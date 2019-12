Poptähden vuosien takaiset somepäivitykset kaivettiin esiin ja leimattiin välittömästi rasistisiksi – puolustaa nyt itseään kiivaasti

Laulaja Camila Cabello joutui somekohun silmään, kun hänen 15-vuotiaana julkaisemat päivityksensä nousivat esiin Twitterissä.

Fifth Harmony -yhtyeestä tunnetuksi tullut laulaja Camila Cabello, 22, joutui hiljattain kohun keskelle, kun hänen vuosien takaiset Tumblr-päivityksensä kaivettiin esiin internetin syövereistä.

Sittemmin poistetuissa päivityksissä Cabellon kielenkäyttöä syytetään rasistiseksi. Viikon mittaan sosiaalisen median käyttäjät ovat uudelleenjulkaisseet Cabellon vanhoja, loukkaavia päivityksiä ja vaatineet laulajalta anteeksipyyntöä.

Cabelo tuli alkujaan tunnetuksi Fifth Harmony- tyttöbändistä.

Cabello itse otti kohuun kantaa ensimmäistä kertaa keskiviikkona. Hän julkaisi sosiaalisessa mediassa pitkän kirjoituksen, jossa pyytää anteeksi kyseisiä päivityksiään.

– Kun olin nuorempi käytin sellaista kieltä, jota nyt häpeän syvästi ja kadun ikuisesti. Olin kouluttamaton ja välinpitämätön. Kun opin lisää historiasta ja tämän kaltaisen kielen kivuliaista ja kamalaista taustoista, olin todella häpeissäni, että koskaan sorruin käyttämään sitä, Cabello kirjoitti.

– Pyysin anteeksi silloin ja pyydän anteeksi nyt. En ikinä tietoisesti haluaisi vahingoittaa ketään ja kadun sitä sydämeni pohjasta. Vaikka miten toivoisin, en voi palata ajassa taaksepäin ja muuttaa asioita joita sanoin, hän jatkoi.

Cabellon 15-vuotiaana julkaisemissaan päivityksissä hän käytti muun muassa loukkaavia nimityksiä afroamerikkalaisista sekä vitsaili heidän kustannuksellaan. Cabello itse on kotoisin Kuubasta.

– Olen nyt 22. Olen aikuinen ja olen kasvanut ja oppinut. Olen tietoinen historiasta ja siitä tuskasta jota se kantaa mukanaan tavalla, jota en ennen ollut. Nuo vihreet eivät edusta sitä ihmistä kuka olen nyt tai kuka olen ikinä ollut. Olen aina seissyt rakkauden ja tasa-arvon puolella eikä sydämessäni ole ikinä ollut tippaakaan vihaa, Cabello puolustautui.

Cabello pyytää syvästi anteeksi nuoruudenaikaisia kirjoituksiaan.

Laulajan Twitter-päivitys sai osakseen paljon huomiota. Sitä on jaettu lähes 16000 kertaa ja monet naisen seuraajista riensivät välittömästi hänen tuekseen sanomalla, ettei vuosien takaisia sanoja tarvitsisi enää pyydellä anteeksi.

Camila Cabello nousi julkisuuteen, kun hän osallistui X Factor -kilpailuun vuonna 2012. Ohjelmassa Cabellosta ja neljästä muusta naislaulajasta muodostettiin Fifth Harmony -yhtye. Cabello jätti yhtyeen vuonna 2016 ja sittemmin nainen on luonut menestyksekästä soolouraa. Hänet muistetaan muun muassa hiteistään Havana sekä Senorita.

Camila Cabello seurustelee laulaja Shawn Mendesin kanssa.

Cabello on ollut julkisuudessa myös yksityiselämänsä käänteiden vuoksi. Nainen seurustelee parhaillaan laulaja Shawn Mendesin kanssa. Kaksikon suhdetta epäiltiin pitkään julkisuustempuksi, sillä kaksikko on julkaissut yhdessä kaksi kappaletta: I Know What You Did Last Summer sekä Senorita.