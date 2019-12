Arnold Schwarzeneggerin silmien eteen lävähti arkaluontoista materiaalia omasta pojasta – kuvaili kokemusta tyhjentävästi

Iso-Arskan Patrick-poika on luonut uraa näyttelijänä. Hänen viimeisin roolinsa sisältää myös rohkean seksikohtauksen.

Näyttelijä, kehonrakentaja ja poliitikko Arnold Schwarzenegger, 72, on ylpeä isä, sillä hänen poikansa Patrick Schwarzenegger, 26, on seurannut hänen jalanjäljissään ja työskentelee näyttelijänä.

Patrick Schwarzenegger nähdään uutuuselokuvassa Daniel Isn’t Real ja innostunut Iso-Arska pääsi hiljattain näkemään poikansa työn tuloksen.

Schwarzenegger kertoi The Issue Is -ohjelmassa, miltä tuntui katsella omaa poikaa näyttelemässä. Daily Mailin mukaan hän totesi sen olevan erittäin hienoa, vaikka mukana oli myös materiaalia, joka sai isän hieraisemaan silmiään.

– Kaksi päivää sitten katsoin yöllä poikani elokuvan ja oli villiä katsella häntä, Schwarzenegger kertoi.

– Hänen näyttelemisensä on niin epätavallista. Hän on niin lahjakas. Ja sitten yhtäkkiä siinä oli seksikohtaus. Aivan yhtäkkiä, hän jatkoi The Issue Is -ohjelmassa.

Patrick Schwarzenegger on luonut uraa myös mallina.

Daily Mailin mukaan Schwarzenegger oli onneksi saanut etukäteen varoituksen siitä, että elokuva saattaisi sisältää arkaluontoista materiaalia hänen pojastaan. Patrickin äiti ja Schwarzeneggerin ex-puoliso Maria Shriver oli soittanut hänelle ja varoittanut kohtauksesta.

– Vaimoni oli soittanut minulle edellisenä päivänä ja sanonut: ”Minä näin juuri Patrickin elokuvan ja se on uskomaton. Minä istuin siinä eikä hän ollut kertonut minulle mitään siitä, tietenkään, ja näin hänen paljaan takapuolensa seksikohtauksessa valkokankaalla, Schwarzenegger kertoi Shiverin sanoneen ja jatkoi:

– Minä sanoin: ”Oho, en malta odottaa, että näen sen. Katson elokuvan huomenna”.

– Joten niin minä katsoin elokuvan. On todella melkoinen kokemus nähdä poikasi niin.

Alastonkohtaukset eivät ole Schwarzeneggerille itselleenkään täysin tuntemattomia. Hän on näytellyt niissä muun muassa elokuvissa Total Recall ja Terminator Genisys. Schwarzenegger on kuvaillut alastonkohtauksia ”noloiksi, mutta hauskoiksi”.

Arnold ja Patrick Schwarzenegger kuvattuna syksyllä 2017.

Patrick Schwarzenegger on haaveillut jo pitkään urasta näyttelemisen parissa. Kun hän oli lapsi, rakasti hän katsella isänsä elokuvia ja toivoi joskus seuraavansa tätä Hollywoodiin. Nyt Patrick on luonut uraa näyttelijänä jo vuosikymmenen ajan.

Patrick ei kuitenkaan halunnut isänsä tarjoamaa oikotietä julkisuuteen. Sen sijaan hän työskenteli jo 10-vuotiaana Arnold Sports Festivalissa, isänsä perustamassa kehonrakentajien tapahtumassa. Teini-ikäisenä Patrick lainasi vanhemmiltaan rahaa perustaakseen ravintolaketju Blaze Pizzan. Tänä päivänä Blaze Pizzalla on yli 250 toimipistettä. ”Synnynnäinen bisnesmies”, Arnold-isä kehui.

Patrick kävi nyös hyvämaineista Brentwoodin koulua ja isänsä vinkistä alkoi ottaa näyttelytunteja Hollywoodin tähtivalmentaja Nancy Banksiltä.

– Se oli hänen oma päätöksensä, Arnold on kertonut LA Timesille.

– Hän ei koskaan pyytänyt minua järjestämään mitään tai ylipäätään halunnut apua missään.

Patrick kokeili myös uraa mallina, mutta totesi näyttelemisen olevan hänen oikea intohimonsa. Hän sai ensimmäisen pääroolinsa elokuvasta Midnight Sun, joka ilmestyi viime vuonna. Roolisuoritus sai kuitenkin kritiikkiä, sillä Patrickia pidettiin liian jäykkänä.