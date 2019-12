Pirkko Mannola paljastaa koskettavan jouluperinteensä: ”Viemme kynttilät entisten puolisoiden haudoille”

Viisi tunnettua suomalaista paljastaa jouluperinteensä!

Tunnetut suomalaiset kertoivat IS:lle jouluperinteistään ja koskettavimmista joulumuistoistaan.

”Viemme kynttilät entisten puolisoiden haudoille”

Pirkko Mannola, näyttelijä

”Yleensä olen ollut jouluna tyttäreni luona Ruotsissa, mutta luulen, että tänä vuonna vietämme Göranin (Stubb) kanssa kaksistaan rauhallisen joulun hektisen syksyn jälkeen.

Tyttäreni vielä asuessa kotona joulu alkoi aina Tapiolan kuoron joulukonsertista, sillä hän lauloi siinä. Nyt tärkeää on viedä kynttilät Hietaniemen hautausmaalle minun ja Göranin entisten puolisoiden ja sukulaisten haudoille. Hietaniemen hautausmaa on niin tunnelmallinen jouluaattona.

Elämäni iloisimmat joulut olivat lapsena maalla, kun menimme kirkassilminä ja laulaen rekikyydillä kirkkoon. Se oli taivaallisen ihanaa ja idylliä, jota ei enää ole.

Murheellisin joulu oli vuonna 2009. Puolisoni Åke Lindman kuoli keväällä ja äitini joulupäivänä. Sellaista joulua ei olisi toivonut.”

Eino Grön vieraili joulukuussa myös Linnan juhlissa.

”Vietän jouluaaton vaimoni kanssa hoitokodissa”

Eino Grön, laulaja

Vietän tulevan jouluaaton vaimoni kanssa hoitokodissa. Olemme viettäneet siellä joulua aiemminkin, mutta eihän se tietysti samanlaista ole kuin kotona. Hoitokodissa on jonkinlaista ohjelmaa ja aion laulaakin muutaman joululaulun, ainakin laulut Varpunen jouluaamuna ja Sylvian joululaulu. Joulupäivä menee sitten pojan kanssa.

Unohtumattomin jouluni oli viisi-kuusivuotiaana, kun saimme ystävältä kauppalaivalla tuotuja appelsiineja. Se oli ensimmäinen kerta, kun sain appelsiinin. Se maistui tosi ihanalta ja erilaiselta kuin siihen aikaan muut hedelmät, jotka yleensä olivat tanskalaisia omenoita.

Pieniä iloja sitä on ollut!

Lola Odusogan toivelahja oli lapsena valkoinen balettihame.

”Yksi lahja pitää avata heti aamulla”

Lola Odusoga, malli, yrittäjä

Vietän joulun perheen parissa rauhoittuen. Joulu on aina tauko hektiseen elämään ja silloin on aikaa vain olla. Tärkeimpiä perinteitä on avata yksi lahja heti aamulla. Myös lapset saavat omansa. Loput lahjat jaetaan illalla. En tee itse jouluruokia, vaan menen äidin tai muiden sukulaisten valmiiseen joulupöytään. Jälkiruuaksi vien kuitenkin mukanani usein tryffeleitä ja mitä muuta sovitaan.

En koskaan unohda joulua, jolloin kaaduin lapsena juuri ennen pyhiä liukkailla pyörätelineillä taiteillessani. Kontrasti oli aika kova, kun poseerasin jouluaattona toivelahjassani valkoisessa balettipuvussa naama ruvella!

Miss Suomi Anni Harjunpää yllätti perheensä jouluna 2016.

”Yllätin perheeni saapumalla jouluksi kotiin”

Anni Harjunpää, Miss Suomi

Minulle joulu tarkoittaa yhteistä aikaa perheen kanssa ja olen aina rakastanut siihen liittyviä perinteitä. Nykyään kokoonnumme siskoni ja hänen miehensä luokse joulunviettoon. Yleensä meidän joulumme alkaa jo aatonaattona valmisteluilla ja jatkuu tapaninpäivään syöden, saunoen ja joululeffoja katsoen.

Niin kauan kuin muistan, olemme leiponeet äitini kanssa vähän ennen joulua yhdessä pipareita. Samalla kuuntelemme joululauluja ja nykyisin nautimme myös lasin viiniä. Tämä on minulle ehdottomasti joulun rakkain perinne, jota en halua jättää koskaan väliin! Toinen tärkeä perinne on tietysti joulukuusen koristelu, mikä tehdään aina vasta päivä tai kaksi ennen joulua. Joulukuusesta tulee ehdottomasti paras joulufiilis!

