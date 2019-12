Miljoonien palvoma meikkimoguli ja somekaunotar Huda pölähti lomalle Suomeen – äimistyi lumesta ja poroista

Irakilaissyntyinen meikkimoguli Huda Kattan huristelee somevideoillaan Lapin lumisilla teillä.

Kauneusmaailman supertähti Huda Kattan, 36, lomailee parhaillaan Suomen Lapissa. Huda on yksi sosiaalisen median seuratuimmista naisista ja hänellä on pelkästään Instagramissa yli 40 miljoonaa seuraajaa.

Dubaista käsin omaa meikkibrändiään Huda Beautya pyörittävä somekaunotar kertoi perjantaina Instagramin Stories-osiossa lähteneensä joulunviettoon ulkomaille ja somevaikuttaja julkaisi useita kuvia ja videoita lumisista maisemista.

Lauantaina Huda paljasti lomakohteeksi valikoituneen Suomen Lapin. Suomessa supertähti on ottanut ilon irti Lapin tarjoamista aktiviteeteista. Hän on muun muassa körötellyt moottorikelkalla ja käynyt ajamassa lumirallia.

Huda Beauty teki Dubaissa asuvasta Huda Kattanista miljonäärin ja somevaikuttajan. Ennen oman meikkibrändinsä lanseerausta Huda työskenteli meikkaajana.

Lapin maisemat ja lumi vaikuttavat tehneen Huda Kattaniin ja hänen seurueeseensa suuren vaikutuksen, sillä hän on ylistänyt Suomen kauneutta somessa lukuisia kertoja.

– Suomi on uskomattoman kaunis. Näettekö tuolla poron? Huda intoilee Instagramissaan.

Lumi ja porot ovat tehneet seurueeseen suuren vaikutuksen.

Toisella Storiesissa julkaisemallaan videolla Huda toivottaa seurueensa tervetulleeksi Suomeen ja kertoo, mitä tietää lomakohteestaan.

– Tervetuloa Suomeen! Huda julistaa julkaisemallaan videolla ja saa seurueeltaan raikuvat aplodit.

– Kerro meille Suomesta! seurueesta huudahdetaan.

– Suomessa on kylmää, Huda tietää kertoa.

Huda pisti bussissa lauluksi ja esitti seurueelleen No Doubtin Don’t Speak -kappaleen.

Huda Kattanin sisko Mona Kattan on hänkin julkaissut lukuisia somepäivityksiä Suomesta. Hän kertoo Intagramissaan kierrelleensä Levillä ja onpa hän ehtinyt käydä ihmettelemässä porojakin.

Lapissa somekaunotar on huristellut moottorikelkalla.

Kyseessä on ilmeisesti ensimmäinen kerta kun Mona Kattan on nähnyt poron ilmielävänä, sillä hän hämmästelee Instagramissa julkaisemallaan videolla kuinka suuri ja hieman pelottavakin eläin on.

– Onpas poro iso ja söpö. Vähän pelottavakin, hän äimistelee.

Hudan sisko kertoo Instagram Storisissa lumirallin menneen hänen osaltaan hieman metsään, sillä auto juuttui lumeen.

– Meidät piti pelastaa lumesta, hän kujertaa.

–Arvaatteko missä olemme? Täällä on -12 astetta! Mona Kattan kirjoittaa Instagramissaan.

Lappi on ollut maailmantähtien suosiossa viime vuosina. Lapissa ovat lomailleet muun muassa tosi-tv-tähti Kourtney Kadashian ja F1-perijätär Tamara Ecclestone. Ecclestonen loma tosin sai ikävän käänteen, sillä hänen Lontoon-kartanoonsa murtauduttiin pian sen jälkeen kun hän oli kertonut lähteneensä reissuun.