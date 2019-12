Hollywood-tähti kuoli oudoissa olosuhteissa 10 vuotta sitten – viimeiset hetket yhä täysi mysteeri: velipuoli uskoo, että näyttelijä murhattiin

Edesmenneen Brittany Murphyn velipuoli uskoo vakaasti, että hänen siskonsa tapettiin.

Jo teini-ikäisenä näyttelijänuransa aloittanut Brittany Murphy oli yksi 90-luvun ja 2000-luvun nousevista tähdistä. Murphy nähtiin lukuisissa tv-sarjoissa sekä hittielokuvissa, kuten Clueless (1995), Älä sano sanaakaan (2001) ja 8 Mile (2002).

Näyttelijä kuoli äkillisesti joulukuussa 2009 vain 32-vuotiaana kotonaan Los Angelesissa. Murphyn kuolemasta tulee joulukuussa kuluneeksi kymmenen vuotta ja tähden traaginen elämä on jälleen noussut otsikoihin.

Useat amerikkalaismediat kuvailevat tähden kuoleman olevan edelleen mysteeri. Vuosien saatossa julkisuudessa on liikkunut huhuja, että näyttelijä olisi menehtynyt huumeisiin tai hänet olisi mahdollisesti surmattu.

Brittany Murphy tunnetaan parhaiten rooleistaan elokuvissa, kuten Clueless, Vuosi nuoruudestani, 8 Mile, Just Married, Sin City ja Happy Feet.

Kuolinsyytutkimuksessa selvisi näyttelijän menehtyneen keuhkokuumeeseen. Kuolinsyytutkimuksessa selvisi myös että Murphy oli syönyt useita reseptilääkkeitä ennen kuolemaansa ja hänellä todettiin raudanpuuteanemia.

– Hän oli ollut sairaana kahden viikon ajan. Jos hänet olisi viety sairaalaan, niin hän olisi voinut selvitä, kuolinsyytutkija Ed Winter sanoi Hollywood Reporter -lehdelle 2010.

Lähipiirin mukaan hän joutui syömään voimakkaita kipulääkkeitä jouduttuaan auto-onnettomuuteen. Murphy söi myös useita reseptilääkkeitä, joita lääkärit olivat määränneet hänelle.

Murphyn käsikirjoittaja aviomies Simon Monjack ja äiti Sharon Murphy ovat kertoneet haastatteluissa näyttelijän olleen hyvin sairas viimeiset päivänsä. Hänellä oli ollut kovia kipuja ja hänen oli vaikea hengittää. Murphy oli kieltäytynyt lähtemästä lääkäriin, vaan hän suosi vaihtoehtoisia hoitomuotoja.

Brittany Murphyn aviomies Simon Monjack kuoli vain viisi kuukautta vaimonsa jälkeen.

Monjack kertoi lehtihaastatteluissa Murphyn lyyhistyneen kuolinpäivänsä aamuna lattialle ja anelleen miestään ja äitiään auttamaan häntä.

– Äiti, minä en saa henkeä. Auta minua. Minä kuolen, Monjack kuvaili Hollywood Reporterin haastattelussa.

Murhyn vointi ei parantunut ja 20. joulukuuta klo 8 aikaan aamulla Murphy menetti tajuntansa kotinsa kylpyhuoneessa.

Monjack soitti hätänumeroon. Näyttelijää yritettiin elvyttää paikan päällä ja hänet kiidätettiin sairaalaan kymmenen aikaan aamulla. Mitään ei ollut kuitenkaan enää tehtävissä.

Nyt tähden velipuoli Tony Bertolotti on kertonut uskovansa, että hänen siskonsa tapettiin, uutisoivat Daily Mail ja Page Six. Bertolotti on tutkintu siskonsa kuolemaa kaikki nämä vuodet.

Bertolotti uskoo, että Murphyn aviomies Simon Monjack saattaisi olla tahattomasti vastuussa tähden kuolemasta. Sekä Monjack että Murphyn äiti olivat paikalla näyttelijän kuoleman aikaan. Monjack itse kuoli vain viisi kuukautta myöhemmin.

– Kun asiaa tarkastelee, on tämä suhteellisen terve nuori nainen, joka on kotonaan aviomiehensä ja äitinsä kanssa. Sitten hän kuolee, Monjack kertoi Daily Mailin haastattelussa.

– Miten absurdia tällainen on? Tällaista voi tapahtua vain Hollywoodissa ja siitä ajatellaan, että se vain yksi tavanomainen päivä viidakossa. Kukaan ei vie häntä sairaalaan, joka on vain kuuden kilometrin päässä.

Mysteeri on piinannut edesmenneen näyttelijän läheisiä jo vuosikymmenen.

– Olen viettänyt vuosia tutkien asiaa yrittäen tukahduttaa vihani. Uskon, että Brittany tapettiin. Kuka tappoi Brittanyn? Hän ei kuollut luonnollisesti, Bertolotti sanoi lehdelle.

Brittany Murphy ja Simon Monjack avioituivat vuonna 2007.

Bertolotti mielestä Murphyn aviomiehellä olisi voinut olla osuutta asiaan, sillä mies oli kuoleman aikaan veloissa. Velkaa oli kertynyt kuusinumeroinen summa.

– En tiedä millaisia päätöksiä he tekivät rahankäyttönsä suhteen siihen aikaan, mutta heidän kuolemansa liittyvät minusta siihen, Bertolotti sanoi.

Mies ei suostu uskomaan, että reseptilääkkeillä olisi osuutta kuolemaan.

– Olen kuullut kaikenlaista roskaa, mutta mikä on totta? En usko lääketeoriaan, en osta sitä. Brittany oli konservatiivinen tuollaisten asioiden suhteen. Hän oli fiksu tyttö.

Brittany Murphyn kuolemasta tuli joulukuussa kuluneeksi kymmenen vuotta.

Velipuoli uskoo, että joku hyötyi kuolemasta. Tämä henkilö on miehen mukaan syyllinen.

– Joka kerta kun elokuvaa näytetään, joku saa sitä rahaa. Se henkilö tietää totuuden, Bertolotti sanoi.

Bertolotti kertoi lehdelle, että Murphyn ympärillä oli suuri joukko ihmisiä. Miehestä on epäuskottavaa, ettei kukaan tiedä mitään.

Bertolottin mukaan myös Murphyn isä Angelo Bertolotti uskoi, että hänen tyttärensä kuolema ei ollut onnettomuus. Angelo kuoli tammikuussa 2019.

Brittany Murphy vuonna 2006.

– Isäni oli asian kimpussa, mutta sitten hän sairastui ja sai halvauksen. Kuolemaansa asti hänellä oli pakkomielteenä selvittää mitä tapahtui. Hän kysyi useilta ihmisiltä, jotka olivat Brittanya lähellä, mutta kukaan ei suostunut puhumaan hänelle. Emme saaneet selville mitään, Bertolotti harmitteli.