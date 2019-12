Klamydia-yhtye jakoi Facebookissa pysäyttävän videon – kolmasluokkalaisten tulkinta bändin kappaleesta sai fanit itkemään valtoimenaan

Espoolaisen Hansakallion koulun kolmasluokkalaisten esitys Klamydian Pyyntö-kappaleesta on saanut silmäkulmat kostumaan.

Vaasalainen punk-yhtye Klamydia herättää Facebook- ja Instagram-sivuillaan keskustelua joulun ajasta ja yhdessäolon tärkeydestä. Yhtye jakoi sosiaalisessa mediassa videon espoolaisen Hansakallion kolmasluokkalaisten joulujuhlaesityksessä, jossa koululaiset tulkitsivat Klamydian Pyyntö-kappaleen.

Kappale on kirjoitettu lapsen näkökulmasta vanhemmille ja siinä kappaleen henkilö pyytää vanhempia antamaan hänelle vapauden elää normaalia ja turvallista lapsuutta.

– Tässä joulun alle pysäyttävä tulkinta biisistämme Pyyntö – esittäjinään Hansakallion koulun 3A ja B -luokat Espoosta, opettajinaan Veera Hietaranta ja Terhi Selkälä. He harjoittelivat kappaleen koulunsa joulujuhlaa varten lasten oikeuksien juhlavuoden kunniaksi, bändi kirjoittaa Facebookissaan.

– Olkaahan iskät ja äiskät tänä jouluna lapsillenne läsnä, se on paras joululahja minkä voitte heille antaa, yhtye muistuttaa.

Yhtyeen sivuillaan jakamaa videota on jaettu pelkästään Facebookissa jo yli 16 000 kertaa. Espoolaisten kolmasluokkalaisten väkevä esitys on koskettanut ihmisiä ja monet kirjoittavat yhtyeen sometileillä sen saaneen heidät kyyneliin.

– Upea tulkinta ja biisikin uppoaa syvälle jo Veskun vetämänä. Nyt se suorastaan pirstaloi sisuksia ja herättää kyllä suoraan ajatukset siitä, että pitäisi olla joskus vähemmän vaativa! Facebookissa kirjoitetaan.

Fanit kirjoittavat, etteivät ikimaailmassa olisi uskoneet, että koulun joulujuhlassa esitettäisi jonakin päivänä Klamydiaa.

– Klamydia taipuu moneen... Aivan älyttömän hieno veto lapsilta, ei pysyneet silmät kuivina. Koululle hatun nosto, että antoivat tämän biisin esittää. Hienon biisin on bändi tehnyt, kommenteissa kiitellään.

– Aivan loistava – kyyneleet valuu pitkin poskia, mutta tämä on aivan ihana.

– Kieltämättä lasten suusta kuultuna herättää melkoisesti ajatuksia. Ihan meni kylmät väreet.

– Kummasti meni isollakin miehellä roskia silmiin kun tätä kuunteli... Facebookissa kirjoitetaan.

Klamydian vuonna 2016 julkaistu Pyyntö-kappale on yksi yhtyeen pysäyttävimmistä. Yhtyeen laulaja Vesku Jokinen on kertonut Ilta-Sanomille kappaleen olevan lapsen puheenvuoro vanhemmilleen.

– Nykyään lapsilta odotetaan paljon. Pitää olla hyvä jääkiekossa, jalkapallossa tai muissa harrastuksissa. On vanhempia joiden odotusarvot on korkealla tai ei ole aikaa olla yhdessä. Tärkeintä on olla läsnä ja rakastaa, se riittää. Ei tarvitse olla täydellinen, Jokinen kertoi kappaleen taustoista.

Katso alla olevalta videolta Klamydia-yhtyeen tulkinta kappaleesta:

Jos video ei näy selaimellasi, niin katso se tästä.