En koskaan unohda joulua vuonna 2016. Asuin tuolloin ulkomailla, enkä ajatellut tulevani jouluksi kotiin. Muutin kuitenkin mieleni muutama päivä ennen aattoa, koska halusin olla yhdessä perheeni kanssa. Pakkasin laukkuni ja yllätin kaikki aatonaattona saapumalla siskoni oven taakse. Se oli meille kaikille todella tunteellinen hetki ja muistutti, mistä joulussa todella on kyse – yhdessäolosta.

Diandran joulu muotoutuu omien perinteiden ympärille, ja itse juhlan tunnelmointi alkaa jo hyvissä ajoin ennen joulua.

”Jouluryysiksessä on jotain ihanaa”

Diandra, laulaja

Pieni sukumme kokoontuu jouluna kotiimme Hyvinkäälle. Syömme hyvää ruokaa, katsomme joulukonsertteja TV:stä ja juttelemme vuoden tapahtumista ja kuulumisista. Olen ollut meidän jouluissamme joulupukkina 8-vuotiaasta saakka ja jossain vaiheessa joulupukki tulee taas kylään!

Minulle moni rakas jouluperinne tapahtuu jo ennen joulua. On ihanaa tehdä joulukonsertteja ja kortteja sekä osallistua Joulupuu-keräykseen. Rakastan myös kaupoissa käymistä vielä jouluaattoaamuna. Olen varmaankin yksi harvoista ihmisistä, joiden mielestä jouluryysiksessä on jotain ihanaa. Kaupoissa on paljon ihmisiä ja joulumusiikki soi. Silloin en voisi olla huonolla tuulella!

Unohtumattomin jouluni oli 7-vuotiaana, kun olin kesästä asti toivonut uutta, kauppoihin tullutta Miracle Baby -nukkea. Sillä oli ”oikean tuntuinen iho”, ja se räpytteli ja sulki silmänsä sekä äännähteli. Kauppareissuilla seisoin yleensä leluosastolla ihailemassa nukkea. Itkuhan siinä pääsi, kun jouluaattona vihoviimeisestä isosta paketista löytyi Miracle-nukke. Pikkusisko sai samana vuonna Baby Born -nuken, ja meillä oli maailman parhaat leikit. Otin nuken mukaan joulunviettoon sukulaisille. Valitettavasti illan lopuksi sen ”oikea iho” tuoksui ihan kinkulta. Olin helpottunut, kun haju saatiin pesulla pois!

Salatut elämät -näyttelijä Maija-Liisa Peuhu viettää joulua hyvin perinteisesti.

”Joulupukki paljastui tapaninpäivän tansseissa”

Maija-Liisa Peuhu, näyttelijä

Vietän joulua perinteisesti. Olen sanonutkin jollekin, että minun jouluni on lähes kuin 50-luvun Kodin Kuvalehdestä. En nyt ihan lipeäkalaa liota niin kuin vanhempani, mutta tykkään laittaa kahdelle pienelle ja isommille lastenlapsilleni perinteisen joulun, jotta he muistavat, millaista se on.

Jouluni alkaa siitä, että ensimmäisenä adventtina laitetaan kynttilät palamaan ja kuunnellaan Hoosiannaa. Kuuntelen mielelläni myös muita joululauluja. Aaton valmisteluja helpotan ostamalla joitain valmislaatikoita, mutta isoäitini ja äitini tekemän hämäläisen perunalaatikon valmistan itse, eikä ilman sitä voisi olla! Aattona vierailee tietysti myös joulupukki, koska on tärkeää, että 2- ja 5-vuotiaat muistavat hänet.

Mieleen on jäänyt joulu, jolloin kävin teatterikorkeaa ensimmäistä vuotta. Sanoin, etten tule kotiin jouluksi, jos ei pukki tule. No, menin kotiin, pukki tuli, istuin sen sylissäkin ja oli oikein hauskaa. Tapaninpäivänä menin sitten tanssiaisiin ja siellä minua haki komea, pitkä, tumma mies, joka kuiskasi, että sinähän se sait jouluna paljon lahjoja. Sen jälkeen en ole enää pukkia toivonut!