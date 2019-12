Kim Kardashianin idyllinen perhepotretti sai kaikki haltioihinsa – todellisuudessa joulukortti syntyi räikeän kuvankäsittelyn avulla

Kim Kardashian turvautui kuvankäsittelyyn saadakseen kaikki neljä lastaan mukaan joulukorttiin.

Some- ja tosi-tv-tähti Kim Kardashian, 39, ilahdutti viime viikolla fanejaan perheensä joulukortilla. Kardashian julkaisi yli 154 miljoonalle Instagram-seuraajalleen kuvan, jossa hän poseeraa yhdessä puolisonsa Kanye Westin ja parin neljän lapsen kanssa.

Kaikki lapset poseeraavat kuvassa kiltisti ja sen etualalla oleva Saint väläyttää kameralle leveän hymyn. Kuva vaikuttaa liki täydelliseltä.

Nyt Kardashian on paljastanut, ettei idyllinen perhekuva todellisuudessa syntynyt aivan helpolla. Hänen mukaansa se jouduttiin kursimaan kasaan rajun kuvankäsittelyn avulla.

Kardashian kertoi joulukortistaan Ellen DeGeneresille tämän keskusteluohjelmassa.

– Se on niin dramaattista. Aiheuttaa valtavasti ahdistusta yrittää saada neljä lasta hymyilemään yhdessä samassa huoneessa, Kardashian kertoi.

Vaikeaksi perhepotretin ottamisen teki kuvassa äitinsä kanssa samalla portaalla istuva perheen esikoinen, 6-vuotias North. Kardashianin mukaan Northilla oli huono päivä eikä tätä huvittanut poseerata kuvissa.

– Hän kieltäytyi tulemasta kuvaan. Hän itki, koska hän halusi tietyn hiustyylin. Sanoin, että okei, sinä et ole mukana kortissa. Se on päätös, et tule mukaan korttiin, vaan otamme kortin ilman sinua. Otamme perheen korttikuvan ilman sinua ja se sopi hänelle, Kardashian selosti DeGeneresille.

Seuraavana päivänä North ei ollutkaan asiasta enää niin mielissään.

– Hän heräsi seuraavana päivänä ja sanoi: ”Äiti minä haluan tehdä kortin. Haluan kuvaukset vain sinun kanssasi”.

Kardashianin valokuvaaja oli vielä kaupungissa ja hänet tilattiin paikalle. Kardashian oli kuitenkin ilman meikkiä ja näytti aivan erilaiselta kuin edellisenä päivänä.

– Sanoin, että kuvataan nyt vaan ja leikkaat minut sitten pois ja photoshoppaat hänet kuvaan. Ja se näyttää kauniilta kortilta.

– Hänet phoshopattiin tuohon korttiin? DeGeneres ihmettelee järkyttyneenä.

– Jep, Kardashian totesi.

– Tein sen mieluummin näin kuin olisin käynyt uudelleen läpi sen ahdistuksen.

DeGeneres totesi, että hän olisi vain jättänyt Northin pois kuvasta antaakseen opetuksen saaden yleisön nauramaan.

Yleensä Kardashianien joulukortissa on koolla koko klaani mukaan lukien Kimin sisarukset ja äiti, mutta tänä vuonna perhe ei saanut aikataulujaan sovitettua yhteen toteuttaakseen perinteisen kuvan.

– Ei ole minun hommani vain istua ja yrittää sovittaa kaikkien aikatauluja. Ajattelin, että teen kotin vain omien lasteni, mieheni ja perheeni kanssa.