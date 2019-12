Virpi Kätkä 50 vuotta! Laulaja toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja arki koki täyskäännöksen: ”Elämä on nyt paremmin kuin koskaan ennen”

50 vuotta täyttävällä Virpi Kätkällä on lasten kasvettua nyt enemmän omaa aikaa. Myös rakkautta olisi annettavaksi, jos oikea mies tulisi vastaan.

Torstaina 50 vuotta täyttävä laulaja Virpi Kätkä on lähes häkeltynyt kaikesta, miten häntä on muistettu jo ennen syntymäpäivää. Päättymässä on hyvä vuosi, mutta ainakin yhtä mukavalta näyttää tuleva vuosi. Selviytyjät Suomi -ohjelman tuoman suosion myötä on tulossa lisää tv-tuotantoja, joissa Virpiä ja myös Katja-sisarta tullaan näkemään.

– Meistä on nyt tulossa oikein tosi-tv-esiintyjiä, Virpi Kätkä nauraa.

Loppuvuosi kuluu iloisissa merkeissä, sillä muun juhlakauden lisäksi viisikymppisiä vietetään parikin kertaa.

– Minua on huomioitu jo ennalta niin paljon, että olen ihan hämmästynyt ja herkistynyt. Minulle ei ole luontaista olla huomion keskipisteenä, vaikka lavalla olenkin tottunut olemaan esiintyjänä, Virpi Kätkä myöntää.

Pikkusisar Katja olisi halunnut järjestää isot juhlat, mutta siihen Virpi ei suostunut. Niinpä Katja on hemmotellut Virpiä muilla tavoin. Kaksi vuotta sitten hän vei Virpin New Yorkiin, ja muutama viikko sitten käytiin Lontoossa.

– Molemmilla matkoilla juhlittiin minun viisikymppisiäni. Katja on maailman paras sisar. Olemme hitsautuneet yhteen yhteisen työn ansiosta.

Virpi ja Katja Kätkä ovat läheisiä sisaruksia toisilleen.

Sisarusten duo CatCat edusti Suomea euroviisuissa vuonna 1994.

Vanhempiaan Virpi kiittää turvallisesta lapsuudesta.

– Sen ansiosta meille rakentui vahva itsetunto, jolla olemme pärjänneet elämässä.

Virpi uskoo hyvän itsetunnon auttavan siinäkin, ettei häntä häiritse ikääntymisen vaikutus ulkonäköön.

– Minulla eivät ole vaihdevuodet vielä alkaneet, joten on mahdollista, että mielipide vaihtuu, jos alkaa tulla isoja muutoksia. Nyt kuitenkin koen huolen ulkonäön muuttumisesta aika pinnallisena, vaikka esiintyessä tykkäänkin olla viimeisen päälle.

Katja ja Virpi Kätkä euroviisujen kenraaliharjoituksessa Dublinissa huhtikuussa 1994.

Julkisessa työssä on joutunut tottumaan olemaan katseiden kohteena.

– Kritiikin sietokykyni on aina ollut hyvä. Kun Selviytyjissä oli kameroiden edessä bikineissä, ilman meikkiä, hiukset ja hampaat pesemättä, sen jälkeen ei ole enää mitään ulkonäköpaineita. Kaikki on jo nähty, Virpi nauraa.

Ensimmäisen kerran merkkipäivää juhlittiin juhannuksena. Osa sukulaisista tuli juhannusaattona mökille, ja Virpin syntymäpäiville otettiin kunnon varaslähtö. Nyt torstaina kylään tulevat ystävät, ja joululomalla saapuvat sukulaiset.

– Juhlia ei pitänyt olla ollenkaan, mutta loppujen lopuksi niitä onkin nyt useita. Otan kiitollisuudella kaiken vastaan, muistaminen tuntuu hyvältä.

Joulu kuluu lähimpien kanssa Virpin kodissa Naantalissa, jonne saapuvat seitsenkymppiset vanhemmat sekä Katja-sisar perheineen. Virpin ex-aviomies Tauski Peltonen viettää joulua muualla. Vuosia kestäneiden huoltajuuskiistojen jälkeen välit ovat taas kunnossa, mutta yhteinen joulu ei kuulu suunnitelmiin.

