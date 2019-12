Miksi suomalaiset huippumuusikot jyräsivät selloja panssarivaunulla? Vastaus löytyy pelimaailmasta

Sellot kohtasivat loppunsa videopelien musiikkia soittavan Game Music Collective Bandin kuvauksissa. IS oli paikalla. Katso video.

Game Music Collective (GMC) on noin 20 muusikon muodostama orkesteri, jonka peliaiheisia musiikkivideoita on katsottu Youtubessa noin 1,2 miljoonaa kertaa. Game Music Collective Band on puolestaan orkesterin jäsenistöstä koostuva seitsemän hengen yhtye.

Katso yllä olevasta videosta, miten selloja murskataan panssarivaunulla. Videolla kuullaan Game Music Collective Bandin muusikoiden ajatuksia musiikista pelialalla.

Leopard on taistelupanssarivaunu, joka painaa tuhoaa toisia panssarivaunuja 120-millisellä panssarivaunukanuunalla.

Sello on viulua ja alttoviulua muistuttava, mutta reilusti niitä suurempi jousisoitin.

Game Music Collective Band, sellot ja Leopard olivat paikalla Parolassa eräänä alkutalven viikonloppuna. Sellojen kohtalo oli surullinen.

GMC kuvasi Parolan maisemissa kolmea peliaiheista videota. Tukea tuli esimerkiksi Parolan panssarimuseolta ja Puolustusvoimien varusmiessoittokunnalta.

IS seurasi tapahtumia tiiviisti, ja kuvauksissa vallitsi niin kutsuttu tekemisen meininki. Kalusto oli suurta, soittimet olivat suuria, musiikin taso oli korkea.

Kuvauksia katsellessa kävi nopeasti selväksi, että pelimusiikkivideoita tehdään tosissaan.

– Olemme kuvaamassa Game Music Collectivella sotapelimusavideoita. Kysymys on sotapelien soundtrackien visualisoinneista, bändin perustaja ja sellisti Lukas Stasevskij kertoi.

Sitä mukaa kun peliala on kasvattanut markkinoitaan, myös musiikkiin merkitys on korostunut. Hommasta on tullut entistä ammattimaisempaa. Pelimusiikkia tekevät nykyään ammattimuusikot ja -säveltäjät.

– Mehän ollaan molemmat Sibelius-Akatemiasta. Itse olen työskennellyt Lincoln Centerissä New Yorkissa, Stasevskij totesi.

Myös Saku Mattilalla on akateeminen opintotausta ja kansainvälistä kokemusta.

– Olen opiskellut pääopinnot Saksan Kölnissä. Lisäksi minulla on kapellimestarin opintoja Sibelius-Akatemiasta.

Viikkoa aiemmin GMC:n kuvausten keskiössä olivat zombiet. Silloin Lukas Stasevskij joutui raadeltavaksi ja ”mahasta” revittiin täytettyjä siansuolia.

Battlefield-pelin soundtrackin kuvauksissa mukana oli puolestaan jo edellä mainittu Puolustusvoimien varusmiessoittokunta.

Modern Warfare -pelin kakkososan musiikkivideokuvauksissa soittimet taas kohtaavat loppunsa.

Sotapelien ja klassisen musiikin törmäyksessä syntyy taidetta, jolla on uskomattoman suuri yleisö.