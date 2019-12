Voitollisen yrityksen tulos romahti jostain syystä tänä vuonna rajusti pakkaselle.

Perintöriidan kohteeksi joutuneen edesmenneen liikemiehen Kari Kivilahden huomattavaksi arvioitu omaisuus oli rakennettu yli sadan vuoden aikana nauloilla ja silattu messingillä.

Sen ulospäin näkyvän mahdin muodostavat naulatehdas historiallisine ruukkikiinteistöineen, arvokkaita kupari- ja messinkituotteita kauppaava agentuuri sekä kiinteistöomaisuutta Helsingin arvokkaalla Munkkiniemen alueella. Varovainen puhuu miljoonaomaisuudesta, rohkea kymmenistä.

Kivilahti johti isältään perimäänsä yritystä yksinvaltaisesti aina viime huhtikuuhun, jolloin hän luovutti toimitusjohtajan paikan vaimolleen Kaarina Kivilahdelle.

Helsingin Rauta Oy sijaitsee Helsingin Konalassa.

Kivilahden omistama Helsingin Rauta Oy on merkitty kaupparekisteriin 1910, mutta yritys kertoo toimineensa värimetalleiksi kutsuttujen kuparin ja messingin maahantuonnissa ja tukkukaupassa jo vuodesta 1900. Kun kupariin sulatetaan sinkkiä, syntyy messinkiä, joka on kuparia vahvempaa. Siitä on moneksi niin kodin arvoesineissä kuin teollisuuden liukulaakereissa.

Kupari ja messinki molemmat ovat kalliita metalleja. Niiden hinnanmuutoksilla voidaan tehdä rahaa, jos liikemiesvainu on kohdallaan. Kari Kivilahtea tituleerattiin seurapiiriuutisissa liikemieheksi. Metalliteollisuusmies olisi ollut myös osuva titteli. Helsingin Rauta Oy -osakeyhtiöön kuului seurapiirien maailmasta mahdollisimman etäällä oleva naulatehdas Petäjäveden Koskensaarella lähellä Jyväskylää.

Kari ja Kaarina Kivilahti vuonna 1997 Finnairin juhlissa. Kaarina työskenteli yhtiön lentoemäntänä ennen avioliittoaan.

Sen perheyrityksen toimitusjohtajaksi nimitetty 32-vuotias Kari Kivilahti osti ensimmäisinä tekoinaan 1968. Teräslankaa väsymättä korvia huumaavassa melussa nauloiksi takovien automaattikoneiden ja tulikuumana yli 400-asteisena sulana metallina hohkaavien kuumasinkitysaltaiden maailma oli tyystin toinen kuin se maailma, jossa Kivilahti puolisonsa rinnalla tapasi julkisuudessa näyttäytyä.

Rautakouria oli ollut Petäjävedellä aina 1850-luvulta, jolloin ensimmäiset järvimalmia raudaksi jalostavat harkkohytit rakennettiin seudulle. Harkkohyteistä siirryttiin sittemmin tehokkaampiin masuuneihin. Niiden järvimalmista tuottamasta raudasta alettiin takoa nauloja. Sen pitkän teollisen perinteen jatkaja Kari Kivilahti ohi.

Hetken 1900-luvun alussa Koskensaaren masuunia ja sen ympärille rakentunutta ruukkiyhteisöä isännöi maanviljelysneuvos Alfred Kordelin, jonka vallankumoushuuman täyttämät venäläiset matruusit ampuivat vuoden 1918 kapinan ensikuohuissa Mommilan veriteoksi kutsutun kahakan yhteydessä.

Historiallisen naulatehtaan ja värimetalliagentuurin kylkeen ilmestynyt muotialalla toimiva aputoiminimi Boutique Karina K tuntui etäiseltä naulatakomon näkökulmasta. Julkisista tilinpäätöstiedoista ei ilmene, mikä muotiliikkeen osuus on noin neljän miljoonan liikevaihtoa tekevässä Helsingin Rauta Oy:ssä. Kun Helsingin keskustassa toimiva muotiliike lasketaan lukuun mukaan, Helsingin Rauta Oy:ssä on 49 työntekijää. Viime vuosina heitä on palkattu hieman lisää.

Aikanaan talot rakennettiin vasaroitavilla nauloilla. Nyt timpureilla ei juuri enää naulareppua näe, vaan ruuvit ja paineilmanaulaimet ovat syrjäyttäneet naulat. Suomessa on enää kaksi naulatehdasta, joista Kivilahden Helsingin Rauta on se pienempi. Helsingin Rauta on pyörinyt viime vuodet tasaisella neljän miljoonan euron liikevaihdolla.

Kari ja Kaarina Kivilahti olivat naimisissa 45 vuotta.

Julkisten tilinpäätöstietojen mukaan tulosta on tullut hyvinä vuosina vajaat 300 000 euroa. Liikevaihtoon suhteutettuna yhtiön takomaa tulosta voi pitää maltillisena. Näin etenkin, kuin naulatehtaaseen ei ole viime vuosina tehty isoja investointeja, vaan tulosta jauhettu jo maksetuilla koneilla.

Kari Kivilahti omisti yksin Helsingin Rauta Oy:n kaikki osakkeet, joten määräysvalta oli yhtiössä hänellä. Syistä joita julkisista tilinpäätöstiedoista ei näe, yhtiön liikevoitto romahti tänä vuonna.

Huhtikuussa 2019 seitsemän kuukautta ennen kuolemaansa Kivilahti luopui toimitusjohtajan asemasta, ja hänen vaimonsa Kaarina Kivilahti otti toimitusjohtajan tehtävät. Hän hoiti niitä viime viikon torstaihin saakka.

Nyt jäljelle jääneestä omaisuudesta riidellään.