– Olemme Tauskin kanssa hyvissä väleissä ja tapaamme joskus lasten takia, mutta meidän välillämme ei ole eikä tule romanssia. Meille yhteistä ovat enää vain lapset, Virpi huomauttaa.

Huoltajuuskiistoja puitiin myös julkisuudessa.

Virpi Kätkä entisen aviopuolisonsa Tauskin kanssa vuonna 2010.

– Syyllistyin itsekin negatiivisen kehän ylläpitämiseen. Kun läikkyi oikein pahasti yli, tein päätöksen, etten enää sano kenestäkään pahaa sanaa. Jotkut opettelevat eroon sokerista, me opettelemme Katjan kanssa eroon pahoista puheista, Virpi kertoo.

Ex-aviopuolisot ovat keskustelleet asiat kuntoon.

– Olemme Tauskin kanssa pyytäneet toisiltamme anteeksi kaikkea ollutta. Sen jälkeen emme ole riidelleet mistään.

Virpi on huomannut, että ikävistäkin asioista voi sanoa rakentavasti.

– Piti käydä läpi huoltajuuskiistat, että opin. En minäkään näytä oppivan ihan helpolla. Suvaitsevaisuus muita kohtaan tekisi meidän kaikkien elämästä paljon mukavampaa.

Hyväsydäminen kaunotar toimii vapaaehtoistyössä paikallisessa Ruokakassi Oy:ssä. Sen puitteissa aattona toteutuu hieno ajatus.

– Me kaikki Kätkän naiset, eli äitimme ja Katjan sekä minun tyttäreni, laulamme vähävaraisille järjestetyssä joulujuhlassa Naantalissa.

Virpin toiveisiin kuului pitkään koti merenrannalla. Sekin toive on toteutunut, sillä uusi vuokra-asunto Naantalissa on veden äärellä ja ikkunasta aukeavat upeat maisemat. Aiemmin montaa työtä tehnyt Virpi myi muutama vuosi sitten asuntonsa ja sai sillä tavalla elämään taloudellista vakautta.

– Hyppäsin pois oravanpyörästä. Nyt voin olla kotona, kun lapset tulevat koulusta. Elämä on nyt paremmin kuin koskaan ennen.

Siihen vaikuttavat myös laulukeikkojen oheen virinneet muut työt. Keväällä nähdään Farmi-ohjelma, jossa mukana on Katja. Muitakin ohjelmia on jo kuvattu ja lisääkin kuvauksia on tulossa, mutta niistä Virpi voi kertoa vasta ensi vuonna.

Virpin ja Tauskin lapsilla Jamesilla, 14, ja Janella, 12, alkaa olla jo omia menoja.

– Minullakin on enemmän omaa aikaa. Lasten ollessa pieniä kieltäydyin monista työtarjouksista, mutta nyt monet asiat ovat mahdollisia.

Keväällä Virpi oli mukana ostoskeskuksissa kiertäneellä muotikiertueella.

– Viimeksi olen tehnyt vastaavaa joskus uran alkuaikoina. On tullut ihania juttuja, joista nautin.

Virpi tykkää pitää huolta ja passata lähimpiään. Nyt lasten tarvitessa äitiä vähemmän alkaisi olla tilaa myös uudelle rakkaudelle.

– Minulla ei ole ollut eikä ole haku päällä, mutta en pane vastaan, jos joku kävelisi vastaan.

Tinderiä tai somessa viestittelyä Virpi ei edes ajattele.

– Haluan kohdata kasvokkain ja tutustua rauhassa. En rakastu helposti, minulla on aina ollut vahva vapaudenkaipuu. Mutta minulla olisi myös rakkautta annettavaksi, jos kohtaisi oikean miehen.

Mahdollisen rakastumisen suhteen on vain yksi toive.

– Haluaisin miehen olevan uskossa. Muuta en ole miettinyt.

Uskon asioista ja henkimaailmasta monella tapaa kiinnostuneena Virpi on aiemmin tukeutunut myös henkioppaisiin, mutta sanoutuu nyt irti kaikesta muusta kuin Raamattuun perustuvista opeista.

– Niissäkin on minulle ihan tarpeeksi tutkimista. Pitäydyn Raamatussa, koska raja mystiikan puolelle voi olla liian häilyvä, Virpi miettii.