Jouko, 64, tapasi Lotan, 58, Maajussille morsian -ohjelmassa ja hullaantui täysin – näin sujuu parin yhteinen arki: nukkumisjärjestelyistä riitaa

Jouko ja Lotta rakastuivat Maajussille morsian -ohjelmassa puoli vuotta sitten. Nyt he kertovat, miten yhteinen arki on sujunut kameroiden sammuttua.

Palataan hetkeksi puoli vuotta ajassa taaksepäin. On perjantai-iltapäivä ja yksi Maajussille morsian -ohjelman 12. tuotantokauden maajusseista, Jouko, valmistautuu tekemään ratkaisevan valintansa kolmen morsianehdokkaan väliltä.

Kun Jouko, 64, lopulta pitkän odotuksen päätteeksi paljastaa Lotan, 58, olevan hänelle se oikea, ei se yllätä juuri ketään. Kaksikon välillä on kipinöinyt jo heti ensikohtaamisesta alkaen.

Kolme kuukautta myöhemmin kauden viimeisimmässä jaksossa nähtiin jo kertaalleen kurkistus rakastuneen pariskunnan arkeen. Hyvinkäällä lähes koko ikänsä asunut kaksikko viihtyi edelleen yhdessä, ja vihjailipa Jouko jopa suunnitelleensa parin yhteistä tulevaisuutta.

– Kyllä mä voisin jopa ihan kosia tuota Lottaa, mies totesi tuolloin.

Nyt, puoli vuotta myöhemmin Joukon ja Lotan rakkaus kukoistaa edelleen. Kuluneiden kuukausien aikana kaksikko on ennen kaikkea pyrkinyt tutustumaan toisiinsa paremmin, sillä ohjelman kuvausten aikana kahdenkeskistä aikaa ei juuri siunaantunut.

– Eihän siinä viikon aikana ehdi toiseen juuri tutustua, kun siinä on kameroita ja muita ihmisiä koko ajan ympärillä. Eihän se ole luonnollinen tilanne ollenkaan. Hauskaa meillä on ollut, Lotta kertoo.

Vaikka Jouko ja Lotta ovat seurustelleet jo yli puoli vuotta, ovat he joutuneet piilottelemaan suhdettaan suurimman osan ajasta. Vasta viimeisen jakson ilmestyttyä he saivat liikkua vapaasti ihmisten ilmoille myös yhdessä. Jouko tunnustaa, että suhteen salaaminen muilta vaati alkuun totuttelua.

– Aika rauhassa sitä sai kesän olla. Kerran yksi nainen tunnisti minut, kun oltiin kesällä veneilemässä. Olimme sitten ihan paniikissa, että apua. Nyt hän soittaa johonkin lehdistölle ja sitten ollaan pulassa, Jouko muistelee.

– Olihan se sillä lailla hankalaa, kun piti muilta salailla. En kertonut tästä kenellekään koko kesänä. Alkuun Jouko ei voinut tulla edes minun luokseni, ettei kukaan vaan kiinnittäisi huomiota, lisää Lotta.

Joukon ja Lotan yhteistä arkea virkistävät myös parin kolme koiraa. Terrieri Miina on myös pääsyyllinen pariskunnan välisiin vääntöihin.

Pariskunta kertoo yhteisen arkensa olevan lopulta hyvin tavallista. He tapaavat toisiaan viikoittain, toisinaan useammin ja toisinaan harvemmin. Lotta kertoo yökyläilevänsä Joukon luona usein. Mukana kulkee aina pieni Miina-koira.

– Kerran viikossa vähintään näemme. Joka päivä soitellaan tai viestitellään, Lotta selittää.

– Molempia harrastukset vie vähän omille tahoille. Kummallakin on omia harrastuksia ja kun ei yhdessä asuta, niin sen mukaan näemme miten on vapaata. Ei tässä tarvi väkisin yrittää. Tämä on sillä tavalla helppoa, kun välimatka on niin lyhyt, pohtii Jouko.

Toki kaksikolta löytyy myös yksi yhteinen harrastus. Kun Maajussille morsiamen 12. tuotantokausi alkoi pyöriä televisiossa syksyllä, katsoivat Jouko ja Lotta yhdessä joka ikisen jakson. Eivät tosin maanantai-iltaisin kello kahdeksan kuten monet muut, vaan keskellä yötä välittömästi sen jälkeen, kun uusin jakso tuli nähtäville suoratoistopalveluun.

– Aina sunnuntai-iltaisin käytiin kymmeneltä nukkumaan ja kello soi yöllä kahdeltatoista ja herätti katsomaan. Sitten se jakso piti katsoa ja toki myös yhdessä sitä kommentoida, joten nukkumaan päästiin ehkä kolmelta aamuyöllä, Jouko muistelee nauraen.

– Pakkohan se oli katsoa heti kun mahdollista, että mitä he on sieltä poimineet televisioon asti, Lotta täydentää.

Vaikka jo farmiviikolla pariskunta puhui muutosta saman katon alle, asuvat he edelleen omissa kodeissaan. Kun välimatkaa on vain vaivaiset kymmenen kilometriä, ei yhteen muutolla ole kiire. Jos Jouko saisi päättää, muuttaisi Lotta kuitenkin miehen Kytäjällä sijaitsevalle viljatilalle saman tien.

– Tässä iässä on pakko suunnitella tulevaisuutta melko pitkälle. Ei tässä sataa vuotta ole aikaa odotella, selittää Jouko.

– Ollaanhan me siitä puhuttu, mutta ei me olla mitään lukkoon lyöty. Eihän tässä mikään hoppu ole muuttaa. Käyn täällä Joukon luona ja välillä Jouko käy minun luona, kertoo Lotta.

Kosinta jo suunniteltuna

Jouko ja Lotta ovat kumpikin asuneet Hyvinkäällä lähes koko ikänsä. 47 000 asukkaan kaupungissa paikallisten visiitti yhdessä Suomen rakastetuimmista realityohjelmista ei ole jäänyt muilta huomaamatta. Pariskunta kuitenkin kertoo saaneensa elää suhteellisen rauhallista elämää myös ohjelman jälkeen.

– Ihan rauhassa ollaan saatu olla. Joskus joku kassajonossa jää tuijottamaan ja kerran kaupan kassalla on kyselty, että mites se rakkaus roihuaa, naureskelee Lotta.

– Mutta tosi positiivisella mielellä ihmiset ovat olleet. Mitään negatiivista en ole kuullut, kiittelee puolestaan Jouko.

Temperamenttinen pariskunta kertoo välttyneensä myös sen suuremmilta riidoilta. Vääntöä on jouduttu käymään lähinnä siitä, onko jackrusselinterrieri Miinan paikka öisin heidän välissään sängyssä vai kenties vieressä lattialla.

– Minä olen Lotalle sanonut, että joko koira pysyy lattialla tai sitten he voivat yhdessä mennä nukkumaan metsästysmajaan, Jouko virnuilee.

Entäpä sitten ne kihlat? Jouko paljastaa, että kosintasuunnitelmat on jo tehtynä, mutta rauhallisemman luonteen omaava Lotta on hieman toppuutellut miehen intoa. Siinä missä Lotta elää päivä kerrallaan, on Jouko omien sanojensa mukaan jo kolme askelta edellä.

– Vielä en ole polvistunut, mutta viittä vaille, hän vihjaa.