Eräs seikka Madonnan, 61, deittailemissa miehissä pistää heti silmään – popikoni on viihtynyt jo vuosia nuorten komistusten kainaloissa

Madonnan mieltymys itseään nuorempiin miehiin ei liene jäänyt kenellekään tähden elämää seuranneelle epäselväksi.

Poptähtien kuningatar Madonna, 61, kuvattiin hiljattain Miamissa parvekkeella varsin läheisissä tunnelmissa 26-vuotiaan Ahlamalik Williamsin kanssa. Williams on yksi poptähden taustatanssijoista.

Rennosti mustaan t-paitaan ja verryttelyhousuihin pukeutunut tähti oleskeli rennosti luksushotellin parvekkeella Williamsin kanssa, joka piteli käsiään muun muassa Madonnan vyötäisillä ja lantiolla.

Myöhemmin poptähti sai lähes puolet nuoremmalta tanssijalta hartiahieronnan ja suukkoja.

Ahlamalik Williams kuvattiin läheisissä tunnelmissa Madonnan kanssa.

Samaisella parvekkeella oleskeli myös Madonnan 23-vuotias tytär Lourdes Leon Ciccone oletetun miesystävänsä kanssa. Myös he oleskelivat hyvin läheisissä tunnelmissa. Myös Madonnan tyttäret Mercy James, 13, ja seitsenvuotiaat kaksoset Stelle ja Estere, olivat paikalla hotellissa lastenhoitajan kanssa.

Madonnan kaksi muuta poikaa Rocco Ritchie, 19, David Banda Mwale, 14, eivät amerikkalaismedioiden mukaan olleet paikalla.

Madonnan mieltymys nuoriin miehiin tuli selväksi popin kuningattaren täytettyä 40 vuotta. Tätä ennen naisen deittailemat miehet olivat lähempänä tähden omaa ikää.

Madonnan ystävien on väitetty olleen huolissaan poptähden mieltymyksestä nuorempiin miehiin.

Oscarilla kahdesti palkittu näyttelijä ja elokuvaohjaaja Sean Penn ja Madonna menivät naimisiin vuonna 1985. Tuolloin 27-vuotiaan madonnan ja 25-vuotiaan Pennin liitto kuitenkin päättyi eroon vuonna 1989.

Ennen toista avioliittoaan Madonna sai toisen kahdesta biologisesta lapsestaan. Lokakuussa 1996 syntyi tytär Loudres. Esikoisen isä on poptähden entinen henkilökohtainen valmentaja Carlos Leon.

Vuonna 2000 Madonna avioitui toisen kerran, tällä kertaa englantilaisen elokuvaohjaaja Guy Richien kanssa. Tuolloin Madonna oli 42-vuotias, kun taas Richiellä oli ikää 32 vuotta. Madonnan elokuussa 2000 syntynyt poika Rocco on parin yhteinen lapsi.

Kevin Sampaio oli 31-vuotias seurustellessaan Madonnan kanssa, jolla tuolloin oli ikää 58 vuotta.

Madonna ja Richie erosivat vuonna 2008. Tämän jälkeen poptähden elämään astuivat yhä nuoremmat miehet. Pelkästään vuonna 2008 tuolloin 50-vuotias popin kuningatar yhdistettiin kahteen mieheen, tuolloin 33-vuotiaaseen baseballpelaaja Alex Rodriqueziin ja 22-vuotiaaseen malli Jesus Luziin, josta Madonna erosi vuonna 2010.

Seuraavaksi 52-vuotias Madonna nähtiin tapailun aikaan 24-vuotiaan tanssija Brahim Zaibaitin kainalossa. Parin on väitetty tavanneen Macy’s-kauppakeskuksessa New Yorkissa, kun Madonna pyysi Zaibaitia tanssimaan Material Girl Collection -vaatemallistonsa promotilaisuudessa syyskuussa 2010. Nuoren tanssijarakkaan ja Madonnan tiet erkanivat lopulta vuonna 2013.

Madonna ja Jesus Luz marraskuussa 2010.

Madonnan ja tuolloin 26-vuotiaan tanssija Timor Steffensin suhde alkoi tammikuussa 2014. Amerikkalaismedioiden mukaan parin suhde ei koskaan ollut kovin vakaalla pohjalla. Tuolloin 56-vuotias poptähden ja Steffensin erosta uutisoitiin elokuussa 2014.

– Madonna pyysi Timoria kohteliaasti pakkaamaan tavaransa ja lähtemään. Timor keräsi tavaransa, lähti pois ja ilmoitti, että suhde on ohi, US Weeklyn haastattelema lähipiiriläinen kertoi tuolloin.

Madonna seurusteli vuoden malli Aboubakar Soumahoron kanssa. Parin suhteesta uutisoitiin vuonna 2016 ja Madonnaa lähellä olevien lähteiden mukaan pari tapasi toisensa julkkisbileissä Lontoossa marraskuussa 2015. Tuolloin 25-vuotias mies on kotoisin Norsunluurannikolta. Madonna oli suhteen aikaan 57-vuotias.

Tanssija Brahim Zaibait on yksi madonnan nuorista ex-rakkaista.

Vuonna 2017 tuolloin 58-vuotias Madonna löysi jälleen rinnalleen uuden nuoren rakkaan. Tällä kertaa vuorossa oli tuolloin 31-vuotias malli Kevin Sampaio. Madonna tapasi Sampaion ensi kertaa 2015 B*** I’m Madonna -musiikkivideon kuvauksissa, jossa hän suutelee 31-vuotiasta mallikomistusta.

Sampaion kerrotaan tehneen Madonnaan vaikutuksen olemalla hissukseen heidän ystävyydestään ja näin ollen Sampaio paljastui tähden luottamuksen arvoiseksi. Lähteen mukaan Madonna arvosti sitä, ettei Sampaio juorunnut treffeistä lehdistölle.

Madonna Aboubakar Soumahoro Sveitsissa tammikuussa 2017.

Sittemmin Madonna on selkeästi eronnut Sampaiosta, sillä Madonnan ja Williamsin romanssihuhut saivat alkunsa kesäkuussa, jolloin poptähti julkaisi Instagram-tilillään videon itsestään twerkkaamassa Williamsille.

Madonna on yksi aikamme tunnetuimmista ja rakastetuimmista poptähdistä. Hän aloitti uransa tanssijana 70-luvun loppupuolella. Popin kuningattareksi tituleerattu tähti on tehnyt lukemattomia hittikappaleita ja julkaissut 14 studioalbumia. Hänen levyjään on myyty maailmanlaajuisesti yli 300 miljoonaa. Maailman myydyimmän naisartistin lisäksi hän on myös näyttelijä ja hän on tehnyt lukuisia rooleja elokuvissa.