Tuoreet kuvat Kim Kardashianista saivat fanit hieraisemaan silmiään – yksi yksityiskohta ulkonäössä herättää raivoa: ”Ei todellakaan ole aito”

Kim Kardashian poseeraa lehden kansikuvissa huomattavasti tummahipiäisempänä kuin ennen.

Tosi-tv-kaunotar Kim Kardashian tunnetaan niukoista asuistaan ja muodokkaasta vartalostaan. Kurvikaunotar on vuosien saatossa esiintynyt lukemattomien lehtien kansissa Playboysta lähtien, mutta tähden tuorein kuvaussessio on saanut faneilta ristiriitaisen vastaanoton.

Kim keimailee 7Hollywood-lehden kannessa dramaattisessa olkaimettomassa mustassa puvussa, joka korostaa tähden uumaa. Fanien huomio on kiinnittynyt Page Sixin ja Fox Newsin mukaan kansikuvassa erityisesti tosi-tv-tähden ulkonäköön, etenkin ihonväriin.

Ihmiset riensivät tuomitsemaan kuvat rasistiseksi heti kun Kim jakoi ne sosiaalisen median tileillään. Hän on joutunut kohun keskelle, sillä monien mielestä tähden ihonväriä on tummennettu kuviin.

– Blackface, Twitterissä tuomitaan.

Blackfaceksi kutsutaan kasvomeikkiä, jota vaaleaihoiset käyttivät näytellessään tummaihoista henkilöä. Nykyään blackfacen käyttöä paheksutaan kansainvälisesti, sillä se usein yhdistettiin rasistisiin stereotypioihin.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta kun Kim Kardashiania on syytetty blackfacesta. Tähti on herättänyt närkästystä monilla muillakin kuvillaan, joihin hänelle on selvästi muokattu kuvankäsittelyn keinoin todellisuutta tummempi hipiä.

Kim Kardashianilla monia kertoja nähty corncrow-kampaus on sekin herättänyt paheksuntaa.

– Ja taas mennään. Kim näyttää tummaihoiselta kuvissa, somessa puhistaan.

– Kim Kardashian on muuttumassa tummaihoiseksi naiseksi hälyttävällä vauhdilla.

– Ai että hänelläkö ei ole blackfacea? Justiinsa, Twitterissä näpäytetään.

– Kim Kardashian blackfacessa. Voisiko vuosi 2019 loppua nopeammin.

– Miksi hänen ihonväriään on muutettu? Tuo ei todellakaan ole hänen aito ihonvärinsä.

7Hollywood-lehti kuvailee Kim Kardashianin olevan stailattu kansikuvaan muistuttamaan edesmennyttä Hollywood-tähteä Elizabeth Tayloria. Monet kuitenkin huomauttavat Kimin muistuttavan kuvassa pikemminkin laulaja Diana Rossia tai poptähti Beyoncea.

– Elizabeth Taylor ei ollut tummaihoinen, lehden Instagram-sivulla kirjoitetaan.

– Miksi hemmetissä hän näyttää tässä Beyoncelta? kommenteissa ihmetellään.

Sosiaalisessa mediassa huomautetaan, ettei tosi-tv-tähti Kim Kardashianin ihonväri ole oikeasti niin tumma, kuin lehden kansikuva antaa ymmärtää.

Tosi-tv-tähden lähipiiristä kerrotaan Page Sixille, että valo tekee tepposet Kimin kuvassa, sillä todellisuudessa hänen ihonväriään ei ole muokattu kuviin.

– Valaistus saa ihon näyttämään todellista tummemmalta. Hänestä otettiin monia kansikuvia ja muissa kuvissa valo on luonnollisempi, lehdelle huomautetaan.

– Ihmiset haluavat keskittyä vain negatiivisiin asioihin ja samalla he unohtavat, että Kimillä on armenialaiset sukujuuret.