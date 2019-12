”Maailman kuumimmaksi isoäidiksi” tituleerattu Gina, 49, on joutunut kärsimään Instagramin siveyssäännöistä – keksi yllättävän kikan kiertää sensuuri

Australialainen Gina Stewart, 49, julkaisee Instagram-tilillään runsaasti paljasta pintaa sisältävää kuvamateriaalia.

Australialaista Gina Stewartia ei kovin usein uskota ikäisekseen. Monet yllättyvätkin, kun kuulevat, että hän on neljän lapsen äiti ja yhden lapsen isoäiti. Vaalea kaunotar on 49-vuotias ja hänen lapsensa ovat iältään 29, 27, 25 ja 6. Lapsenlapsi on puolestaan reilun vuoden ikäinen.

Stewart on julkisuudessa kertonut useaan otteeseen kärsineensä kuvapalvelu Instagramin tiukasta sensuurista. Näyttävä nainen on julkisuuteen tultuaan jakanut runsaasti kuvamateriaalia itsestään sosiaalisessa mediassa, myös Instagramissa. Palvelu on toistuvasti poistanut Stewartin julkaisemia kuvia niiden sopimattomuuden vuoksi.

Nyt Stewart on kuitenkin keksinyt ovelan tavan kiertää Instagramin tiukat ”siveyssäännöt”. Hän kertoi hiljattain uutistoimisto Catersille, että vaihtoi vastikään sukupuolensa Instagramissa naisesta mieheksi välttääkseen sovelluksen sekstistiset algoritmit.

Stewart kertoi, että hänen kuviaan on poistettu Instagramin toimesta toistuvasti siitä huolimatta, ettei hän ole koskaan julkaissut itsestään esimerkiksi täysin alastonta kuvaa. Syyksi hänelle on kerrottu kuvapalvelun sääntöjen rikkominen. Nainen avautui hiljattain aiheesta myös Instagram-tilillään.

– Olen hämmentynyt. Näköjään minulla ei ole oikeutta ilmaista itseäni ja minun on vain siedettävä tätä uutta normia ja poliittista korrektiutta kulttuurissamme. Kiitos Instagram, että rankaisette minua, hän tilitti.

Instagram on tunnettu tarkasta sensuuristaan erityisesti naiskäyttäjien kohdalla. Monet julkisuudesta tutut henkilöt ovatkin vuosien varrella kritisoineet sovelluksen tiukkaa linjaa, mitä tulee esimerkiksi naisten rintojen näkymiseen sovelluksessa julkaistavissa kuvissa.

Naispuoliset maailmantähdet Madonnasta Kim Kardashianiin ja Miley Cyruksesta Lea Micheleen ja Rihannaan ovat viimeisen vuoden aikana aktiivisesti osoittaneet mieltään sosiaalisen median ja erityisesti Instagram-palvelun säännöille, että nännejä ei saisi sosiaalisen median kuvissa esiintyä.

Tunnetut naiset ovat julkaisseet rintansa paljastavia kuvia Instagramissa aina silloin tällöin, mutta toistuvasti Instagram on poistanut kuvat palvelusta siveys- ja paljastelusääntöihinsä vedoten.

Stewart tuli julkisuuteen muutama vuosi sitten, kun hän osallistui Miss Maxim Australia -kisaan. Hänen osallistumisensa kauneuskilpailuun herätti aikoinaan runsaasti mediahuomiota ympäri maailman, sillä olihan Gina 48-vuotias ja isoäiti. Nainen onkin saanut sosiaalisessa mediassa lempinimen ”worlds hottest grandma”.