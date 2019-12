Me Naiset: Sami Hedberg ja Saija Tuupanen sopivat sokkotreffit jo 15 vuotta sitten – kertovat nyt suhteensa erikoisen tarinan

Sami Hedberg ja Saija Tuupanen alkoivat seurustella tänä vuonna, mutta todellisuudessa heillä on yhteys jo 15 vuoden takaa.

Koomikko Sami Hedberg, 38, ja laulaja Saija Tuupanen, 37, ovat seurustelleet useiden kuukausien ajan. Pari on julkaissut sosiaalisessa mediassa rakkaudentäyteisiä yhteiskuvia, mutta puhunut suhteestaan julkisuudessa vain vähän.

Sekä Tuupanen että Hedberg ovat käyneet pari vuotta sitten läpi avioeron. Hedberg erosi ex-vaimostaan alkuvuodesta 2018 ja Tuupasen liitto oli päättynyt hieman aiemmin.

Nyt pariskunta on antanut Me Naiset -lehdelle yhteishaastattelun, jossa he kertovat suhteestaan ja siitä, miten rakkaus roihahti. Eronsa myötä Tuupanen rohkaistui ottamaan yhteyttä Hedbergiin, mutta se ei ollut ensimmäinen kerta, kun kaksikko oli tekemisissä toistensa kanssa.

Me Naisten mukaan Hedbergin ja Tuupasen oli tarkoitus mennä treffeille jo 15 vuotta aiemmin. Yhteinen ystävä oli tuolloin rohkaissut heitä sokkotreffeille, mutta ne peruuntuivat eikä tapaamista koskaan tullut. Kaksikko törmäsi työkeikoilla toisiinsa muutamia kertoja, mutta ei koskaan jutellut sen enempää.

Kesällä 2018 oli aika yrittää uudelleen peruuntuneita treffejä. Tuolloin Hedberg ja Tuupanen tapasivat Turussa, söivät illallista ja rupattelivat. Juttu luisti heti ja molemmat tiesivät, että he tapaisivat uudelleen.

– Ensimmäisestä hetkestä saakka molemmista tuntui, että ihan kuin tapaaminen ei olisi ollut eka kerta. Joku yhteys meillä oli heti, Tuupanen sanoo Me Naisille.

Jos kaksikkoa ei olisi yhdistänyt peruuntuneet sokkotreffit, ei Tuupanen luultavasti olisi uskaltanut ottaa yhteyttä Hedbergiin. Pari uskoo, että oli lopulta hyvä, että he päätyivät treffeille vasta nyt, kypsempinä ja enemmän elämää nähneinä. Seurustelemaan he alkoivat tammikuussa 2019.

– Sitten kun paine lähti ja pystyin olemaan auki, alkoi tapahtua. Suhde eteni sellaista vauhtia, että olimme ihan ihmeissämme. Nyt meillä on yhteinen asunto, Hedberg sanoo.

Me Naisten mukaan Tuupanen ja Hedberg ovat muuttaneet yhteiseen, 95-neliöiseen kotiin Ullanlinnassa, Helsingissä.

Sami Hedberg on yksi Suomen menestyneimmistä stand up -koomikoista. Hänet on myös nähty useissa tv-sarjoissa.

Tuupanen kertoi kesällä IS:lle, että pari elää suhteessaan päivä kerrallaan. He eivät tee liikaa suunnitelmia, vaan keskittyvät hetkessä elämiseen.

– Olen onnellinen. Kaikki on mallillaan. On ajatus, että päivä ja hetki kerrallaan. Ei pidä tehdä liian suuria suunnitelmia, Tuupanen sanoi IS:lle.

Tuupanen ja Hedberg keikkailevat molemmat paljon, ja heidän yhteinen aikansa on välillä kortilla. He kuitenkin pyrkivät löytämään aikaa myös töiden lomassa ja käyvät katsomassa toistensa esityksiä.

– Kyllä se omat haasteensa tuo, mutta kyllä sitä ehtii. Sami oli juuri katsomassa teatteriesityksen. Tykkäsi kovasti, Tuupanen sanoi IS:lle.

Myös Tuupanen on käynyt puolisonsa stand up -keikoilla. Hän arvostaa suuresti sitä, mitä Hedberg tekee ja tietää sen olevan hyvin vaikeaa.

– On yksi vaikeimmista viihteen muodoista naurattaa ihmisiä. Siinä hommassa pitää olla äärimmäisen fiksu ja filmaattinen. On haastavaa puhua kaksi tuntia livenä yleisön edessä.

Saija Tuupanen tunnetaan vuoden 2013 tangokuningattarena ja iskelmälaulaja.

Hedberg puolestaan kehui syksyllä puolisoaan tärkeäksi tueksi ja turvaksi. Hän kokee, että pari voi jakaa ajatuksiaan vapaasti ja olla toistensa apuna arjen keskellä.

– On ollut tosi hienoa huomata, kuinka paljon voi jakaa ajatuksia ja kokemuksia. Saija on turvaverkko tähän ammattiin ja hänen kanssaan pystyy keskustelemaan vaikka mistä. Meillä on pitkiä keskusteluja iltaisin, rakentavia ja siistejä – ja myös sen punaviinin kanssa, Hedberg sanoi IS:n haastattelussa.

– On hienoa, että hänelle voi sanoa olevansa väsynyt ja hän tajuaa sen heti, koska tekee itsekin 200 keikkaa vuodessa. Kun nähdään viikon jälkeen sunnuntaina, niin voi sanoa, että väsyttää ja toinen ymmärtää.