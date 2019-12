Khloé Kardashiania ei ole tunnistaa uusista kuvista – tosi-tv-tähden seuraajat hämmästyivät: ”Et näytä lainkaan itseltäsi”

Khoé Kardashian näyttää fanien mielestä tuoreessa kuvassa aivan erilaiselta.

Tosi-tv-tähti Khloé Kardashian, 35, julkaisi eilen Instagram-tilillään tuoreita kuvia yksivuotiaan True-tyttärensä kanssa.

Kuvissa Khloé poseeraa jälkikasvunsa kanssa vaaleisiin oloasuihin pukeutuneena.

– Minä ja pupuseni, kirjoittaa Khloé kuvan yhteydessä.

Moni Khloén seuraajista on haltioissaan äidin ja tyttären yhteiskuvista, mutta vähintään yhtä moni on hämmästellyt Khloén ulkonäköä. Monen kuvaa komentoineen mielestä naista ei tunnista kuvasta.

– Pitäisikö minun todella uskoa, että tässä kuvassa on Khloé, eräs kommentoi.

– Kuka tässä kuvassa on Truen kanssa?

– Et näytä lainkaan itseltäsi.

– Nuo eivät ole Khloén kasvot.

Khloé Kardashian marraskuussa 2019.

Khloén fanit ovat aiemmin syyllistäneet naista liiallisesta kuvamuokkauksesta. Viimeksi lokakuussa Khloén julkaisema kuva sai seuraajilta paljon negatiivista huomiota. Khloén seuraajat ympäri maailmaa järkyttyivät kuvasta, sillä se ei muistuttanut yhtään sitä, miltä Khloé näytti aiemmin.

Läheltä otetussa kasvopotretissa 35-vuotias Khloé katsoo suoraan kameraan intensiivisesti. Hänen hiuksensa on sidottu osittain taakse verhoamasta kasvoja

Useat viihdelehdet kertoivat, että Khloé sulki kuvasta kommentoinnin todella nopeasti huomatessaan, millaista palautetta otos keräsi.

Myöhemmin samana päivänä tähti julkaisi Instagramissa kuvan, jossa oli sydän. Myös tästä kuvasta on estetty kommentoinnin mahdollisuus.

Lue myös: Khloé Kardashian julkaisi selfien, joka näyttää ensi silmäyksellä aivan tavalliselta – sitten kommentointi menikin kiinni pikavauhtia

Sometähden fanit ovat epäilleet jo pitkään, että hän olisi ottanut erilaisia kauneusleikkauksia kasvoihinsa.

Khloé on tullut tunnetuksi Kardashianit-tosi-tv-sarjan kautta. Sen esittäminen aloitettiin jo vuonna 2007. Ohjelma on tuttu myös Suomen televisiosta.

Kymmenottelun olympiavoittaja Caitlyn Jenner, aiemmalta nimeltään Bruce Jenner, on mukana Britannian Viidakon tähtösissä, I’m a Celebrity... Get Me Out of Here! -sarjan 19. tuotantokaudella.

Kuvassa Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian ja Kim Kardashian.

Viidakossa Jenner on puhunut avoimesti sukupuolenkorjauksestaan ja siitä, milloin hän kertoi asiasta perheelleen.

Caitlyn Jennerin ja Khloé Kardashianin välien on väitetty olevan kylmät.

Jenner kertoi muille sarjan tähdille hänellä olevan mutkikkaat välit entiseen tytärpuoleensa Khloé Kardashianiin. Cailtyn Jenner ja Kardashianin tosi-tv-perheen manageriäiti Kris Jenner olivat naimisissa vuosina 1991–2013, jolloin Caitlynista tuli isähahmo Krisin aikaisemmasta liitosta syntyneille lapsille.

Cailtyn Jenner kertoi ohjelmassa, että hän ja Khloé Kardashian eivät ole puhuneet toisilleen liki kuuteen vuoteen. Jenner kuvaili ohjelmassa lastensa suhtautuneen sukupuolenkorjaukseen hyvin kannustavasti, mutta Khloélle asia on edelleen vaikea.

– Jostain syystä Khloé on suuttunut jostakin sukupuolenkorjausprosessin aikana. Emme ole oikeastaan puhuneet viiteen tai kuuteen vuoteen, Caitlyn sanoi.

Perheen lähipiiristä kerrottiin joulukuun alussa TMZ:lle, että Khloé on tyrmistynyt entisen isäpuolensa väitteistä. Khloén kerrotaan tukeneen Caitlynia kaikin mahdollisin tavoin 2015, jolloin hän kertoi julkisuudessa olevansa transsukupuolinen.

Lähipiiristä kerrotaan sivustolle, että parivaljakon välit viilenivät, kun Caitlyn julkaisi elämäkertansa, jossa hän ei puhunut ex-vaimostaan Krisistä kovinkaan mairittelevaan sävyyn.

Khloé Kardashian kertoi Howard Sternin haastattelussa 2015 koko muun maailman tienneen transsukupuolisuudesta heitä ennen.

– Olimme ihmeissämme. Sanoimme, että olemme kysyneet sinulta asiasta ja miksi tuntemattomat ihmiset tietävät siitä., Khloé sanoi.

– Halusin sanoa hänelle suoraan, että lakkaa valehtelemasta. Kerro mistä on kyse. Silloinkaan hän ei kertonut. Tiesimme asiasta vasta kun hänestä tuli Caitlyn.