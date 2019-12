Täysi muodonmuutos: Kehonsa tuhonnut Ihmis-Ken haluaa nyt olla Jessica

Rodrigo Alves näyttää nyt vaaleahiuksiselta, naispuoliselta alter egoltaan Jessicalta.

Maailman tunnetuin ”Ihmis-Ken” Rodrigo Alves on päättänyt, että haluaa näyttää Jessica-nimiseltä naiselta.

Naiseksi muuntautunut 36-vuotias Ihmis-Ken bongattiin maanantaina ostoksilla Lontoossa. Hänen kasvojaan koristivat pitkät, vaaleat hiukset ja vahva meikki. Ylleen Ihmis-Ken oli valinnut mustan turkiksen, turkishatun ja piikkikorot.

Ihmis-Ken on kertonut haastatteluissa tuntevansa, että hänellä on naispuolinen alter ego. Hän on korostanut tuntevansa itsensä sukupuolineutraaliksi henkilöksi.

– Olen muuttanut vaatetyyliäni ja painoni on noussut jonkin verran, jotta en näyttäisi enää Ken-nukelta, Alves sanoi Daily Mailin mukaan.

Insider-lehti kertoi maailman kenties kuuluisimman kauneusleikkausfanin elämästä laajassa artikkelissaan lokakuussa.

Lehden mukaan Alves on käyttänyt yli 750 000 dollaria eli noin 675 000 euroa ulkonäköönsä. Hänelle on tehty ainakin 72 kauneusleikkausta.

Alves on myöntänyt kärsivänsä vakavista terveysvaikeuksista leikkauksiensa takia. Hänen nenänsä uhkaa romahtaa kokonaan, eikä hän pysty enää hengittämään kunnolla nenänsä kautta. Hän on sanonut hengittäneensä tavallisesti nenänsä kautta viimeksi neljä vuotta sitten.

– Voin myöntää rehellisesti, että olen peloissani. Jokainen leikkaus on entistä vaarallisempi, Alves myönsi Daily Mailin haastattelussa lokakuussa.

Alvesin leikkauskierteeseen on vaikuttanut kauneusleikkausriippuvaisuuden lisäksi se, että osa vanhoista leikkauksista on mennyt pieleen ja niitä on pitänyt korjailla jälkikäteen.

Tältä Rodrigo Alves näytti vielä viime helmikuussa.

Nykyään Alves haluaa näyttää alter egoltaan Jessicalta.

Alves osallistui kaksi vuotta sitten pieleen menneitä kauneusleikkauksia esittelevään Botched-realitysarjaan.

Sarjan lääkärit olivat järkyttyneitä siitä, miten pahasti metsään Alvesin nenäleikkaukset ovat menneet. Alvesin sieraimet olivat lääkärien mielestä jo kaksi vuotta sitten aivan liian pienet. Mies joutui myös kuulemaan, että hänen ihonsa kudos on vaurioitunut vaarallisesti.