Laulaja Jason Derulo tyrmistyi: sukukalleudet joutuivat sensuurin kouriin – Instagram poisti kuvan ja elokuvan traileri näytti omituiselta

Jason Derulo väittää, että uutuuselokuvasta sensuroitiin hänen sukukalleutensa. Aiemmin laulaja joutui Instagramin sensuurin kohteeksi.

Laulaja Jason Derulo, 30, joutui kuukausi sitten kohun silmään, kun Instagram poisti yhtäkkiä hänen julkaiseman kuvan. Kuvassa laulaja poseerasi pelkissä alushousuissa uima-altaan reunalla.

Peoplen mukaan kuvasta tuli heti valtava somehitti ja sitä alettiin nimittää ”anakondaksi”. Pian myös kuvanmuokkaussyytökset leimahtivat, sillä Derulon seuraajat epäilivät, että mies oli korostanut sukukalleuksiaan photoshopin avulla.

Lopulta kuva sai niin paljon huomiota, että Instagram päätti poistaa sen. Derulo paljasti, että Instagram poisti kuvan siksi, että se oli palvelun sääntöjen vastainen. Instagramissa ei saa julkaista esimerkiksi alastomuutta esittelevää kuvamateriaalia.

– Te ette usko tätä – Instagram poisti Bali-kuvani! He poistivat Bali-kuvani! Derulo vaahtosi Instagramissa Peoplen mukaan.

– Kaikki nämä tytöt esittelevät takamuksiaan ja kaikkea muuta hullua, ja minulla on alushousut päällä Balilla ja he poistavat kuvani. Se on syrjintää. Minä ymmärrän, et voi vaikuttaa kokooni, mutta et voi poistaa kuvaani, hän jatkoi.

Myöhemmin Derulo julkaisi kuvansa uudelleen lisäten siihen täytetyn patongin.

– Onko tämä parempi? laulaja kyseli.

Nyt Derulo on kommentoinut tapausta SiriusXM-radio-ohjelmassa. The Mirrorin mukaan laulaja kertoi juontaja Andy Cohenille, että hän on huomannut sukukalleuksiensa sensurointia myös muualla.

Derulo tähdittää joulukuun lopussa Yhdysvalloissa ensi-iltansa saavaa Cats-elokuvaa, joka perustuu Andrew Lloyd Webberin samannimiseen musikaaliin vuodelta 1981. Derulo nähdään elokuvassa piukoissa trikoissa ja hänen mukaansa kohtauksia on selkeästi käsitelty.

Laulaja väitti radiohaastattelussa, että elokuvasta oli muokattu digitaalisesti pois hänen sukukalleutensa.

– Sinä uskot, että he häivyttivät peniksesi pois Cats-elokuvasta? juontaja Cohen kyseli ihmeissään.

– 125-prosenttisesti... Minä näin sen trailerista, Derulo vastasi.

Cohenia kiinnosti myös, miten Derulon Cats-kollegat suhtautuivat hänen ”anakonda” kuvaansa. Laulaja myönsi, että näyttelijä Rebel Wilson otti asian puheeksi toistuvaksi, kun he antoivat yhdessä haastatteluja elokuvaan liittyen.

– Se oli itseasiassa hulvatonta. Rebel Wilson puhui siitä koko ajan ohjelmassa, jossa olimme. Hän totesi, että kyllä, olimme kaikki alasti.

Wilson myös totesi, että ”hän oli sen lähettyvillä neljä kuukautta”.

30-vuotias Jason Derulo tunnetaan pop- ja R&B-laulajana. Hän aloitti uransa 2000-luvun puolivälissä. Derulon suurimpiin hitteihin kuuluu vuonna 2011 ilmestynyt Talk Dirty -kappale.