kuorossa oli 110 laulajaa ja sinfoniaorkesterissa 60 soittajaa, jotka kaikki mahdutettiin alttarin eteen.

Auty esitti oratorion nimiroolin eli Gerontiuksen, joka matkaa oratoriossa enkelin saattamana kuoleman jälkeen kiirastuleen odottamaan ylösnousemusta.

– Kun päätimme jossain vaiheessa esittää Gerontiuksen unen, niin me emme löytäneet Suomesta yhtään tähän vaativaan rooliin sopivaa tenoria. Siinä on pystyttävä siirtymään hennon pehmeästä hyvin raskaaseen tulkintaan tunneskaalankin laidasta laitaan, sanovat kapellimestari Veli-Antti Koivuranta ja Navichorus-kuoroa johtava Elja Puukko.

– Meillä oli lopulta agenttien kautta kolme hyvää brittiehdokasta, joista Auty valikoitui osin juuri tämän Lumiukko-taustansa takia.

Elgarin vuonna 1900 säveltämä Gerontiuksen uni on miesten mukaan teos omassa lajissaan ja sitä on hankala lokeroida. Elgar itse puhui teoksesta oratorion sijaan kirkkokantaattina. Sitä on esitetty Suomessa tähän asti vain kaksi kertaa, joista tuoreinkin on 2000-luvun alussa.

Teoksen kapellimestarina toimi Veli-Antti Koivuranta ja muut solistit olivat sopraano Niina Keitel ja baritoni Elja Puukko.

Kuorot olivat Helsingin tuomiokirkon kamarikuoro Viva vox ja Espoonlahden seurakunnan kamarikuoro Navichorus. Suomalaiskuorona täydensi Saksan merkittävimpiin kamarikuoroihin lukeutuva Berliner Kantorei. Orkesterina oli Helsinginkadun Filharmonikot.

Peter Auty esitti ensimmäisen kerran Gerontiuksen unen Islannissa 2001 Vladimir Ashkenazyn johtamana.

– Muistan, että Ashkenazy itki kaksiosaisen teoksen koko loppuajan vuolaasti kuin pieni lapsi.

– Gerontiuksen uni on tenorille hyvin raskas rooli ja se vaatii rutkasti sisua. Sen tekemiseen on alettava paneutua tiiviisti jo 4–5 viikkoa ennen esitystä ja sinä aikana ei voi tehdä mitään muuta. Varsinkin ensimmäisen osa on tenorille todellinen hautausmaaurakka.

Peter Auty työskentelee freelancerina. Hän oli uransa alussa kolme vuotta Englannin kansallisoopperassa Covent Gardenissa, minkä jälkeen hän siirtyi vapaaksi laulajaksi.

Helsingin-keikkansa jälkeen Auty lauloi Edinburghisssa, jossa hän oli myös äskettäin esiintymässä varsin erikoisessa tapahtumassa.

– Se oli oligarkkisyntymäpäivät. Yleisöä oli eräässä linnassa vain kaksi henkeä: Venäjän rautateiden pääjohtaja ja hänen vaimonsa. Minä lauloin joitakin aarioita ja sitten päähenkilön 46-vuotisjuhlan kunniaksi Happy Birthdayn. Mukana oli joitakin muitakin esiintyjiä.

– Sen jälkeen syntymäpäiväsankari otti esiin vaaksan paksuisen pinon 50 punnan seteleitä ja rupesi jakamaan niitä meille muutamalle esiintyjälle.