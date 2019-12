Vaimo Elina kertoo Kodin Kuvalehdessä, millainen hänen ja Ilkka Kanervan suhde todella on – nahkainen minihame sai varsin ikävän vastaanoton

Ilkka Kanerva ei arkaile ilmoittaa suoraan mielipidettään puolisonsa pukeutumisesta, selviää Kodin Kuvalehden haastattelusta.

Kansanedustaja Ilkka Kanervan pitkäaikainen puoliso Elina Kanerva (ent. Kiikko) kertoo tuoreessa Kodin Kuvalehdessä avoimesti hänen ja Kanervan välisestä parisuhteesta.

Kanervaa 21 vuotta nuorempi Elina tapasi miehensä vuonna 1999. He ovat olleet siitä asti yhdessä.

Julkisuudessa on monesti kerrottu Kanervan sivusuhteista. Niistä kuuluisin lienee tekstiviestikohu Johanna Tukiaisen kanssa vuonna 2008.

Elina antoi kaiken anteeksi ja jatkoi yhdessä miehensä kanssa.

Kodin Kuvalehdessä hän kertoo siitä, millainen heidän suhteensa nykyään on. Elina rakastaa muotia ja pukeutuminen on hänelle tärkeää. Ilkka on toista maata: miehen mielestä muodikkaissa vaatteissa ”keikisteleminen” on turhamaista.

Kun Elina teetätti ompelijalla itselleen nahkaisen minihameen, puolison reaktio oli tyly. Hän ehdotti sen laittamista saman tien kierrätykseen.

Samalla tavalla Ilkka suhtautui Elinan yli polven nouseviin saappaisiin. Ne olivat ”viisikymppiselle naiselle aivan liikaa”.

– Tiedän, että niistä saa tyylikkään yhdistelmän, mutta hän sanoi, että ei ainakaan minnekään, missä hän on mukana.

Kanervat saapuivat Linnan juhliin 6. joulukuuta.

Kanervat eivät esiinny usein yhdessä julkisuudessa, mutta tänä syksynä heidät nähtiin televisioon paluun tehneessä 90-luvun parisuhdevisailussa, Tuttu Juttu Show’ssa.

Kanerva kehui aiemmin IS:n haastattelussa, että ohjelma oli mukava kokemus, vaikka Elina onkin luonteeltaan ujo ja Ilkka puolestaan hyvin esiintymishaluinen ja -kykyinen.

– Meille molemmille jäi siitä erittäin hyvä fiilis. Ohjelma on hyvin toimiva ja harmiton – se on sellaista hyvänhenkistä leikittelyä ja pientä kisailua. Tiesin myös, että tekijät pitävät hyvän hengen asioiden toteutuksessa, eivätkä tee mitään Tuttu juttu show -ohjelmassa mukana olevien kustannuksella. Annan sille arvoa, Ilkka Kanerva iloitsi.

Kanervat avioituivat 20 vuoden yhteiselon jälkeen.

Kanervat menivät viime toukokuussa naimisiin kotikaupungissaan Turussa 20 vuoden seurustelun jälkeen.

Kanerva kertoi Ilta-Sanomille, että häihin osallistui noin sata ihmistä ja hääjuhlaa vietettiin Turussa Suomalainen pohja -nimisessä ravintolassa.

– Olemme asuneetkin yhdessä jo vuosia, mutta nyt tämä on sitten virallista, entinen ministeri tuumasi.